شفيونتيك تكتسح بليشكوفا وتبلغ الدور الثالث في ويمبلدونhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9/5291367-%D8%B4%D9%81%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%AA%D9%8A%D9%83-%D8%AA%D9%83%D8%AA%D8%B3%D8%AD-%D8%A8%D9%84%D9%8A%D8%B4%D9%83%D9%88%D9%81%D8%A7-%D9%88%D8%AA%D8%A8%D9%84%D8%BA-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB-%D9%81%D9%8A-%D9%88%D9%8A%D9%85%D8%A8%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%86
شفيونتيك تكتسح بليشكوفا وتبلغ الدور الثالث في ويمبلدون
تحتفل البولندية إيغا شفيونتيك بعد فوزها على التشيكية كارولينا بليشكوفا (د.ب.أ)
ويمبلدون:«الشرق الأوسط»
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ويمبلدون:«الشرق الأوسط»
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شفيونتيك تكتسح بليشكوفا وتبلغ الدور الثالث في ويمبلدون
تحتفل البولندية إيغا شفيونتيك بعد فوزها على التشيكية كارولينا بليشكوفا (د.ب.أ)
بلغت البولندية إيغا شفيونتيك، المصنفة الثالثة عالمياً وحاملة اللقب، الدور الثالث من بطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، بعدما اكتسحت التشيكية كارولينا بليشكوفا 6-1 و6-3، الخميس، في مباراة استغرقت 70 دقيقة.
وقدّمت شفيونتيك أداءً قوياً، بعدما عانت في الدور الأول أمام الأميركية تايلور تاونسند، حيث احتاجت إلى 3 مجموعات لحسم المواجهة، قبل أن تظهر بصورة مختلفة تماماً أمام بليشكوفا، إذ فرضت سيطرتها منذ البداية وفازت بالأشواط الأربعة الأولى في المباراة.
وقالت اللاعبة البولندية بعد اللقاء: «كان الدور الأول مؤثراً جداً بالنسبة لي، أما اليوم فشعرت وكأنه يوم عمل عادي، وكان عليّ أن أكون جاهزة وأحافظ على تركيزي».
وأعادت شفيونتيك إلى الأذهان انتصارها الساحق على بليشكوفا بنتيجة 6-0 و6-0 في نهائي دورة روما عام 2021، كما واصلت سلسلة نتائجها المميزة، بعدما بلغت الدور الثالث على الأقل في البطولات الأربع الكبرى للمرة السادسة والعشرين توالياً، منذ خروجها من الدور الثاني لبطولة الولايات المتحدة المفتوحة عام 2019.
وستلتقي شفيونتيك في الدور المقبل مع الفيليبينية ألكسندرا إيالا، التي قلبت تأخرها بمجموعة أمام الأسترالية مايا جوينت لتفوز 3-6 و6-2 و6-0.
وفي أبرز نتائج السيدات، تأهلت الأميركية ماديسون كيز بفوزها على البريطانية كايتي سوان 6-1 و6-4، كما عبرت الأميركية إيما نافارو، والتشيكية ماري بوشكوفا، والروسية ليودميلا سامسونوفا إلى الدور الثالث.
وفي منافسات الرجال، تأهل الأسترالي أليكس دي مينور بعد فوزه على الفرنسي أدريان مانارينو بـ3 مجموعات نظيفة، كما حجز الأميركي تايلور فريتس بطاقة العبور بالفوز على مواطنه باتريك كيبسون، بينما احتاج الإسباني الواعد رافايل خودار إلى 5 مجموعات لتجاوز مواطنه بابلو كارينيو بوستا.
يشارك لاعبو المنتخب المكسيكي في حصة تدريبية ضمن استعداداتهم لمواجهة منتخب إنجلترا (إ.ب.أ)
مكسيكو سيتي:«الشرق الأوسط»
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مكسيكو سيتي:«الشرق الأوسط»
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خبير يحذر إنجلترا: مرتفعات مكسيكو سيتي تمنح أصحاب الأرض أفضلية كبيرة
يشارك لاعبو المنتخب المكسيكي في حصة تدريبية ضمن استعداداتهم لمواجهة منتخب إنجلترا (إ.ب.أ)
حذَّر خبير في الأداء الرياضي من أن المنتخب المكسيكي سيدخل مواجهته المرتقبة أمام إنجلترا في دور الـ16 من «كأس العالم 2026» بأفضلية بدنية واضحة، بسبب اعتياده اللعب في المرتفعات.
وتُقام المباراة، الأحد، على ملعب أزتيكا في مكسيكو سيتي، الذي يقع على ارتفاع 2240 متراً فوق سطح البحر، وهو ما قد يشكل تحدياً كبيراً للاعبي المنتخب الإنجليزي.
ويملك المنتخب المكسيكي سِجلاً مميزاً على ملعب أزتيكا، إذ حقق 70 انتصاراً في 89 مباراة رسمية، ولم يتعرض سوى لهزيمتين فقط، كما فاز في مبارياته الثلاث على الملعب نفسه خلال «مونديال 2026» أمام جنوب أفريقيا والتشيك والإكوادور، محافظاً على نظافة شِباكه.
وقال جيمس باربر، كبير اختصاصيي الأداء في مركز «ألتيتيود»، إن سجل المكسيك على ملعب أزتيكا «يتحدث عن نفسه»، موضحاً أن اللعب على هذا الارتفاع يجعل كل شيء أكثر صعوبة للفِرق غير المعتادة هذه الظروف.
وأضاف أن انخفاض نسبة الأكسجين في المرتفعات يقلل وصوله إلى العضلات والدماغ، ما يؤدي إلى الشعور بالإرهاق بشكلٍ أسرع، ويؤثر في القدرة على الركض السريع والحفاظ على النسق البدني طوال المباراة.
وأشار باربر إلى أن لاعبي المكسيك، بحكم اعتيادهم هذه البيئة، يتأثرون بدرجةٍ أقل، ما يمنحهم أفضلية واضحة، قائلاً: «الأمر يشبه امتلاك لاعب إضافي في الملعب؛ لأن المنافس يكون أكثر عرضة للإجهاد مع مرور الوقت».
قوة فرنسا الهجومية الضاربة ترعب منافسيها في المونديالhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9/5291393-%D9%82%D9%88%D8%A9-%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D8%B9%D8%A8-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B3%D9%8A%D9%87%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D9%84
قوة فرنسا الهجومية الضاربة ترعب منافسيها في المونديال
برادلي باركولا وفرحة هز شباك السويد (أ.ف.ب)
يثير الرباعي الفرنسي الهجومي لمنتخب فرنسا لكرة القدم، المكون من كيليان مبابي، وعثمان ديمبيلي، ومايكل أوليسي، وبرادلي باركولا، الرعب لمنافسي منتخب (الديوك) في بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026، ويجعلهم يهتفون: «يا إلهي!». وقال ستالي سولباكن، المدير الفني لمنتخب النرويج: «الرباعي الهجومي لفرنسا هو الأفضل في المونديال بلا منازع». وأصبح منتخب فرنسا أول فريق يسجل ثلاثة أهداف أو أكثر في خمس مباريات متتالية في كأس العالم، وذلك عقب انتصاره الكبير 3 - صفر على منتخب السويد في دور الـ32 للمونديال المقام حالياً بالولايات المتحدة والمكسيك وكندا، ليصعد لمواجهة باراغواي في دور الـ32 للبطولة.
ويسعى المنتخب الفرنسي لبلوغ نهائي كأس العالم للمرة الثالثة على التوالي، وهو المرشح الأبرز لإزاحة الأرجنتين، حاملة اللقب. وقال لاعب الوسط الفرنسي نغولو كانتي: «هناك شيء لا يمكننا إخفاؤه، وهو أننا نمتلك جودة عالية في الفريق. لكنني أعتقد أن الأمر نفسه ينطبق على العديد من الفرق الأخرى. لا يجب أن نبالغ في تقدير أنفسنا أو نعتبر أنفسنا أقوياء للغاية». وبعد فوز فرنسا على كرواتيا في نهائي مونديال عام 2018 بروسيا، خسر المنتخب الملقب بـ«الديوك» أمام الأرجنتين بركلات الترجيح في نهائي النسخة الماضية عام 2022 بقطر.
ويملك المنتخب الفرنسي سجلاً مثالياً في النسخة الحالية للمونديال، حيث حقق أربعة انتصارات متتالية في البطولة، مسجلاً 13 هدفاً مقابل هدفين فقط سكنت مرماه. وقال مدرب فرنسا، ديدييه ديشان: «يتعين علينا دائماً أن نكون أكثر شراسة في أدائنا، لأن المنافسين الذين سنواجههم سيكونون من الطراز الرفيع. نحتاج إلى تحسين أدائنا وتجاوز بعض النقاط السلبية. ورغم أننا لم نتكبد أي هزيمة، فإننا استقبلنا هدفين».
ويتساوى مبابي مع الساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي في صدارة هدافي النسخة الحالية للبطولة برصيد 6 أهداف، بعد تسجيل ثنائيته الثالثة في المونديال الحالي يوم الثلاثاء، في حين يحتل ديمبيلي المركز الرابع بقائمة الهدافين برصيد أربعة أهداف. ويتصدر أوليسي قائمة صانعي الأهداف في مونديال 2026 بخمس تمريرات حاسمة، بينما يملك كل من مبابي وديمبيلي تمريرتين حاسمتين، أما باركولا، فقد سجل هدفاً واحداً وصنع هدفين. وأحرز مبابي 18 هدفاً في 18 مباراة بكأس العالم، ليحتل المركز الثاني بقائمة الهدافين التاريخيين للمونديال، بفارق هدف واحد خلف ميسي (المتصدر)، الذي أحرز 19 هدفاً في البطولة خلال 29 لقاء. وصرح مبابي: «أعلم أنني أمتلك إمكانات كبيرة، لكن ينبغي علي أن أظهرها على أكبر مسرح كروي، ألا وهو كأس العالم». ويعتمد منتخب فرنسا على طريقة لعب 4 - 2 - 3 - 1، حيث يمنح ديشان اللاعبين حرية الحركة والانسيابية. وتحدث المهاجم السويدي فيكتور غيوكيريس عن منتخب فرنسا، حيث قال: «يتحرك اللاعبون في مراكز مختلفة، فهم ليسوا ثابتين في مواقعهم. إنهم يعرفون بعضهم جيدا، من حيث تحركاتهم وتناغمهم».
ديشان عنصر أساسي في نجاح فرنسا
تولى ديشان، قائد منتخب فرنسا الفائز بكأس العالم عام 1998، منصب المدير الفني عام 2012، وأعلن في يناير (كانون الثاني) الماضي أنه سيرحل عن منصبه هذا الصيف. وكان الفوز على السويد هو انتصاره الـ18 كمدرب في كأس العالم، وهو رقم قياسي. وسجل المنتخب الفرنسي 14 هدفاً في 7 مباريات خلال فوزه بكأس العالم، التي استضافها على ملاعبه عام 1998، و12 هدفاً عندما توج بلقبه الثاني عام 2018، و16 هدفاً قبل أربع سنوات في مونديال قطر. وأكد مبابي: «نحن أكثر هجومية بكثير مما كنا عليه في عامي 2018 و2022. هذا استمرار لما بدأنا ببنائه خلال فترة ديدييه ديشان على مدار السنوات الـ14 الماضية. يمكنكم أن تروا التطور، ولمسته الشخصية، وظهور العديد من المواهب الشابة».
وقد تفوقت فرنسا على الأرجنتين لتتصدر تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) للمنتخبات، وجاءت انتصاراتها الأربعة على منتخبات تحتل حالياً المراكز 18 (السنغال)، و63 (العراق)، و21 (النرويج)، و37 (السويد). في المقابل، يوجد منتخب باراغواي، منافسها القادم يوم (السبت)، في المركز الـ34 عالمياً في تصنيف «فيفا»، وفي حال اجتيازه عقبة خصمه القادم، سوف يلتقي المنتخب الفرنسي في دور الثمانية مع الفائز من لقاء المغرب، المصنف السادس، وكندا المصنفة رقم 30، في حين يحتل منتخب إسبانيا المركز الثالث في التصنيف، وهو الذي يشكل منافساً محتملاً لفريق ديشان بالدور قبل النهائي للمونديال.
إبهار المنافسين
وشدد غراهام بوتر، مدرب منتخب السويد، على أن منتخب فرنسا هو أفضل فريق رآه في كأس العالم. وقال: «بسبب لاعبي الأطراف، أحياناً فإنك تضطر إلى مضاعفة الرقابة عليهم لأنهم قادرون على التفوق عليك في المواجهات الفردية. كما أن لديهم مهاجماً قوياً في قلب الهجوم». وتابع: «لذا، فإنك ستواجه مشكلات في كلا الجانبين. بالإضافة إلى ذلك، يمكنهم بناء الهجمات بفضل تحكمهم الجيد وقوة مدافعيهم، لذلك فإن اللعب المباشر ليس سهلاً أمامهم أيضاً». وتسعى فرنسا لتصبح ثالث دولة تصل للمباراة النهائية في كأس العالم خلال ثلاث نسخ متتالية بعد منتخبي ألمانيا (1982-1990) والبرازيل (1994-2002). وكشف لاعب الوسط أوريليان تشواميني، أحد أعضاء فريق مونديال 2022: «لدينا ذكريات رائعة، وأخرى سيئة لما حدث في آخر مشاركة لنا في كأس العالم. الجميع مستعدون للقتال وبذل كل ما في وسعهم لضمان فخر الشعب الفرنسي بنا».
جاهزية صلاح لمواجهة أستراليا تمنح أملاً لـ «الفراعنة» في مواصلة الحلمhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9/5291385-%D8%AC%D8%A7%D9%87%D8%B2%D9%8A%D8%A9-%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%A3%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D9%85%D9%86%D8%AD-%D8%A3%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%8B-%D9%84%D9%80-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D9%86%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84%D9%85
جاهزية صلاح لمواجهة أستراليا تمنح أملاً لـ «الفراعنة» في مواصلة الحلم
محمد صلاح شارك في تدريبات «الفراعنة» عقب خضوعه لبرنامج علاجي (الاتحاد المصري لكرة القدم)
أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم أن قائد «الفراعنة» محمد صلاح بات جاهزاً تماماً للمشاركة في مواجهة أستراليا المقبلة، في الدور الـ32 لبطولة كأس العالم، يوم الجمعة، وهو ما منح الأمل للجماهير المصرية في مواصلة مشوار الحلم بالبطولة.
ونشر الاتحاد المصري لكرة القدم، عبر صفحته على موقع «فيسبوك»، صوراً من التدريبات الجماعية التي شارك فيها صلاح، أمس (الأربعاء)، بملعب جامعة جونزاجا بسبوكين، ومعلقاً: «القائد على أتم الاستعداد».
وخضع اللاعب لبرنامج علاجي قبل أيام، بعد أن أثبتت الأشعة التي خضع لها أنه يعاني من شد في العضلات الخلفية، وذلك بعد شعوره بآلام خلال مباراة إيران، ليتم استبداله.
كان منتخب مصر قد تأهل إلى دور الـ32 لبطولة كأس العالم 2026، كثاني المجموعة السابعة برصيد 5 نقاط، وبفارق الأهداف عن منتخب بلجيكا المتصدر.
وعلى مدار الأيام الماضية سادت حالة من الترقب والقلق بين الجماهير المصرية رغم التأهل إلى دور الـ32، بسبب الإصابات التي ضربت صفوف المنتخب، حيث تعرض الظهير الأيسر أحمد فتوح لتمزق في العضلة الخلفية، والمدافع محمد عبد المنعم لكدمة شديدة في كاحل القدم، كما تعرض اللاعبان حمدي فتحي، وحسام عبد المجيد للإصابة في مباراة نيوزيلندا، وغابا عن مواجهة إيران.
وفي حين شهد التدريب الجماعي الأخير مشاركة محمد صلاح، أدى الثنائي محمد عبد المنعم وأحمد فتوح تدريبات علاجية.
واستقبلت الجماهير المصرية مشاركة قائد المنتخب بارتياح كبير، معتبرة أن عودة القائد ستمنح الفريق دفعة قوية، لمواصلة رحلتهم في المونديال.
وعدّ مشجعون، عبر منصات التواصل الاجتماعي، أن وجود صلاح في الملعب يمنح المنتخب ثقلاً فنياً ومعنوياً، لافتين إلى أنه حتى في المباريات التي لا يظهر فيها بأفضل أداء، يبقى حضوره مؤثراً، ويحسب له المنافسون ألف حساب.
وسجل صلاح هدفاً في شباك نيوزيلندا، وصنع تمريرتين حاسمتين في المباريات الثلاث في دور المجموعات.
وقال الناقد الرياضي، أيمن هريدي، إن جاهزية محمد صلاح للمشاركة مع منتخب مصر أمام أستراليا تمثل دفعة هائلة لـ«الفراعنة»، نظراً لخبراته الكبيرة في اللعب الدولي، وصناعة الفارق داخل الملعب، فوجوده يمنح اللاعبين بالمنتخب الثقة، كما أن صلاح سيجذب المدافعين الأستراليين إليه، مما يفتح مساحات لزملائه لتهديد مرمى المنافس.
وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «صلاح يعد من أفضل اللاعبين في تنفيذ الكرات الركنية، والحرة، وبالتالي يمكنه استغلال أي خطأ من دفاع أستراليا للتسجيل، ومنح الأفضلية للفراعنة خلال المباراة، كما أن وجوده يحل أزمة يعاني منها منتخب مصر في بعض الحالات متمثلة في بطء بناء الهجمة، وذلك بقدرته على التحول السريع، وضغط المنافس».
ويلفت إلى أن الجماهير المصرية تنتظر هدية صلاح في قيادة الفراعنة لتحقيق انتصار جديد، وإنجاز يضاف إلى سجل إنجازات المنتخب المصري، متوقعاً أن يقدم منتخب مصر عرضاً قوياً، ويكون نداً للمنتخب الأسترالي، خاصة مع ارتفاع سقف الطموح لدى اللاعبين، والجهاز الفني.
إلى ذلك، وصلت بعثة منتخب مصر إلى مدينة دالاس بولاية تكساس الأميركية، استعداداً لخوض مباراة أستراليا، ومن المقرر أن يختتم المنتخب تدريباته في تمام الواحدة ظهراً بتوقيت دالاس، التاسعة مساء اليوم الخميس بتوقيت القاهرة.
وفي ظل جاهزية صلاح، وعودة بعض العناصر الأساسية للتشكيل، يتوقع الناقد الرياضي، عمرو الصاوي، أن يسعى منتخب «الفراعنة» لاستغلال ذلك لتسجيل هدف مبكر يضمن له الأفضلية في اللقاء، ثم محاولة الحفاظ على التقدم خلال المباراة، وهو ما يمكن تحقيقه بوجود صلاح الذي يمثل ضغطاً إضافياً على المنافس، الذي يعرف «لدغات» النجم المصري، والتي يستطيع من خلالها تغيير نتيجة اللقاء في أي لحظة.
وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «محمد صلاح أحد أبرز اللاعبين الذين يعّول عليهم الجهاز الفني من خلال تسجيله وصناعته للأهداف، حيث صنع 11 فرصة محققة للتهديف، ويحتل المركز الثاني في جدول الأكثر صناعة للفرص في البطولة خلف البلجيكي لياندرو تروسارد الذي يتصدر اللاعبين بـ13 فرصة محققة».
ويشير الصاوي إلى أن ما يمثل تحدياً أمام المنتخب المصري هو غياب الظهير الأيسر أحمد فتوح عن الفريق، لإجادته الخروج بالكرة، وقدرته على تمرير الكرات، وهو التحدي الذي سيتوقف عليه سير جانب كبير من سيناريو المباراة.