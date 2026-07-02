ريال مدريد يقاطع صفقة استثمار جديدة في الدوري الإسباني للسيدات

أعلن ريال مدريد رفضه الانضمام إلى الاتفاقية الاستثمارية التي أبرمتها رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم النسائية مع أسطورة كرة السلة الإسبانية، باو جاسول، وشركاء استثماريين، معتبراً أنها لا تنسجم مع رؤيته لتطوير كرة القدم النسائية.

وأوضح النادي، في بيان رسمي، أن الاتفاقية «لا تتوافق مع نموذج نمو كرة القدم النسائية القائم على الاستدامة والشفافية والاستقلالية الكاملة للأندية».

وكانت رابطة الدوري الإسباني للسيدات قد أعلنت، الإثنين، انضمام شركتي «جاسول 16 فنتشرز» و«فورتيفايد بارتنرز»، كمستثمرين استراتيجيين، بعد موافقة الأندية، خلال اجتماع استثنائي عُقد في مدريد.

وبموجب الاتفاق، الذي يمتد لأربعة مواسم، سيضخ المستثمرون 55 مليون يورو، في صفقة وصفتها الرابطة بأنها أكبر استثمار رأسمالي خاص في تاريخ كرة القدم النسائية الأوروبية.

وأشار ريال مدريد إلى أن الاتفاق يمنح المستثمرين حصة تتراوح بين 35 و49 في المئة من الإيرادات التجارية المستقبلية للدوري حتى يونيو (حزيران) 2051، في حين ستحصل أندية المسابقة مجتمعة على 40 مليون يورو مقابل التنازل عن جزء من تلك الإيرادات لمدة 25 عاماً.

وأكد النادي احترامه لقرار الأندية التي اختارت الانضمام إلى الاتفاقية، لكنه شدد على أن ربع أندية الدوري فضلت أيضاً عدم المشاركة في هذه المبادرة.