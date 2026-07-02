عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
النسخة الورقية اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
10:35 دقيقه
الرياضة رياضة عالمية

ريال مدريد يقاطع صفقة استثمار جديدة في الدوري الإسباني للسيدات

ملعب ريال مدريد (رويترز)
ملعب ريال مدريد (رويترز)
  • مدريد: «الشرق الأوسط»
TT
  • مدريد: «الشرق الأوسط»
TT

ريال مدريد يقاطع صفقة استثمار جديدة في الدوري الإسباني للسيدات

ملعب ريال مدريد (رويترز)
ملعب ريال مدريد (رويترز)

أعلن ريال مدريد رفضه الانضمام إلى الاتفاقية الاستثمارية التي أبرمتها رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم النسائية مع أسطورة كرة السلة الإسبانية، باو جاسول، وشركاء استثماريين، معتبراً أنها لا تنسجم مع رؤيته لتطوير كرة القدم النسائية.

وأوضح النادي، في بيان رسمي، أن الاتفاقية «لا تتوافق مع نموذج نمو كرة القدم النسائية القائم على الاستدامة والشفافية والاستقلالية الكاملة للأندية».

وكانت رابطة الدوري الإسباني للسيدات قد أعلنت، الإثنين، انضمام شركتي «جاسول 16 فنتشرز» و«فورتيفايد بارتنرز»، كمستثمرين استراتيجيين، بعد موافقة الأندية، خلال اجتماع استثنائي عُقد في مدريد.

وبموجب الاتفاق، الذي يمتد لأربعة مواسم، سيضخ المستثمرون 55 مليون يورو، في صفقة وصفتها الرابطة بأنها أكبر استثمار رأسمالي خاص في تاريخ كرة القدم النسائية الأوروبية.

وأشار ريال مدريد إلى أن الاتفاق يمنح المستثمرين حصة تتراوح بين 35 و49 في المئة من الإيرادات التجارية المستقبلية للدوري حتى يونيو (حزيران) 2051، في حين ستحصل أندية المسابقة مجتمعة على 40 مليون يورو مقابل التنازل عن جزء من تلك الإيرادات لمدة 25 عاماً.

وأكد النادي احترامه لقرار الأندية التي اختارت الانضمام إلى الاتفاقية، لكنه شدد على أن ربع أندية الدوري فضلت أيضاً عدم المشاركة في هذه المبادرة.

مواضيع
ريال مدريد الدوري الإسباني إسبانيا

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

هل تحظى إسبانيا بدعم جماهير كاتالونيا في كأس العالم؟

رياضة عالمية السبب في غياب منتخب كاتالوني رسمي يعود إلى رفض الدولة الإسبانية الاعتراف به (رويترز)

هل تحظى إسبانيا بدعم جماهير كاتالونيا في كأس العالم؟

«بما أننا نحن الكاتالونيين لا نملك منتخباً وطنياً فسوف نختار المنتخب الذي سيمثلنا في كأس العالم»

The Athletic (أنجلود (الولايات المتحدة))
رياضة عالمية كيليان مبابي يواصل نثر سحره في أميركا (أ.ب)
رياضة عالمية

مونديال 2026: مبابي يقود فرنسا لهزيمة السويد… وبلوغ دور الـ16

سجل النجم الفرنسي كيليان مبابي هدفين ليقود منتخب بلاده للفوز على السويد بنتيجة 3 - صفر، والتأهل لمواجهة باراغواي في دور الـ16 لبطولة كأس العالم.

«الشرق الأوسط» (نيويورك (الولايات المتحدة))
رياضة عالمية موسم الدوري الإسباني ينطلق 16 أغسطس (آب) المقبل (لاليغا)
رياضة عالمية

لاليغا يحدد مواعيد مباريات الكلاسيكو والديربيات الكبرى في الموسم الجديد

كشفت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم عن جدول مباريات موسم 2026-2027، إذ تنطلق منافسات لاليغا في عطلة نهاية الأسبوع الموافق 16 أغسطس (آب) المقبل.

«الشرق الأوسط» (مدريد)
رياضة عالمية فرلان مندي (رويترز)
رياضة عالمية

مندي يمثل أمام المحكمة بعد اتهام أحد كلابه بمهاجمة مراهق

سيمثل مدافع ريال مدريد الإسباني، الفرنسي فرلان مندي أمام المحكمة، بعد اتهام أحد كلابه بمهاجمة مراهق وكلبين آخرين عقب فراره من منزله.

«الشرق الأوسط» (مدريد)
رياضة عالمية البرازيل انتزعت فوزاً قاتلاً من اليابان (رويترز)
رياضة عالمية

«مونديال 2026»: البرازيل تنجو «مثل ريال مدريد»

أمضى كارلو أنشيلوتي أسابيع في التحذير من أنَّ المثابرة والمرونة هما السمتان المحددتان لمصير بطولة كأس العالم لكرة القدم الطويلة والمعقدة.

«الشرق الأوسط» (هيوستن (الولايات المتحدة))
الرياضة رياضة عالمية

«دورة ويمبلدون»: فريتز يبلغ الدور الثالث

الأميركي تايلور فريتز يحتفل بفوزه على مُواطنه باتريك كيبسون (أ.ف.ب)
الأميركي تايلور فريتز يحتفل بفوزه على مُواطنه باتريك كيبسون (أ.ف.ب)
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

«دورة ويمبلدون»: فريتز يبلغ الدور الثالث

الأميركي تايلور فريتز يحتفل بفوزه على مُواطنه باتريك كيبسون (أ.ف.ب)
الأميركي تايلور فريتز يحتفل بفوزه على مُواطنه باتريك كيبسون (أ.ف.ب)

واصل الأميركي تايلور فريتز، المصنف السادس عالمياً، عروضه القوية في بطولة ويمبلدون، بعدما تغلّب على مُواطنه باتريك كيبسون بثلاث مجموعات متتالية 6-2 و6-2 و7-5، الخميس، ليحجز مقعده في الدور الثالث ويواصل مشواره نحو إحراز أول لقب له في البطولات الأربع الكبرى.

وقدَّم فريتز، الذي بلغ نصف نهائي البطولة، العام الماضي، أداءً مقنعاً للمباراة الثانية على التوالي، مؤكداً أنه أحد أبرز المرشحين للمنافسة على اللقب، هذا العام.

وقال، بعد المباراة: «إنه شعور رائع، خاصة عندما تخوض أول مباراة لك على هذا الملعب. أشعر بأن لدي وقتاً كافياً لبقية اليوم، خصوصاً بعد الطريقة التي سارت بها المجموعة الثالثة».

وفرض فريتز أفضليته منذ البداية، فحسم المجموعتين الأوليين بسهولة، قبل أن يواجه مقاومة من كيبسون، المصنف 113 عالمياً، في المجموعة الثالثة، التي شهدت تحسناً في أداء مُنافسه. لكن فريتز استعاد زمام المبادرة في الشوط الأخير، ليُنهي اللقاء بثلاث مجموعات نظيفة.

ويضرب الأميركي موعداً في الدور الثالث مع الإيطالي لورينزو سونيغو، الذي تأهّل على حساب الكندي غابرييل ديالو.

وخارج المنافسة، خطف فريتز الأنظار بلقطة طريفة أثناء دخوله الملعب، عندما نزع سرواله الخارجي دفعة واحدة، وسط تفاعل الجماهير.

وعلّق على اللقطة قائلاً: «في الحقيقة، هذه الطريقة أسهل بكثير، لكنني أعرف أن الناس سيتحدثون عنها. في الدور الأول خلعته ببطء، لكنني أفسدت الأمر. شاهدت فرنسيس تيافو يفعلها، وحاولت تقليده».

كما أشاد بأزياء اللاعبات في البطولة، قائلاً إنهن يقدمن لمسات إبداعية أكبر من الرجال، مستشهداً بإطلالة اليابانية نعومي أوساكا المستوحاة من الكيمونو، مضيفاً: «ربما نرى اللاعبين يقدمون شيئاً مشابهاً في المستقبل».

مواضيع
ويمبلدون تنس بريطانيا
الرياضة رياضة عالمية

«مقهى الخاسرين»… ملاذ لمشجعي المنتخبات المودعة في مونديال 2026

«مقهى الخاسرين» في مكسيكو سيتي (رويترز)
«مقهى الخاسرين» في مكسيكو سيتي (رويترز)
  • مكسيكو سيتي: «الشرق الأوسط»
TT
  • مكسيكو سيتي: «الشرق الأوسط»
TT

«مقهى الخاسرين»… ملاذ لمشجعي المنتخبات المودعة في مونديال 2026

«مقهى الخاسرين» في مكسيكو سيتي (رويترز)
«مقهى الخاسرين» في مكسيكو سيتي (رويترز)

بينما غمرت الاحتفالات شوارع مكسيكو سيتي بعد تأهل المنتخب المكسيكي إلى دور الـ16 من كأس العالم، اختار مقهى في العاصمة المكسيكية أن يرفع علم الإكوادور، ويفتح أبوابه لاستقبال مشجعي المنتخبات التي ودعت البطولة.

ويحمل المقهى اسم «مقهى الخاسرين»، ويقع في حي كونديسا، حيث يقدم تجربة مختلفة تقوم على مواساة الجماهير التي خرجت منتخباتها من المنافسة.

موظف يُعد القهوة في «مقهى الخاسرين» في مكسيكو سيتي حيث يقدم مشروبات مجانية لمشجعي المنتخبات الخاسرة في كأس العالم 2026 (رويترز)

وفي كل صباح، تُرفع أعلام المنتخبات المودعة عند مدخل المقهى، فيما يحصل الزبائن الذين يرتدون قمصان منتخباتهم الخاسرة على مشروبات مجانية، بينما كُتبت على المناديل عبارة: «جفف دموعك».

وقالت مونسي أغيلار، مصورة تبلغ من العمر 24 عاماً وتشجع منتخب جنوب أفريقيا الذي خرج أمام كندا، إن المقهى «يشبه عناقاً يواسي القلب بعد الخسارة».

وجاءت الفكرة بمبادرة من شركة «أوتلي» السويدية المتخصصة في بدائل الألبان، بالتعاون مع مالك المقهى إيان إنفانتي، وهو فنزويلي الأصل، أكد أن الفكرة لامسته شخصياً لأنه يعرف جيداً شعور الغربة والإحباط بعد الهزيمة.

امرأة تمر أمام «مقهى الخاسرين» (رويترز)

وأوضح إنفانتي أن كثيراً من الزبائن لم يفهموا الفكرة في البداية، إذ كانوا يرفضون وصف أنفسهم بـ«الخاسرين»، لكنهم سرعان ما تفاعلوا معها بعد شرح الهدف منها، وهو تحويل الخسارة إلى مساحة للتضامن والمواساة.

من جهتها، أوضحت شركة «أوتلي» أنها اختارت إطلاق المبادرة في مكسيكو سيتي بسبب الشعبية المتزايدة للعلامة التجارية في أميركا اللاتينية، إضافة إلى الروح المرحة التي يتميز بها الجمهور المكسيكي.

رجل يحتسي القهوة في «مقهى الخاسرين» (رويترز)

وقال روسيو دي لا كوادرا دياز، المسؤول في الشركة، مازحاً: «كان من المنطقي افتتاح مقهى للخاسرين في المكسيك... لأننا كنا نخسر دائماً تقريباً».

لكن بعد تأهل المكسيك إلى دور الـ16 وتحقيقها أول انتصار في الأدوار الإقصائية منذ 40 عاماً، تغيّر المزاج العام، وأصبحت الجماهير تحلم بمفاجأة جديدة أمام إنجلترا.

أما إذا انتهى الحلم... فسيظل «مقهى الخاسرين» جاهزاً لاستقبالهم من جديد.

مواضيع
كأس العالم المكسيك
الرياضة رياضة عالمية

ناغلسمان يقترب من مغادرة منتخب ألمانيا... وكلوب أبرز المرشحين لخلافته

يوليان ناغلسمان مدرب المنتخب الألماني (أ.ف.ب)
يوليان ناغلسمان مدرب المنتخب الألماني (أ.ف.ب)
  • ميونيخ: «الشرق الأوسط»
TT
  • ميونيخ: «الشرق الأوسط»
TT

ناغلسمان يقترب من مغادرة منتخب ألمانيا... وكلوب أبرز المرشحين لخلافته

يوليان ناغلسمان مدرب المنتخب الألماني (أ.ف.ب)
يوليان ناغلسمان مدرب المنتخب الألماني (أ.ف.ب)

بات يوليان ناغلسمان قريباً من مغادرة منصبه مدرباً للمنتخب الألماني، بعد الخروج المبكر من «كأس العالم 2026»، في حين برز اسم يورغن كلوب كأبرز المرشحين لخلافته، وفق تقارير إعلامية ألمانية.

وذكرت صحيفة «بيلد» أن ناغلسمان عقد اجتماعاً مطولاً، الخميس، استمر نحو ثلاث ساعات مع قادة الاتحاد الألماني لكرة القدم، بعد إقصاء «دي مانشافت» من دور الـ32 أمام الباراغواي بركلات الترجيح، عقب التعادل 1-1.

يأتي هذا الإخفاق ليزيد الضغوط على المنتخب الألماني، بعدما فشل للمرة الثالثة على التوالي في الذهاب بعيداً بـ«كأس العالم»، عقب خروجه من دور المجموعات في نسختيْ 2018 و2022.

وكان بيرند نويندورف، رئيس الاتحاد الألماني، قد أعلن فتح مراجعة شاملة لأسباب السقوط الجديد، في ظل انتقادات واسعة للأداء والأجواء داخل معسكر المنتخب.

ووفق التقارير، ناقش ناغلسمان، خلال الاجتماع، تقييمه مشاركة ألمانيا في البطولة، إضافة إلى الأداء المتواضع للفريق والتوتر الذي رافق معسكره التدريبي في وينستون-سالم.

وأشارت «بيلد» إلى أن مسؤولي الاتحاد منحوا ناغلسمان فرصة الاستقالة ووقتاً لدراسة خياراته، رغم أن عقده يمتد حتى عام 2028، على أن يُحسم القرار في موعدٍ أقصاه بداية الأسبوع المقبل.

في المقابل، تتجه الأنظار إلى يورغن كلوب، المدرب السابق لبوروسيا دورتموند وليفربول، الذي تصفه عدة وسائل إعلام ألمانية بالمرشح الأوفر حظاً لتولّي المهمة.

وذكرت تقارير محلية أن كلوب مستعدّ لخوض التجربة، رغم ارتباطه حالياً بعقد مع شركة ريد بول، حيث يشغل منصب المدير العالمي لكرة القدم، مشرفاً على الأندية التابعة للمجموعة.

مواضيع
كأس العالم ألمانيا