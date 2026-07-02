مباسي حارس الكونغو الديمقراطية: فخور بما قدمنا

تألَّق ليونيل مباسي، حارس مرمى الكونغو الديمقراطية، بتصديات مؤثرة بيديه وأجزاء حساسة من جسده، لكن ذلك لم يكن كافياً لتفادي الخسارة 1 - 2 أمام إنجلترا التي انتزعت بطاقة التأهل لدور الـ16 في بطولة كأس العالم لكرة القدم، مساء الأربعاء.

قال مباسي بلهجة ساخرة: «قدمت جسدي للعلم»، مضيفاً: «لكننا ندرك أيضاً أن هاري كين من أفضل مهاجمي العالم، وكان علينا التركيز على الحدِّ من خطورته، ولكن للأسف لم ننتبه له في الهدفين».

وأضاف: «مهمتي هي مساعدة الفريق والتصدي للتسديدات. لحُسن الحظ، تصديت لعدد من المحاولات خلال المباراة، وكنت أتمنى أن أمنع الهدفين».

وواصل: «أنا فخور ببلدي، وبهذا الفريق الذي كافح لآخر دقيقة في المباراة».

ويتطلع مباسي لاستغلال المشارَكة في مونديال 2026 للارتقاء بكرة القدم في بلاده.

وختم تصريحاته، بالقول: «فخور بتمثيل الكونغو. بذلنا قصارى جهدنا، وللأسف التوفيق لم يحالفنا، والآن سنرتاح استعداداً للعمل بجدية من أجل تكرار مثل هذه الإنجازات».