«ويمبلدون»: ديوكوفيتش يكتسح تيتيباس... ويتأهل للدور الثالث

فاز الصربي نوفاك ديوكوفيتش على منافسه اليوناني ستيفانوس تيتيباس في بطولة «ويمبلدون» للتنس، الأربعاء.

ووصف البرنامج الرسمي لبطولة «ويمبلدون» هذه المباراة بأنَّها «مواجهة من العيار الثقيل على الملعب الرئيسي»، لكنها تحوَّلت إلى عرض فردي، إذ تأهل ديوكوفيتش (39 عاماً) إلى الدور الثالث بفوزه 6 - 3 و6 - 4 و6 - 2 على اللاعب الذي كان يتوقع له في يوم من الأيام أن يُتوَّج بلقب في البطولات الكبرى.

وعندما كانت النتيجة 4 - 4 في المجموعة الثانية، وفي مواجهة نقطة كسر، حصل تيتيباس على فرصتين لضرب الكرة بقوة وحسم النقطة، لكنه أخطأ في ضربتين من أعلى الرأس ليدفع الثمن، إذ نجح ديوكوفيتش في كسر الإرسال، ليقضي على آمال اللاعب اليوناني في العودة.

وفاز ديوكوفيتش بـ8 من آخر 10 أشواط ليحقِّق انتصاره الـ12 توالياً في المواجهة المباشرة التي جمعته باللاعب اليوناني.

وسيواجه المُصنَّف السابع في الدور التالي الفرنسي آرثر ريندركنيش، المُصنَّف 25، في سعيه لمواصلة مسيرته نحو الفوز بلقبه الثامن في «ويمبلدون»، ورقم 25 في البطولات الكبرى، وهو رقم قياسي.