أندرييفا تلقي بمضربها وتبكي بعد الخروج من «ويمبلدون»

عبّرت الروسية ميرا أندرييفا عن إحباطها الشديد بإلقاء مضربها في الأرض بعد الخسارة بـ3 مجموعات أمام التشيكية باربورا كريتشيكوفا، الفائزة ببطولة ويمبلدون 2024، الأربعاء.

وبعد مرور أكثر من 3 أسابيع على تتويجها بلقبها الأول في البطولات الأربع الكبرى «غراند سلام» في «رولان غاروس»، أصبحت أندرييفا المصنفة الخامسة عالمياً، أولى ضحايا البطولات الكبرى في منافسات فردي السيدات في ويمبلدون.

وخسرت اللاعبة الروسية بنتيجة 4 - 6 و7 - 5 و6 - 4 بعد مباراة استمرت ساعتين و47 دقيقة.

وانهمرت دموع اللاعبة الروسية في المؤتمر الصحافي عقب اللقاء بعد هذه الخسارة الأليمة.

وقالت النجمة الروسية الشابة: «هذه لحظة قاسية بالتأكيد، لقد قدّمت أداءً جيداً، ولم يحالفني الحظ في الفرص التي أتيحت لي، لذا فازت كريتشيكوفا».

وأضافت: «ربما أتجاوز هذه الصدمة في غضون يومين، وبعدها سأبدأ التدريب على الملاعب الصلبة».