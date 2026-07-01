خيمينيز ينفرد بوصافة الهدافين التاريخيين للمكسيك عبر بوابة «الإكوادور»

واصل راؤول خيمينيز زحفه نحو صدارة قائمة الهدافين التاريخيين لمنتخب المكسيك، بعدما تمكن من هز الشباك خلال لقاء الفريق مع منتخب الإكوادور، المقام حالياً في بطولة كأس العالم لكرة القدم.

وسجل خيمينيز الهدف الثاني في الدقيقة 32 من عمر المباراة التي تجري بالعاصمة المكسيكية مكسيكيو سيتي، ضمن منافسات دور الـ32 للمونديال، الذي يقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

ووصل خيمينيز إلى الهدف رقم 47 خلال مسيرته مع منتخب المكسيك، لينفرد بالمركز الثاني في قائمة الهدافين التاريخيين للفريق، بعدما فض شراكته مع خاريد بورغيتي، لاعب الفريق السابق.

ويبتعد خيمينيز (35 عاماً)، الذي بدأ مشواره مع المنتخب المكسيكي الأول عام 2013، بفارق 5 أهداف الآن فقط خلف للنجم المعتزل خافيير هيرنانديز، الهداف التاريخي لمنتخب المكسيك، الذي أحرز 52 هدفاً مع الفريق.

يشار إلى أن هذا هو الهدف الثاني لخيمينيز في النسخة الحالية لكأس العالم، بعدما سبق أن أحرز هدفاً خلال فوز المكسيك 2 - صفر على جنوب أفريقيا في المباراة الافتتاحية لمونديال 2026.