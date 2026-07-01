صلاح ينعش تدريبات «مصر» قبل أستراليا

استأنف محمد صلاح قائد المنتخب المصري التدريبات، اليوم (الأربعاء)، حيث شارك في جزء من تدريب الفريق مع استمرار تعافيه من إصابته بشد في عضلات الفخذ الخلفية، مما عزَّز الآمال في أن يكون جاهزاً للمشاركة في مباراة أستراليا بدور 32 في كأس العالم لكرة القدم، يوم الجمعة المقبل.

واستبدل حسام حسن مدرب مصر المهاجم صلاح خلال المباراة التي انتهت بالتعادل 1-1 مع إيران في آخر لقاء للفريق ضمن دور المجموعات، مما ألقى بظلال من الشك حول جاهزيته لمباراة خروج المغلوب أمام أستراليا في دالاس.

وأظهرت الصور التي نشرها الاتحاد المصري للعبة، عبر صفحته على موقع «فيسبوك» صلاح وهو يبتسم، بعد عودته إلى التدريب في سبوكين، حيث تستعد مصر لمباراة أستراليا. ورافقت الصور التعليق التالي: «الملك عاد».

جاءت عودة صلاح بمثابة دفعة معنوية في الوقت المناسب لمصر، التي تأهَّلت إلى مرحلة خروج المغلوب للمرة الأولى، بعد أن احتلت المركز الثاني في مجموعتها بخمس نقاط متأخرةً بفارق الأهداف عن بلجيكا.

ولعب صلاح (34 عاماً) دوراً حاسماً في مسيرة منتخب مصر بكأس العالم الحالية، عندما سجل هدفاً واحداً وصنع تمريرتين حاسمتين في ثلاث مباريات.