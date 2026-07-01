سوء فهم... يقود لاستبدال لوكاس ديني أمام السويد

تسبب سوء فهم من الجهاز الفني لمنتخب فرنسا في استبدال الظهير الأيسر لوكاس ديني ليشارك مكانه ثيو هيرنانديز في المباراة التي انتهت بفوز الديوك على السويد بنتيجة 3

تسبب سوء فهم من الجهاز الفني لمنتخب فرنسا في استبدال الظهير الأيسر لوكاس ديني ليشارك مكانه ثيو هيرنانديز في المباراة التي انتهت بفوز الديوك على السويد بنتيجة 3 - صفر، في دور الـ32 لكأس العالم.

كشفت شبكة «راديو مونت كارلو» الفرنسية أن إشارة غير واضحة من ديني تسببت في دخول ثيو هيرنانديز مكانه في الدقيقة 77.

وأضافت أن الجهاز الفني لمنتخب فرنسا اعتقد أن اللاعب يعاني من إصابة طفيفة، وبالفعل تعرض لضربة، وأشار للجهاز الفني، ولكنه لم يكن يطلب استبداله، بل كان يريد شرب المياه.

وأشارت الشبكة الفرنسية إلى أن سوء فهم بسيط أدى في النهاية إلى استبدال لوكاس ديني الذي بدأ المباراة أساسياً في الجهة اليسرى.

ولفتت إلى أن هذه الواقعة لم تؤثر على فوز فرنسا وتأهلها لمواجهة باراغواي في دور الـ16 يوم السبت المقبل في فيلادلفيا.

وتحدث ديني عن هذه المواجهة قائلاً: «باراغواي فريق عنيد، يتسم بقوة دفاعه والأداء بحماس شديد».

وأضاف عبر قناة «إم 6»: «حققنا فوزاً رائعاً أمام السويد وسط أجواء حارة للغاية، والآن سنركز على مواجهة باراغواي، كان الجو حارّاً بعض الشيء، لكن الفوز 3 - 0 أمر رائع»، هكذا حلل الظهير الأيسر المباراة، مضيفاً: «سنركز على باراغواي. يبذل المهاجمون كل الجهد الدفاعي».