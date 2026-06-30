مدرب ساحل العاج يشيد بلاعبيه رغم وداع المونديال

أشاد إيميرس فاي المدير الفني لمنتخب ساحل العاج بلاعبيه رغم الخسارة أمام النرويج 2/1، الثلاثاء، في دور الـ32 من كأس العالم لكرة القدم 2026 في أميركا والمكسيك وكندا.
وقال فاي في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للاتحاد الدولي (فيفا): «هذه هي كرة القدم، حينما تحصل على الفرص يجب عليك استغلالها، لقد فعلنا ذلك في هدف التعادل، لكننا ولسوء الحظ تلقينا هدفاً في شباكنا في النهاية، هذا أمر مؤسف».
وأضاف أن «اللاعبين قدموا كل ما لديهم حتى النهاية، لقد لعبنا أمام فريق يدافع بشكل جيد ونجح في ضمان التأهل، وحينما تصل إلى هذا المستوى من التحديات فمن الواجب الاهتمام بالتفاصيل».
وأوضح فاي: «علينا التركيز من بداية المباراة وحتى نهاية بغض النظر عن المنافس، جميع اللاعبين خاضوا كأس العالم للمرة الأولى وأعتقد أن اللاعبين تعلموا الكثير، والآن سنحاول العمل لنعود أقوى للتحدي المقبل».