كوانساه وجيمس يغيبان عن تدريبات إنجلترا قبل مواجهة الكونغو

غاب المدافعان؛ غاريل كوانساه، وريس جيمس، عن تدريبات منتخب إنجلترا، الثلاثاء، قبل مواجهة الكونغو الديمقراطية في دور الـ32 من كأس العالم لكرة القدم، ما يضع المدرب توماس توخيل أمام وضع مقلق على الصعيد الدفاعي.
ويعاني كوانساه من إصابة في الكاحل، تعرض لها خلال فوز إنجلترا 2-صفر على بنما في المباراة الثالثة للفريق بدور المجموعات يوم السبت، بينما غاب جيمس عن تلك المباراة لإصابته في عضلات الفخذ الخلفية خلال التعادل السلبي مع غانا في المباراة السابقة.
وأفاد الاتحاد الإنجليزي بأن كلا اللاعبين يتبعان برامج تدريبية فردية.
ويشكل غياب اللاعبين عن تدريب اليوم ضربة قوية لإنجلترا، التي شكلت نقاط الضعف الدفاعية مصدر قلق لها خلال البطولة الحالية.