«دورة ويمبلدون»: ديوكوفيتش يواجه «منافسه المألوف»... وأندرييفا تلتقي كريتشيكوفا

تنطلق منافسات الدور الثاني من بطولة ويمبلدون للتنس الأربعاء، وتتجه الأنظار نحو المباراة التي تجمع بين نوفاك ديوكوفيتش وستيفانوس تسيتيباس، كما تلتقي ميرا أندرييفا بطلة «فرنسا المفتوحة» مع باربورا كريتشيكوفا الفائزة بلقبين في البطولات الأربع الكبرى.

والتقى ديوكوفيتش وتسيتيباس 14 مرة، وكانت آخر مواجهة بينهما في البطولات الأربع الكبرى في نهائي بطولة أستراليا المفتوحة عام 2023.

وُصفت تلك المباراة بأنها مواجهة بين لاعب مخضرم يسعى لتخليد اسمه في عالم التنس وشاب واعد على أعتاب تحقيق انطلاقة كبيرة، لكن الأمور لم تسر كما كان يأمل كلاهما منذ ذلك الحين.

ويدخل ديوكوفيتش الآن عامه الثالث في مساعيه لإحراز اللقب 25 له في البطولات الأربع الكبرى، بينما تراجع تسيتيباس بشكل حاد في التصنيف العالمي بعد تعرضه لإصابات وتراجع مستواه.

وقال اليوناني، الذي استبعد والده ومدربه أبوستولوس من فريقه قبل بطولة ويمبلدون مباشرة، عقب فوزه في المباراة الأولى 6-1 و6-4 و6-2 على أوغو جاستون، إنه يأمل في استعادة بعض من سحره القديم.

وقال للصحافيين: «اليوم، وأنا على الملعب، كنت أفكر في المباريات الرائعة التي خضتها سابقاً في ويمبلدون، قبل بضع سنوات».

وسيكون الفوز على ديوكوفيتش نقطة انطلاق مثالية لعودته، لكن مؤشرات التاريخ لا تصب في مصلحة تسيتيباس الذي خسر آخر 11 مباراة خاضها ضد الصربي.

ميرا أندرييفا تستعد لمواجهة قوية في «ويمبلدون» (إ.ب.أ)

وتتأهب أندرييفا المصنفة الخامسة عالمياً والتي فازت بلقبها الأول في البطولات الأربع الكبرى عبر «رولان غاروس» في وقت سابق من الشهر الحالي، للقاء كريتشيكوفا الفائزة بلقب ويمبلدون عام 2024.

وتتمتع الشابة الروسية بسجل انتصارات 3-1 على كريتشيكوفا، بما في ذلك فوز سابق خلال مشوارها الرائع في ويمبلدون عام 2023، لكنها لا تستهين باللاعبة التشيكية.

وقالت أندرييفا للصحافيين بعد فوزها في الدور الأول على ماجدا لينيت: «إنها متوجة مرتين في البطولات الأربع الكبرى. تتمتع بخبرة كبيرة. وتلعب بشكل جيد على العشب».

وأضافت: «لذا، بالتأكيد لن تكون المباراة سهلة بالنسبة لي. سنرى كيف تسير الأمور. سأطلب من (مدربتي) كونشيتا (مارتينيز) أن تساعدني في الاستعداد للمباراة. سنناقش الأمر معاً ونضع خطة لعب جيدة».

ووسط منافسات «ويمبلدون»، قال الكندي فيلكس أوجيه ألياسيم إنه يتابع بشغف ما تقدمه بلاده في كأس العالم لكرة القدم، وذلك بعد أن تأهل المنتخب المشارك في استضافة البطولة إلى دور 16 بالفوز على جنوب أفريقيا، في إنجاز تاريخي له.

وأضاف أوجيه ألياسيم المصنف الثالث والذي سيواجه الكرواتي دينو بريغميتش في الدور الثاني: «الأمر جنوني. أتابع البطولة من كثب. أنا أحب كرة القدم. بالطبع، مشاهدة هذه البطولات الكبرى، حيث تكون الإثارة في أوجها، أمر رائع. بالنسبة لنا، في كندا، هذا إنجاز تاريخي حقاً. إنه أمر جميل، لأنني عندما كنت صغيراً، كان علي أن أجد فريقاً لأشجعه، وكان من المؤسف ألا يكون منتخب بلادي مشاركاً لأشجعه».