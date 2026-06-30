«دورة ويمبلدون»: ريباكينا تُفلت بصعوبة من فخ بواسون بعد معركة من 3 مجموعات

نجحت الكازاخية إيلينا ريباكينا، المصنفة الثانية في بطولة ويمبلدون وبطلة نسخة 2022، في تجاوزِ اختبار صعب في الدور الأول أمام اللاعبة الفرنسية الشابة لوييس بواسون، لتحقق فوزاً غير مقنع بنتيجة 6-4 و1-6 و6-3، الثلاثاء.

واستفادت بواسون، التي قدّمت مسيرة لافتة بوصولها إلى ما قبل نهائي «فرنسا المفتوحة»، العام الماضي، قبل أن تُودّع من الدور الأول هذا العام، من الأداء المتذبذب للاعبة كازاخستان المولودة في روسيا، والتي تتفوق عليها في التصنيف بفارق 152 مركزاً.

وقالت ريباكينا، بطلة «أستراليا المفتوحة»: «كانت مباراة صعبة للغاية، خاصة أنني لم أحقق كثيراً من الانتصارات مؤخراً. كان عليَّ أن أقاتل بقوة».

وارتكبت ريباكينا 13 خطأ سهلاً في المجموعة الثانية على الملعب رقم واحد بعد 12 خطأ في المجموعة الأولى، و10 أخطاء أخرى في المجموعة الثالثة.

وأضافت: «أحتاج إلى تحسين أدائي كثيراً، لكنني سعيدة بالحصول على فرصة أخرى».

وبدت اللاعبة، البالغة من العمر 27 عاماً، في طريقها لتحقيق فوز مريح بعد حسمها المجموعة الأولى، لكن بواسون، التي لم تحقق أي انتصار على الملاعب العشبية حتى الآن، قلَبَت الموازين في المجموعة الثانية، لتعيد المباراة إلى نقطة البداية.

وطلبت اللاعبة الفرنسية وقتاً للعلاج والنتيجة 4-1 في المجموعة الثانية، من مشكلة في ربلة الساق اليسرى، قبل أن تظهر عليها علامات الألم مجدداً في المجموعة الثالثة، حين تعثرت وواجهت 3 نقاط لكسر الإرسال وهي متأخرة 4-3.

ونجحت بواسون في إنقاذ نقطتين، قبل أن تتمكن ريباكينا من كسر إرسالها، ثم حسمت المباراة بإرسالها، مستفيدة من تقدمها 40-15.

وقالت ريباكينا، التي تحدثت إلى فريقها، خلال الاستراحة الطبية: «لم تكن نسبة إرسالي الأول جيدة بما يكفي، لذا عندما كانت تنجح في إرسالها الأول، لم يكن من السهل كسر إرسالها».

وأضافت: «كانوا يطلبون مني فقط الاستمرار، وإظهار مزيد من الحيوية، وتحسين حركة قدمي. وأنا سعيدة لأنني نجحت في تنفيذ ذلك».