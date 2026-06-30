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الرياضة رياضة عالمية

«دورة ويمبلدون»: شفيونتيك تستهل الدفاع عن اللقب بفوز صعب

إيغا شفيونتيك تتألق في ويمبلدون (أ.ف.ب)
إيغا شفيونتيك تتألق في ويمبلدون (أ.ف.ب)
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

«دورة ويمبلدون»: شفيونتيك تستهل الدفاع عن اللقب بفوز صعب

إيغا شفيونتيك تتألق في ويمبلدون (أ.ف.ب)
إيغا شفيونتيك تتألق في ويمبلدون (أ.ف.ب)

عادت حاملة اللقب إيغا شفيونتيك بعد تراجع حاد في المستوى خلال المجموعة الثانية لتتأهل إلى الدور الثاني ببطولة ويمبلدون للتنس، الثلاثاء، بعد فوزها 6 - 1، و2 - 6، و6 - 3 على الأميركية تيلور تاونسند.

وبدت شفيونتيك، المصنفة الأولى على العالم سابقاً والفائزة بستة ألقاب في البطولات الأربع الكبرى، في طريقها للفوز بسهولة عندما كسرت إرسال تاونسند (30 عاماً) مرتين في المجموعة الأولى، وحسمتها بضربة أمامية رائعة.

الأميركية تيلور تاونسند قدمت أداءً قوياً رغم الهزيمة من شفيونتيك (أ.ب)

لكن الدور جاء على المصنفة الثالثة لتعاني من التوتر في المجموعة الثانية؛ إذ افتقدت التركيز في الضربات الأرضية لتسقط الكرة خارج الخطوط بعد أن فقدت ثبات ضرباتها الأمامية، واستغلت تاونسند، المصنفة 79 عالمياً، ذلك وكسرت إرسالها مرتين لتفوز بالمجموعة بضربة خلفية قصيرة رائعة وإرسال ساحق.

وعانت شفيونتيك من صعوبات في إرسالها؛ إذ ارتكبت 3 أخطاء مزدوجة في الشوط الأول الماراثوني بالمجموعة الثالثة، والذي تضمن 10 حالات تعادل.

لكن ذلك الشوط بدا كأنه حفزها، وبدأت الأخطاء تتلاشى، وبعد أن تبادلت اللاعبتان كسر الإرسال، فرضت شفيونتيك تفوقها، وفازت بالمباراة بضربة إرسال ساحقة.

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الأميركي بن شيلتون ودع منافسات فردي الرجال ببطولة ويمبلدون (أ.ب)
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

«دورة ويمبلدون»: بن شيلتون يودّع... وفريتز يتأهل

الأميركي بن شيلتون ودع منافسات فردي الرجال ببطولة ويمبلدون (أ.ب)
الأميركي بن شيلتون ودع منافسات فردي الرجال ببطولة ويمبلدون (أ.ب)

ودّع الأميركي بن شيلتون منافسات فردي الرجال ببطولة ويمبلدون المفتوحة للتنس، بعد خسارته أمام الفنلندي أوتو فيرتاتين في الدور الأول.

ونجح اللاعب الفنلندي في تجاوز بن شيلتون بثلاث مجموعات مقابل مجموعتين.

وفاز فيرتاتين بواقع 4/6 و6/3 و6/7 و2/6 و6/7.

الأميركي تايلور فريتز (يسار) يصافح منافسه الصربي دوشان لاغوفيتش (أ.ب)

كما بلغ الأميركي تايلور فريتز، المصنف السادس، الدور ذاته بتغلبه على الصربي دوشان لاغوفيتش.

وفاز فريتز على لاجوفيتش بثلاث مجموعات دون رد بواقع 3/6 و4/6 و3/6.

ولحق الإسباني خاومي مونار بركب المتأهلين للدور الثاني بعد فوزه على الأرجنتيني فرانشيسكو سيروندولو 1/6 و4/6 و3/6.

وتأهل الكندي غابريل ديالو إلى الدور ذاته بعد فوزه على الفرنسي بنيامين بونزي 1/6 و4/6 و6/7 و3/6 و1/3.

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الرياضة تنس ويمبلدون بريطانيا
الرياضة رياضة عالمية

رئيسة وليامز السابقة: راسل يتمتع بالقوة اللازمة للفوز بـ«فورمولا 1»

جورج راسل «يمين» إلى جوار زميله في مرسيدس كيمي أنتونيلي (د.ب.أ)
جورج راسل «يمين» إلى جوار زميله في مرسيدس كيمي أنتونيلي (د.ب.أ)
  • لندن : «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن : «الشرق الأوسط»
TT

رئيسة وليامز السابقة: راسل يتمتع بالقوة اللازمة للفوز بـ«فورمولا 1»

جورج راسل «يمين» إلى جوار زميله في مرسيدس كيمي أنتونيلي (د.ب.أ)
جورج راسل «يمين» إلى جوار زميله في مرسيدس كيمي أنتونيلي (د.ب.أ)

قالت كلير وليامز، المديرة السابقة لفريق وليامز، إن جورج راسل يمكنه الاستفادة من النضج والقوة الذهنية في الصراع النفسي الذي يخوضه في منافسات بطولة العالم لسباقات «فورمولا 1» للسيارات مع كيمي أنتونيلي، زميله الشاب بفريق مرسيدس.

ويحتل راسل (28 عاماً) المركز الثاني في الترتيب العام للسائقين بالبطولة، لكنه يتأخر بفارق كبير يبلغ 40 نقطة عن الإيطالي أنتونيلي (19 عاماً) الذي فرَض حضوره بقوة هائلة في موسمه الثاني فقط، إذ حقق 5 انتصارات في السباقات الستة الأولى، هذا العام.

وتتجدد المنافسة بين راسل وأنتونيلي، مطلع الأسبوع المقبل، على حلبة سيلفرستون، في السباق الذي يخوضه راسل في بلاده، وهو التاسع من إجمالي 22 سباقاً، هذا الموسم.

وقالت وليامز، التي كانت تدير فريق وليامز عند انضمام راسل إليه، حيث ظل سائقاً بالفريق من 2019 إلى 2021، للصحافيين: «مِن واقع خبرتي مع جورج... أعتقد أنه قادر تماماً على الفوز في تلك المعركة النفسية، عندما يتعلق الأمر بمحاولة الفوز ببطولة العالم».

وأضاف: «إنه واعٍ تماماً بنفسه، وسيكون جالساً كل يوم (يفكر): ما الذي ينبغي عليّ فعله لأتفوّق على زميلي في الفريق؟ كيف يمكنني الفوز في هذه المعركة؟».

وقارنت وليامز، التي رحلت عن «فورمولا 1» بعد بيع الفريق المملوك لعائلتها في عام 2020، لكنها لا تزال تعمل خبيرة ومتحدثة ضيفة من حين لآخر، الصراع الحالي داخل فريق مرسيدس بذلك الذي دار بين لويس هاميلتون ونيكو روزبرغ في الفريق نفسه قبل عشر سنوات، عندما فاز روزبرغ باللقب، في النهاية، بفارق 5 نقاط فقط.

وأضافت: «المعركة النفسية هي التي تحسم الحرب، في نهاية المطاف. وأعتقد أن جورج، نظراً لامتلاكه درجة من النضج تفوق كيمي في هذه المرحلة... هو الذي سيفوز في هذه المعركة».

وفاز راسل مرتين، هذا الموسم، كان آخِرهما في النمسا، يوم الأحد الماضي، ويتوجه إلى سيلفرستون ساعياً إلى تقليص الفارق مع أنتونيلي أكثر.

وبدأ البريطاني الموسم بوصفه المرشح الأوفر حظاً للفوز باللقب لدى مكاتب المراهنات في لندن، لكن أنتونيلي سرعان ما قلَبَ تلك التوقعات رأساً على عقب بسلسلة انتصاراته المذهلة في 5 سباقات متتالية. وتذكرت وليامز كيف أظهر مواطنها دائماً نضجاً يفوق سنه، مشيرة إلى أن السائق نفسه كان يروي قصة عن كيف كان منافسوه يطلقون عليه لقب «الجد» في فترة مشاركته بسباقات الكارتينغ.

وقالت وليامز: «أعتقد أنه يمتلك القدرة. الأمر يتعلق فقط بضمان أن تتمتع سيارة مرسيدس بالموثوقية التي يحتاج إليها لعبور خط النهاية».

وأضافت: «يحتاج جورج فقط إلى التراجع خطوة إلى الوراء، والتركيز، ورفع أكمامه».

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«مونديال 2026»: هالاند وأوديغارد يقودان النرويج... وكوت ديفوار «بثلاثة تغييرات»

هالاند وأوديغارد يدخلان ملعب إرلنغتون استعداداً للقاء كوت ديفوار (أ.ب)
هالاند وأوديغارد يدخلان ملعب إرلنغتون استعداداً للقاء كوت ديفوار (أ.ب)
  • أرلينغتون تكساس: «الشرق الأوسط»
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  • أرلينغتون تكساس: «الشرق الأوسط»
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«مونديال 2026»: هالاند وأوديغارد يقودان النرويج... وكوت ديفوار «بثلاثة تغييرات»

هالاند وأوديغارد يدخلان ملعب إرلنغتون استعداداً للقاء كوت ديفوار (أ.ب)
هالاند وأوديغارد يدخلان ملعب إرلنغتون استعداداً للقاء كوت ديفوار (أ.ب)

أعادت النرويج معظم لاعبيها البارزين إلى التشكيلة الأساسية لمباراة دور 32 من كأس العالم، الثلاثاء، ضد كوت ديفوار بعد أن منحتهم راحة في المباراة السابقة ضد فرنسا.

ويشارك في التشكيلة الأساسية كل من هداف الفريق إرلينغ هالاند وقائد الفريق مارتن أوديغارد، بينما يغيب يوليان رايرسون بسبب الإصابة.

إجمالا، أجرت النرويج 10 تغييرات على التشكيلة التي خسرت 4 - 1 أمام فرنسا، يوم الجمعة الماضي، حيث بقي باتريك بيرغ وحده من التشكيلة الأساسية السابقة.

أما منتخب كوت ديفوار فقد أجرى 3 تغييرات، حيث عاد جيسلان كونان وإيمانويل أغبادو إلى خط الدفاع بعد إراحتهما في المباراة الأخيرة ضد كوراساو.

ويحل كريست أولاي محل أماد ديالو، حيث تمت التضحية بالجناح الهجومي من أجل تعزيز القوة في وسط الملعب.

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