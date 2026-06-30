«دورة ويمبلدون»: شفيونتيك تستهل الدفاع عن اللقب بفوز صعب

عادت حاملة اللقب إيغا شفيونتيك بعد تراجع حاد في المستوى خلال المجموعة الثانية لتتأهل إلى الدور الثاني ببطولة ويمبلدون للتنس، الثلاثاء، بعد فوزها 6 - 1، و2 - 6، و6 - 3 على الأميركية تيلور تاونسند.

وبدت شفيونتيك، المصنفة الأولى على العالم سابقاً والفائزة بستة ألقاب في البطولات الأربع الكبرى، في طريقها للفوز بسهولة عندما كسرت إرسال تاونسند (30 عاماً) مرتين في المجموعة الأولى، وحسمتها بضربة أمامية رائعة.

الأميركية تيلور تاونسند قدمت أداءً قوياً رغم الهزيمة من شفيونتيك (أ.ب)

لكن الدور جاء على المصنفة الثالثة لتعاني من التوتر في المجموعة الثانية؛ إذ افتقدت التركيز في الضربات الأرضية لتسقط الكرة خارج الخطوط بعد أن فقدت ثبات ضرباتها الأمامية، واستغلت تاونسند، المصنفة 79 عالمياً، ذلك وكسرت إرسالها مرتين لتفوز بالمجموعة بضربة خلفية قصيرة رائعة وإرسال ساحق.

وعانت شفيونتيك من صعوبات في إرسالها؛ إذ ارتكبت 3 أخطاء مزدوجة في الشوط الأول الماراثوني بالمجموعة الثالثة، والذي تضمن 10 حالات تعادل.

لكن ذلك الشوط بدا كأنه حفزها، وبدأت الأخطاء تتلاشى، وبعد أن تبادلت اللاعبتان كسر الإرسال، فرضت شفيونتيك تفوقها، وفازت بالمباراة بضربة إرسال ساحقة.