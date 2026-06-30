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الرياضة رياضة عالمية

نيوي: التحسينات الكبيرة قد تبقي ألونسو ضمن الفريق لعام 2027

أدريان نيوي (رويترز)
أدريان نيوي (رويترز)
  • لندن : «الشرق الأوسط»
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  • لندن : «الشرق الأوسط»
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نيوي: التحسينات الكبيرة قد تبقي ألونسو ضمن الفريق لعام 2027

أدريان نيوي (رويترز)
أدريان نيوي (رويترز)

يأمل أدريان نيوي، رئيس فريق «أستون مارتن» أن تسهم التحديثات الكبيرة المرتقبة للسيارة في سباق جائزة المجر الكبرى الشهر المقبل، في إقناع فرناندو ألونسو بمواصلة مسيرته مع الفريق في موسم 2027، لبطولة العالم لسباقات «فورمولا 1» للسيارات.

وسيبلغ ألونسو (بطل العالم مرتين مع «رينو» في عامَي 2005 و2006) عامه الخامس والأربعين الشهر المقبل، وهو بالفعل أكبر سائق سناً على خط الانطلاق.

وقال نيوي في تصريحات نُشرت على الموقع الرسمي للفريق: «يتطلع فرناندو بحماس إلى هذه التحديثات، وإذا قدمت الأداء المرجو، نأمل أن يواصل قيادة السيارة لموسم إضافي».

وأضاف: «بفضل خبرته الكبيرة، وفهمه الكبير للسيارة، وقدرته على توجيه عملية التطوير، يمثل ألونسو قيمة فنية هائلة للفريق؛ لكنه، في المقابل، يريد أن يرى تقدماً واضحاً وملموساً. وإذا استطعنا إثبات أننا نسير بثبات في الاتجاه الصحيح، فهو ملتزم تماماً بالاستمرار خلف عجلة القيادة».

فرناندو ألونسو (د.ب.أ)

موسم بالغ الصعوبة حتى الآن

وصف نيوي موسم «أستون مارتن» الحالي بأنه «صعب للغاية»؛ إذ لم يحصد الفريق سوى نقطة واحدة خلال أول ثماني جولات، وسط معاناة واضحة حتى في إكمال السباقات، بسبب ضعف تنافسية محرك «هوندا» وزيادة وزن السيارة.

وتولى نيوي (أحد أبرز المصممين في تاريخ الرياضة) منصب رئيس الفريق هذا الموسم بعد انتقاله من فريق «رد بول» العام الماضي.

وأوضح نيوي البالغ من العمر 67 عاماً، أن ألونسو وزميله لانس سترول، نجل مالك الفريق لورنس سترول، سيحصلان على حزمة التحديثات الجديدة خلال سباق 26 يوليو (تموز) على حلبة هنجارورينغ. وعلى صعيد التعديلات الفنية، ستبقى المكونات الهيكلية الأساسية دون تغيير، إلا أن الفريق نجح في تقليص الوزن عبر تعديلات على علبة التروس والهيكل، ما استلزم إجراء اختبار تصادم جديد.

كما بدأ تصنيع عدد أكبر من الأجزاء داخل الفريق، بدلاً من الاستعانة بموردين خارجيين.

وقال نيوي: «لم يطرأ تغيير على نظام التعليق الأمامي، في حين خضع نظام التعليق الخلفي لتعديلات طفيفة».

وتابع: «أدخلنا تحديثات جديدة، وأجرينا تغييرات جوهرية على الأسطح الانسيابية من الناحية الهوائية. وعلى الرغم من تشابه الهيكل الأساسي، فإننا نتحدث عن حزمة ديناميكية هوائية كبيرة، مقترنة بخفض ملحوظ في الوزن، مع هدف واضح يتمثل في الاقتراب إلى الحد الأدنى المسموح به للوزن».

وأضاف: «نتوقع تحقيق تقدم ملحوظ، ولكنني متحفظ بشأن تحديد أرقام دقيقة؛ إذ إن أدوات المحاكاة لدينا لم تصل بعد إلى المستوى المطلوب من التطور والترابط».

وأشار نيوي إلى أن «أستون مارتن» تستثمر حالياً بقوة في تطوير أنظمة المحاكاة الهندسية، مؤكداً أن العوائد الحقيقية لهذا الاستثمار لن تظهر قبل وقت لاحق من الموسم.

وتطرق نيوي أيضاً إلى مشكلاته الصحية التي أثرت عليه خلال الفترة الماضية، قائلاً: «أنا بخير الآن، ولكنها كانت فترة صعبة. في الواقع، لم أكن في أفضل حالاتي بالكامل العام الماضي».

وختم بقوله: «كان عليَّ تحقيق توازن دقيق بين العمل وصحتي. تعامل الفريق مع الوضع باحترافية كبيرة، وحافظت على علاقة متميزة مع المهندسين، ولا أعتقد أن ذلك تَسبَّب في أي تأثير سلبي يُذكر».

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فرنك كيسيه... القائد الذي كانت تبحث عنه كوت ديفوار

لاعب الوسط البالغ من العمر 29 عاماً أصبح القلب النابض لمنتخب «الأفيال» (أ.ف.ب)
لاعب الوسط البالغ من العمر 29 عاماً أصبح القلب النابض لمنتخب «الأفيال» (أ.ف.ب)
  • ميامي: «الشرق الأوسط»
TT
  • ميامي: «الشرق الأوسط»
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فرنك كيسيه... القائد الذي كانت تبحث عنه كوت ديفوار

لاعب الوسط البالغ من العمر 29 عاماً أصبح القلب النابض لمنتخب «الأفيال» (أ.ف.ب)
لاعب الوسط البالغ من العمر 29 عاماً أصبح القلب النابض لمنتخب «الأفيال» (أ.ف.ب)

فرض فرنك كيسيه نفسه قائداً لا غنى عنه في منتخب كوت ديفوار، بعدما جمع بين الحضور الفني والشخصية القيادية، ليقود «الأفيال» إلى أول تأهل في تاريخهم للأدوار الإقصائية في كأس العالم، ويستعد لمواجهة النرويج في دور الـ32 وهو يحمل ثقة زملائه وجهازه الفني بالكامل، وفقاً لما أبرزته صحيفة «ليكيب» الفرنسية.

وأشارت إلى أن لاعب الوسط البالغ من العمر 29 عاماً أصبح القلب النابض لمنتخب «الأفيال»، بعدما فرض نفسه قائداً يحظى باحترام الجميع، سواء بفضل مستوييه الفني والبدني أو بتعامله الإنساني مع زملائه والجهاز الفني ووسائل الإعلام.

يرى المدرب إيمرس فاي أن كيسيه هو القائد الذي كان المنتخب يبحث عنه منذ سنوات (أ.ب)

واستعادت «ليكيب» إحدى المحطات المفصلية في مسيرته الدولية، عندما أبقاه المدرب إيمرس فاي على مقاعد البدلاء أمام السنغال في ثُمن نهائي كأس الأمم الأفريقية 2024، عقب الخسارة الثقيلة 4 -0 في دور المجموعات، لكن كيسيه تقبل القرار دون اعتراض.

وقال كيسيه: «احترمت قرار المدرب. كنا قد خسرنا برباعية، وكان من الطبيعي أن يبحث عن حلول». ثم دخل المباراة وسجل ركلة الجزاء التي منحت منتخب بلاده التعادل في الدقيقة الـ86، رغم أن منفذها كان يعلم أنه سيواجه زميله في الأهلي السعودي، الحارس إدوارد ميندي.

ويرى المدرب إيمرس فاي أن كيسيه هو القائد الذي كان المنتخب يبحث عنه منذ سنوات، وقال: «وجدنا أخيراً القائد الذي نريده. قبل كل تجمع للمنتخب يرسل رسائل إلى اللاعبين، واتصل بي قبل أحد المؤتمرات الصحافية بيومين ليسألني إن كنت مستعداً. هذه التفاصيل الصغيرة تعكس مدى التزامه».

فرض فرنك كيسيه نفسه قائداً لا غنى عنه في منتخب كوت ديفوار (أ.ف.ب)

أما القائد السابق ماكس آلان غراديل، فأشاد بشخصية خليفته قائلاً: «كان دائماً يراقب ويتعلم ويسأل. حتى الآن لا يزال يتصل بي باستمرار. إنه شخص متواضع ويجيد توحيد المجموعة».

ورغم مسيرته مع أندية كبيرة مثل ميلان وبرشلونة، وامتلاكه أكثر من مائة مباراة دولية منذ ظهوره الأول عام 2014، فإن كيسيه لم يتخلَّ عن تواضعه، ولا يزال يحمل عقلية ابن حي يوبوغون الشعبي في أبيدجان.

ويحرص قائد كوت ديفوار أيضاً على دعم اللاعبين الشباب؛ إذ يقول لهم دائماً: «آمنوا بأحلامكم، فلا شيء مستحيلاً». ويستشهد بتجربته الشخصية عندما انتقل إلى أوروبا عام 2015، حيث اضطر إلى التأقلم مع بيئة جديدة ومناخ لم يعتده.

يحرص قائد كوت ديفوار أيضاً على دعم اللاعبين الشباب (رويترز)

وبات كيسيه قائد أول منتخب إيفواري ينجح في تجاوز دور المجموعات بكأس العالم، وهو إنجاز وصفه بالتاريخي، لكنه شدد على أن هذا النجاح امتداد لما بناه القادة السابقون مثل ديدييه دروغبا، ويايا توريه، وكولو توريه.

وقال: «يشرفني أن أسير على خطاهم. التأهل سيبقى لحظة تاريخية في ذاكرتنا، لكن الآن علينا أن نستمتع ونلعب وكأنها آخر مباراة لنا. عندما أشاهد رونالدو وميسي يسجلان ويواصلان الجوع نفسه، أدرك أنني ما زلت في بداية الطريق ولا يجب أن أتوقف».

وختمت الصحيفة بالإشارة إلى أن كيسيه، الذي ينتهي عقده مع الأهلي السعودي بنهاية يونيو (حزيران)، يرتبط باهتمام من ميلان ويوفنتوس، لكنه رفض التعليق على مستقبله، مكتفياً بالقول: «ما أعرفه أنني سأصبح لاعباً حراً مساء 30 يونيو الحالي... على مستوى الأندية، وليس مع المنتخب».

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الرياضة رياضة عالمية

مشجع في ريف التشيك شغوف بالأرجنتين «يثق بميسي»

مشجع شغوف بالأرجنتين في ريف التشيك «يثق بميسي» (رويترز)
مشجع شغوف بالأرجنتين في ريف التشيك «يثق بميسي» (رويترز)
  • بوكوفكا جمهورية التشيك: «الشرق الأوسط»
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  • بوكوفكا جمهورية التشيك: «الشرق الأوسط»
TT

مشجع في ريف التشيك شغوف بالأرجنتين «يثق بميسي»

مشجع شغوف بالأرجنتين في ريف التشيك «يثق بميسي» (رويترز)
مشجع شغوف بالأرجنتين في ريف التشيك «يثق بميسي» (رويترز)

لو لم تكن تعرف أن مشجع كرة القدم التشيكي ميلوسلاف «كوربي» أوربانيك مفتون بالمنتخب الأرجنتيني، فربما ستتمكن من تخمين الأمر من المنزل المطلي بالأزرق السماوي والأبيض، لَوْنَي زي الفريق وعلمه، أو من تمثال دييغو مارادونا بالحجم الطبيعي، وربما من جدارية ليونيل ميسي.

ويتميز منزل أوربانيك، منظم الحفلات الموسيقية، المكون من 3 طوابق في بوكوفكا على بعد 90 كيلومتراً شرق براغ، بوجود شعار الشمس الضخم الذي يتوسط علم الأرجنتين على الحائط.

وتزين جدارية لميسي بحجم أكبر من الطبيعي الجانب الخلفي من المنزل، بينما يحرس تمثال الراحل مارادونا الفناء. وتحيط لافتاتٌ بملعب كرة قدم صالح للعب في جميع الأحوال الجوية يقع خلف المنزل، وهي تحمل صور نجوم بوكا جونيورز؛ أحد الفرق التي لعب لها مارادونا ويتخذ من بوينس آيرس مقراً له.

قال أوربانيك (51 عاماً): «شاهدت كأس العالم عام 1978 في الأرجنتين مع والدي عندما كنت طفلاً في الـ4 من عمري، وشغفت بشعر لاعبي الأرجنتين الطويل مثل (ماريو) كيمبس».

وأضاف: «فازوا بكأس العالم، وكانت تلك بداية شغفي بالأرجنتين وبفريق بوكا جونيورز وبكل ما يتعلق بكرة القدم».

كما أن شاحنة أوربانيك مطلية باللونين الأزرق السماوي والأبيض وتحمل صور مارادونا وهو يرفع كأس العالم، وصور ميسي مع شعار «نثق بميسي»، ولوحة أرقام مصنوعة خصيصاً مكتوباً عليها «مارادونا».

أطلق أوربانيك على ابنه الثاني (7 سنوات) اسم ليونيل؛ لأنه، كما قال، كان واضحاً منذ 7 سنوات أن «هذا الفتى مميز للغاية».

ويثق أوربانيك بأن الفريق الذي يشجعه يسير على الطريق الصحيحة لتحقيق انتصار آخر.

وقال: «المنتخب الأرجنتيني مذهل للغاية هذه المرة».

وأضاف: «أثق بنسبة 100 في المائة بأننا سنفوز مجدداً، وستكون احتفالية رائعة ليس فقط في بوكوفكا، بل في جميع أنحاء العالم؛ لأن الأرجنتين تلعب أجمل كرة قدم».

تلتقي الأرجنتين الرأس الأخضر في دور الـ32 يوم 3 يوليو (تموز).

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بيلينغهام يطمح لتجسيد دور جيمس بوند

جود بيلينغهام (أ.ف.ب)
جود بيلينغهام (أ.ف.ب)
  • لندن : «الشرق الأوسط»
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  • لندن : «الشرق الأوسط»
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بيلينغهام يطمح لتجسيد دور جيمس بوند

جود بيلينغهام (أ.ف.ب)
جود بيلينغهام (أ.ف.ب)

كشف جود بيلينغهام، لاعب المنتخب الإنجليزي لكرة القدم، عن حلمه بأن يصبح جيمس بوند المقبل، بعد أن قدم لمنتخب إنجلترا لحظات «سينمائية» جديدة في كأس العالم.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا» أن بيلينغهام 23 عاماً سجل هدفاً في المباراة التي فازت بها إنجلترا 4 - 2 على كرواتيا في المباراة الافتتاحية، ثم حصل على جائزة أفضل لاعب في مباراتين متتاليتين خلال دور المجموعات، ليقود فريقه إلى مواجهة منتخب الكونغو الديمقراطية، الأربعاء، في دور الـ32.

وبينما قد يكون تركيز نجم ريال مدريد الحالي منصباً على تكرار إنجاز بوبي مور في 1966، قال اللاعب الشغوف بالسينما إنه لا يمانع السير على خطى «مور» آخر، وهو روجر مور، ليجسد شخصية جيمس بوند.

وقال بيلينغهام في حديثه مع جيمس كوردن في برنامج شبكة «فوكس» «وورلد كاب أفتر أورز»: «أود أن أشارك في فيلم».

وأضاف:«الناس دائما يسألونني: ما الشيء الذي تريد القيام به خارج كرة القدم؟ ولا أفكر في الأمر كثيراً، لكن عندما أفكر، أجد أنني أريد أن أكون في فيلم».

وتابع: «أود أن أكون جيمس بوند. لقد شاهدت كل الأفلام. شاهدت أفلام شون كونري، وروجر مور، وشاهدت الجميع».

وأكد: «أحب جيمس بوند. بصراحة، أود أن أكون في فيلم من أفلام جيمس بوند. ربما أكون بوند نفسه، لكن يجب أن تتدرج خطوة خطوة».

وأضاف مازحا: «لم يتم اختيار بوند الجديد بعد، أليس كذلك؟».

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