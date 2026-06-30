مونديال 2026: حملة اعتقالات لمشجعين في هولندا بعد فوز المغرب

أشعل الفوز الدراماتيكي للمنتخب المغربي على نظيره الهولندي بركلات الترجيح، الثلاثاء، موجة من الاحتفالات في مدينة لاهاي التي تضم جالية مغربية كبيرة، قبل أن تتحول الأجواء إلى مواجهات مع الشرطة أسفرت عن تنفيذ عدد من الاعتقالات.

وفي حي سخيلدرسفايك بمدينة لاهاي، رصد مراسلو «وكالة الصحافة الفرنسية» مشاهد لمشجعين يلفّون أنفسهم بالأعلام المغربية وهم يرقصون، ويهتفون في الشوارع، وسط أصوات أبواق السيارات، وانفجار المفرقعات.

حملة اعتقالات كبيرة في لاهاي (أ.ب)

وتجمع مئات المشجعين عند أحد التقاطعات في الحي، حيث تبادلوا ركل الكرة في الهواء، واحتفلوا بحماس مع ركاب السيارات المارة، فيما أقدم بعضهم على القفز فوق المركبات.

لكن بعد نحو ساعة من بدء الاحتفالات، تبدلت الأجواء مع وصول قوات مكافحة الشغب التي استخدمت مدافع المياه، ونفذت عمليات تفريق بالعصي لإخلاء المكان.

مشجعة تحمل علم المغرب في هولندا (أ.ف.ب)

وشاهد مراسلو «وكالة الصحافة الفرنسية» نحو اثني عشر شخصاً وهم يُعتقلون، بعدما طرحت الشرطة عدداً من الشبان أرضاً عقب ضربهم على أرجلهم بالهراوات، قبل تقييدهم بالأصفاد، ونقلهم في عربات الشرطة.

كما خاض عناصر الشرطة، الذين كانوا يستقلون دراجات هوائية، مطاردات متكررة مع مجموعات من الشبان في شوارع الحي، من دون تسجيل أضرار كبيرة.

مشجع اعتقل من قبل الشرطة (أ.ب)

ورغم محاولات متكررة، امتنع المحتفلون عن الإدلاء بتصريحات لوسائل الإعلام، مفضلين عدم الكشف عن هوياتهم، فيما ارتدى كثيرون أقنعة تغطي وجوههم، من بينها أقنعة «البالاكلافا».

وكانت مواجهة دور الـ32 التي أقيمت في مدينة مونتيري قد انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1 بعد الوقت الإضافي، قبل أن تُحسم بركلات الترجيح في مباراة مثيرة.

مشجعون مغاربة يحتفلون بفوز بلادهم في لاهاي (أ.ف.ب)

وبعد إهدار عدة ركلات من كلا المنتخبين، نجح مهاجم المنتخب المغربي إسماعيل صيباري، المحترف في صفوف نادي بي إس في آيندهوفن الهولندي، في تسجيل ركلة الترجيح الحاسمة، ليقود المغرب إلى دور الـ16، حيث سيواجه منتخب كندا، أحد مستضيفي البطولة.