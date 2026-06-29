«مونديال 2026»: مدرب اليابان «محبط وحزين» بعد الخروج من دور الـ32https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9/5290141-%D9%85%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D9%84-2026-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AD%D8%A8%D8%B7-%D9%88%D8%AD%D8%B2%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC-%D9%85%D9%86-%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%8032
«مونديال 2026»: مدرب اليابان «محبط وحزين» بعد الخروج من دور الـ32
هاجيمي مورياسو المدير الفني للمنتخب الياباني (إ.ب.أ)
هيوستن الولايات المتحدة:«الشرق الأوسط»
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هيوستن الولايات المتحدة:«الشرق الأوسط»
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«مونديال 2026»: مدرب اليابان «محبط وحزين» بعد الخروج من دور الـ32
هاجيمي مورياسو المدير الفني للمنتخب الياباني (إ.ب.أ)
أبدى هاجيمي مورياسو، المدير الفني للمنتخب الياباني، خيبة أمله بعد خروج فريقه من بطولة كأس العالم لكرة القدم في أميركا والمكسيك وكندا.
وودع المنتخب الياباني، بطل آسيا أربع مرات، نسخة عام 2026 من دور الـ32 على يد المنتخب البرازيلي، حيث قلب الأخير تأخره بهدف إلى فوز 1 - 2.
وقال مورياسو، في تصريحات نشرها الموقع الرسمي لـ«فيفا» بعد المباراة: «أنا محبط للغاية لأننا سنغادر البطولة في هذا الدور، لكن اللاعبين بذلوا قصارى جهدهم اليوم، مثلما فعلوا طوال الرحلة التي خضناها للوصول إلى تلك النقطة».
وأضاف: «الجهاز الفني أيضاً عمل بجد لدعم اللاعبين، في الوقت الحالي أنا حزين بعدما قدمنا كل ما لدينا، لكنني أريد تقبل النتيجة وأن تحولنا إلى فريق أقوى».
«مونديال 2026»: ألمانيا وباراغواي أول مباراة تمتد للأشواط الإضافيةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9/5290170-%D9%85%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D9%84-2026-%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%BA%D9%88%D8%A7%D9%8A-%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A9-%D8%AA%D9%85%D8%AA%D8%AF-%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%B4%D9%88%D8%A7%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B6%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9
ألمانيا وباراغواي تخوضان شوطين إضافيين لأول مرة في المونديال (أ.ف.ب)
بوسطن الولايات المتحدة:«الشرق الأوسط»
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بوسطن الولايات المتحدة:«الشرق الأوسط»
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«مونديال 2026»: ألمانيا وباراغواي أول مباراة تمتد للأشواط الإضافية
ألمانيا وباراغواي تخوضان شوطين إضافيين لأول مرة في المونديال (أ.ف.ب)
سجلت مباراة ألمانيا وباراغواي في دور الـ32 لبطولة كأس العالم لكرة القدم أول حالة لجوء لشوطين إضافيين في مونديال 2026 الذي يقام في الولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك.
أنهى منتخب باراغواي الشوط الأول متقدماً بهدف سجله خوليو إنسيسو في الدقيقة 42.
وأدرك الألمان التعادل في الشوط الثاني بهدف كاي هافيرتز مهاجم آرسنال الإنجليزي بضربة رأس في الدقيقة 54.
وبعد التعادل، أهدر الفريقان عدداً من المحاولات الهجومية وسط تألق من الحارس الباراغواياني أورلاندو خيل، ويقظة الألماني المخضرم مانويل نوير.
ويلتقي الفائز من مواجهة ألمانيا ضد باراغواي مع الفائز من مباراة فرنسا ضد السويد.
وكانت الأدوار الإقصائية لمونديال 2026 بدأت بانتصارين في توقيت قاتل، حيث فازت كندا على جنوب أفريقيا 1 - صفر بهدف في الدقيقة 92، مساء الأحد، وبصعوبة بالغة، قلبت البرازيل تأخرها أمام اليابان إلى فوز بنتيجة 2 - 1 بهدف في الدقيقة 96.
«دورة ويمبلدون»: أندرييفا وكوكو غوف إلى الدور الثانيhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9/5290154-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D9%8A%D9%85%D8%A8%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%A3%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%81%D8%A7-%D9%88%D9%83%D9%88%D9%83%D9%88-%D8%BA%D9%88%D9%81-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A
بطلة «فرنسا المفتوحة» ميرا أندرييفا تتقدم في «ويمبلدون» (أ.ف.ب)
لندن:«الشرق الأوسط»
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لندن:«الشرق الأوسط»
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«دورة ويمبلدون»: أندرييفا وكوكو غوف إلى الدور الثاني
بطلة «فرنسا المفتوحة» ميرا أندرييفا تتقدم في «ويمبلدون» (أ.ف.ب)
واجهت بطلة «فرنسا المفتوحة»، ميرا أندرييفا اختباراً قوياً على الملاعب العشبية، الاثنين، قبل أن تتغلب على البولندية ماجدا لينيت، المصنفة 59 عالمياً، بنتيجة 7 - 5 و6 - 4 في الدور الأول من بطولة «ويمبلدون» للتنس.
واستثمرت اللاعبة الروسية، البالغة من العمر 19 عاماً والمصنفة الخامسة، والتي توّجت بلقب «رولان غاروس» هذا الشهر، إرسالها القوي بفاعلية، فحققت ثمانية إرسالات ساحقة، رغم ارتكابها سبعة أخطاء مزدوجة في سعيها لتجاوز منافستها الأكثر خبرة، التي تكبرها بفارق 15 عاماً.
وقالت للصحافيين: «تجاوز الدور الأول في أي بطولة من البطولات الكبرى أمر مميز للغاية دائماً، لأنك تشعرين دائماً بضغط إضافي».
وأضافت: «بالنسبة لي، كنت أفكر أيضا أنه من المهم جداً بالنسبة لي أن أثبت لنفسي أنه حتى لو كان أدائي جيداً في آخر بطولة من البطولات الأربع الكبرى، فلا يزال بإمكاني الاستمرار في المحاولة وتحقيق نتائج جيدة».
وقدمت لينيت أداءً تكتيكياً مميزاً، معتمدة على الضربات القصيرة الماكرة والهجمات السريعة عند الشبكة لاختبار قدرات أندرييفا. وتبادلت اللاعبتان كسر الإرسال في المجموعتين، غير أن الروسية حسمت المجموعة الأولى بإرسالات قوية لا تُرد، قبل أن تُرهق منافستها في الثانية وتُنهي المباراة لصالحها. وتسعى أندرييفا إلى أن تصبح أول لاعبة تحرز لقبي «فرنسا المفتوحة» و«ويمبلدون» توالياً منذ سيرينا وليامز عام 2015. ومن المنتظر أن تواجه اختباراً أكثر صعوبة في الدور الثاني أمام باربورا كريتشيكوفا، بطلة «ويمبلدون» 2024.
وقالت أندرييفا: «هي (كريتشيكوفا) بطلة مرتين للبطولات الأربع الكبرى. وهي تتمتع بخبرة كبيرة. كما أنها تلعب جيداً على العشب. لذا، من المؤكد أن المباراة لن تكون سهلة بالنسبة لي».
ولحقت الأميركية كوكو غوف الفائزة بلقبي غراند سلام»، والتي لم تتجاوز بعد الدور الرابع في «ويمبلدون» بركب المتأهلين بالفوز بسهولة على الألمانية تامارا كورباتش بنتيجة 6 - 2 و6 - 1.
ولم تستغل اللاتفية داريا سيمينيستايا، مشاركتها خاسرةً محظوظةً بعد انسحاب البريطانية إيما رادوكانو بسبب الإصابة، بل خسرت أمام الكرواتية أنطونيا روزيتش بنتيجة 6 - 3 و3 - 6 و6 - 3.
وفي مواجهات أخرى، فازت البريطانية فرانشيكا جونز على الفرنسية ديان باري، والإسبانية جيسيكا بوزاس مانيرو على الروسية أناستازيا بوتابوفا، بينما فازت الروسية الأخرى أناستاسيا جاسانوفا على الكولومبية إميليانا أرانغو.
وتأهلت الروسية الأخرى إيكاترينا ألكسندروفا على حساب المجرية بانا أودفاردي، والتشيكية كارولينا موخوفا على حساب الروسية أنستاسيا زاخاروفا.
بعد اتفاق مع ريال مدريد... باز باقٍ مع كوموhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9/5290150-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D9%85%D8%B9-%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D9%82%D9%8D-%D9%85%D8%B9-%D9%83%D9%88%D9%85%D9%88