«مونديال 2026»: كاسيميرو «رجل مباراة» البرازيل واليابان

حصل كاسيميرو، لاعب وسط منتخب البرازيل، على جائزة رجل مباراة فريقه أمام اليابان، التي انتهت بفوز البرازيل 1-2 في دور الـ32 من كأس العالم لكرة القدم في أميركا والمكسيك وكندا.

وسجل كاسيميرو هدف التعادل للبرازيل في الشوط الثاني، بعدما أنهى المنتخب الياباني الشوط الأول متقدماً بهدف، وبدون أي محاولة للبرازيل على المرمى.

وساهم كاسيميرو، الذي خرج في الوقت بدل الضائع للشوط الثاني وحل مكانه فابينيو في وسط الملعب، في فوز فريقه بالمباراة التي حسمها مارتينلي بهدف الفوز في اللحطات الأخيرة.

وسيلتقي منتخب البرازيل في دور الستة عشر مع الفائز من مواجهة النرويج وكوت ديفوار والمقرر لها الثلاثاء ضمن منافسات الدور الـ32.