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«دورة ويمبلدون»: سابالينكا وأوساكا وبيغولا إلى الدور الثاني

أرينا سابالينكا المصنفة الأولى (أ.ف.ب)
أرينا سابالينكا المصنفة الأولى (أ.ف.ب)
  • لندن: «الشرق الأوسط»
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  • لندن: «الشرق الأوسط»
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«دورة ويمبلدون»: سابالينكا وأوساكا وبيغولا إلى الدور الثاني

أرينا سابالينكا المصنفة الأولى (أ.ف.ب)
أرينا سابالينكا المصنفة الأولى (أ.ف.ب)

بدأت أرينا سابالينكا، المصنفة الأولى، مشوارها نحو الفوز ببطولة ويمبلدون للتنس لأول مرة بانتصار سهل 6 - 2، و6 - 3 على اللاعبة الصربية التي تأهلت من التصفيات، تيودورا كوستوفيتش، الاثنين.

ولا تزال المصنفة الأولى عالمياً تعاني من آثار خروجها المفاجئ من بطولة فرنسا المفتوحة، لكنها كانت شديدة التركيز على الملعب الرئيسي، حيث فازت بأول 4 أشواط أمام كوستوفيتش ذات التصنيف المتدني.

واضطرت في النهاية إلى بذل جهد أكبر، وواجهت عثرة بسيطة عندما خسرت إرسالها عندما كانت النتيجة 5 - 2 في المجموعة الثانية، لكنها سرعان ما استعادت توازنها لتتجنب الانهيار مثل الذي عانت منه في باريس أمام ديانا شنايدر.

وقالت أمام الحضور الذي ضم قائد منتخب إنجلترا السابق لكرة القدم ديفيد بيكهام: «أنا متحمسة للغاية لعودتي. كنت سعيدة لأنني تمكنت من حسم هذه المباراة في مجموعتين متتاليتين. وبالنسبة للمباراة الأولى، أشعر بأنني بحالة جيدة جداً، ربما 8 من 10».

وستواجه سابالينكا، التي خرجت من الدور قبل النهائي في آخر 3 مشاركات في ويمبلدون، الأميركية ماكارتني كيسلر في المباراة التالية.

اليابانية ناومي أوساكا إلى الدور الثاني في ويمبلدون (أ.ب)

واستهلت اليابانية ناومي أوساكا رحلتها على الملاعب العشبية بفوز سهل على الفرنسية إلسا جاكمو 6 - 1، و7 - 5 بعد يومين من انسحابها من نهائي دورة باد هامبورغ.

وخضعت اللاعبة الرابعة عشرة على العالم والتي خاضت أول نهائي لها على العشب، السبت، في ألمانيا عن عمر يناهز 28 عاماً، لتدليك قدمها اليمنى عند الكاحل قبل أن تنسحب بينما كانت متأخرة 1 - 6، و0 - 1 أمام التشيكية كارولينا موخوفا التاسعة.

ومع ذلك، تمكنت أوساكا، الفائزة مرتين بلقبي أستراليا المفتوحة والولايات المتحدة المفتوحة، من التدرب، الأحد، في ويمبلدون، حيث لم تتجاوز الدور الثالث مطلقاً أعوام 2017 و2018 و2025.

وستكون منافستها المقبلة الكولومبية إيميليانا أرانغو (97) أو الروسية أناستازيا غاسانوفا (225).

جيسيكا بيغولا تأهلت للدور الثاني في ويمبلدون (أ.ف.ب)

عند دخولها الملعب مرتدية فستاناً أبيض يشبه اللباس الياباني التقليدي «كيمونو» وزهوراً بيضاء في شعرها، استغلت أوساكا مرة أخرى الرؤية التي يوفرها الدور الأول من إحدى البطولات الأربع الكبرى لتكشف عن زي غير عادي.

وبعد ارتدائها حجاباً وقبعة مزينة بفراشة في بطولة أستراليا المفتوحة، ثم فستاناً ذهبياً في رولان غاروس، فعلتها اليابانية مرة أخرى مع احترام قواعد اللباس الصارمة في ويمبلدون والتي تتطلب من اللاعبات ارتداء اللون الأبيض بشكل حصري.

وتأهلت الأميركية جيسيكا بيغولا الرابعة عالمياً إلى الدور الثاني بفوزها على التشيكية داريا فيدمانوفا 7 - 5، و6 - 3.

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أوين: قدرات هاري كين أكبر من اللعب في «البوندسليغا»

هاري كين مهاجم وقائد منتخب إنجلترا (أ.ف.ب)
هاري كين مهاجم وقائد منتخب إنجلترا (أ.ف.ب)
  • لندن : «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن : «الشرق الأوسط»
TT

أوين: قدرات هاري كين أكبر من اللعب في «البوندسليغا»

هاري كين مهاجم وقائد منتخب إنجلترا (أ.ف.ب)
هاري كين مهاجم وقائد منتخب إنجلترا (أ.ف.ب)

قال مايكل أوين مهاجم منتخب إنجلترا السابق إن مواطنه هاري كين هو أفضل مهاجم في تاريخ الكرة الإنجليزية، مضيفاً أنه كان عليه الاستمرار في الدوري الإنجليزي الممتاز بدلاً من الانتقال إلى الدوري الألماني الذي وصفه بـ«البطولة المتواضعة».

قال أوين في مقال بصحيفة «ديلي ميل» البريطانية الاثنين: «لا أعتقد أن كين ولد ليكون في مكانته الحالية، بخلاف إعجابي به وبقدراته، فإنني أراه أيضاً أفضل مهاجم في تاريخ إنجلترا».

أضاف النجم الإنجليزي: «بعض اللاعبين يتسمون بموهبة فطرية لا تكتسب بالتدريب أو التعاليم مثل السرعة والتوازن، ولكن أفضل مقومات كين ليست القدرات البدنية ولكن الذهنية».

وأصبح كين (32 عاماً) الهداف التاريخي لمنتخب إنجلترا بتسجيله 82 هدفاً في 117 مباراة دولية، وبات أيضاً الهداف التاريخي لبلاده في كأس العالم بتسجيله 11 هدفاً آخرها يوم السبت الماضي.

لكن أوين قال إن هاري كين كان عليه البقاء في الدوري الإنجليزي ليكون الهداف التاريخي لهذه المسابقة بدلاً من الانتقال من توتنهام إلى بايرن ميونيخ في 2023.

واصل أوين: «أنا مصمم على أن وصوله لقمة الهداف التاريخي للدوري الإنجليزي كان سيكون إنجازاً أكبر، ويستحقه هاري كين بجدارة».

وأشار: «إذا بقي في إنجلترا كان سيكون أمامه خيارات أكثر بعد انتهاء تعاقده مع توتنهام. مانشستر يونايتد كان سيحاول بقوة لضمه، أو كان عليه الانتقال إلى مانشستر سيتي قبل وصول إرلينغ هالاند».

توج هاري كين بأول الألقاب في مسيرته بقميص بايرن ميونيخ بفوزه بالدوري الألماني مرتين وكأس ألمانيا، وكان هدافاً للدوري الألماني في المواسم الثلاثة الأخيرة.

لكن أوين قال: «أقدر هذه الإنجازات، ولكن إمكانياته أكبر من الدوري الألماني».

وأشار النجم الإنجليزي السابق: «أتابع الدوري الألماني أكثر بسبب هاري كين، وبخلاف بايرن ميونيخ، فهو بطولة عادية جداً»، مضيفاً: «بايرن ميونيخ فريق يسيطر ويستحوذ ويسجل الكثير من الأهداف في كل مباراة».

وختم مايكل أوين: «التتويج بالدوري الألماني مع بايرن ميونيخ لا يحدد قيمة هاري كين، لأن بايرن يفوز به دائماً، ربما كان ستتأثر مكانة كين إذا فاز الفريق الألماني بدوري الأبطال».

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الرياضة رياضة عالمية

«مونديال 2026»: تورام يغيب عن مواجهة السويد... وشكوك حول كانتي

المهاجم الفرنسي ماركوس تورام خارج مواجهة السويد (أ.ف.ب)
المهاجم الفرنسي ماركوس تورام خارج مواجهة السويد (أ.ف.ب)
  • إيست راذرفورد الولايات المتحدة: «الشرق الأوسط»
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  • إيست راذرفورد الولايات المتحدة: «الشرق الأوسط»
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«مونديال 2026»: تورام يغيب عن مواجهة السويد... وشكوك حول كانتي

المهاجم الفرنسي ماركوس تورام خارج مواجهة السويد (أ.ف.ب)
المهاجم الفرنسي ماركوس تورام خارج مواجهة السويد (أ.ف.ب)

سيغيب المهاجم الفرنسي ماركوس تورام أمام السويد، الثلاثاء، في إيست راذرفورد (نيوجيرسي) في دور الـ32 من كأس العالم لكرة القدم، في حين تحوم الشكوك حول لاعب الوسط نغولو كانتي، وفق ما قال الاثنين ديدييه ديشان مدرب منتخب «الزرق».

وقال ديشان في مؤتمر صحافي: «ماركوس يعاني من مشكلة عضلية صغيرة. بالنسبة لأن جيه (كانتي)، فهي ليست عضلية ولكن من المحتمل أن تكون للغد فقط».

ولم يلعب كانتي حتى الآن منذ بداية نهائيات كأس العالم في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك. أما تورام، فدخل في الوقت المحتسب بدلاً من الضائع أمام العراق (0-3) بدلاً من كيليان مبابي.

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«مونديال 2026»: الإصابات تضرب إسبانيا قبل مواجهة النمسا

منتخب إسبانيا يتدرب استعداداً للنمسا وسط غيابات (رويترز)
منتخب إسبانيا يتدرب استعداداً للنمسا وسط غيابات (رويترز)
  • تشاتانوغا الولايات المتحدة: «الشرق الأوسط»
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  • تشاتانوغا الولايات المتحدة: «الشرق الأوسط»
TT

«مونديال 2026»: الإصابات تضرب إسبانيا قبل مواجهة النمسا

منتخب إسبانيا يتدرب استعداداً للنمسا وسط غيابات (رويترز)
منتخب إسبانيا يتدرب استعداداً للنمسا وسط غيابات (رويترز)

عاد لاعبو إسبانيا إلى التدريبات، الاثنين، في تشاتانوغا (تينيسي)، بعد يوم راحة، من دون المصابين الثلاثة نيكو وليامز وييريمي بينو وفيكتور مونيوز، قبل أربعة أيام من مواجهة النمسا في دور الـ32 من كأس العالم لكرة القدم.

وخضع نيكو وليامز، الذي تعرض لإصابة في العضلة المقربة اليمنى أمام الأوروغواي، وييريمي بينو، ضحية التواء في الترقوة، لتمارين على الدراجة تحت مظلة عند حافة ملعب التدريب ظهر الاثنين، وسط حرارة خانقة في تشاتانوغا.

أما فيكتور مونيوز الذي يعاني من إصابة عضلية منذ نحو عشرة أيام ولم يشارك بعد في المونديال، فركض على هامش المجموعة في ملعب مجاور.

وشارك اللاعبون الـ23 الآخرون في الدقائق الخمس عشرة المفتوحة أمام وسائل الإعلام؛ حيث أجروا تمارين تمرير.

وعاد المدافع إيميريك لابورت الذي لم يتدرب السبت خلال حصة الاستشفاء بسبب «إدارة عبء العمل» المرتبط بآلام في الركبة، إلى التدريبات الجماعية، الاثنين.

وكان اللاعبون قد حصلوا على يوم عطلة الأحد، استغلوه لتمضية بعض الوقت مع عائلاتهم وأقاربهم في محيط تشاتانوغا، التي سيغادرونها نهائياً الثلاثاء للانتقال إلى لوس أنجليس.

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