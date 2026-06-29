رابطة «بوندسليغا» تعلن إقامة «ديربي الرور» في ديسمبر وأبريل

أعلنت رابطة الدوري الألماني لكرة القدم، وناديا أن بوروسيا دورتموند وشالكه، الاثنين، أن أول مواجهة بين الفريقين في الدوري الألماني (بوندسليغا) منذ عام 2023 ستقام في ديسمبر (كانون الأول)، على أن تلعب مباراة الإياب في أبريل (نيسان).

ورغم أن جدول مباريات الموسم الجديد في «بوندسليغا» لن ينشر رسمياً قبل الخميس، بدأت رابطة الدوري في الكشف عن بعض المواعيد مسبقاً لإثارة حماس الجماهير.

وجرى إخفاء موعدَي مباراتي شالكه ودورتموند، والمعروفة باسم «ديربي الرور»، داخل مظاريف في مدينتي دورتموند وغيلسنكيرشن، مقر نادي شالكه، قبل أن يعثر عليها المشجعون.

وسيستضيف شالكه، العائد إلى دوري الدرجة الأولى بعد ثلاثة مواسم في الدرجة الثانية، غريمه بوروسيا دورتموند في الجولة الثانية عشرة، المقررة بين 4 و6 ديسمبر، في حين تقام مباراة الإياب في دورتموند ضمن الجولة التاسعة والعشرين، خلال الفترة من 9 إلى 11 أبريل.

وكانت آخر مباراة ديربي بين الفريقين أقيمت في مارس (آذار) 2023 بمدينة غيلسنكيرشن، وانتهت بالتعادل 2-2 قبل أن يهبط شالكه إلى الدرجة الثانية في نهاية الموسم، في حين خسر دورتموند لقب الدوري بفارق ضئيل لصالح بايرن ميونيخ.

ويأتي الإعلان عن موعد الديربي كأول خطوة ضمن مبادرة «تحدي مدن البوندسليغا» التي أطلقتها رابطة الدوري الألماني.

أما المرحلة الثانية من المبادرة، فستقام الثلاثاء، حيث سيتم الكشف عن موعد ومنافس أول مباراة على أرض فريق إيفيرسبيرغ الصاعد حديثاً إلى الدوري الألماني.

وفي يوم الأربعاء، ستعلن الرابطة هوية أول منافس لبطل الدوري بايرن ميونيخ، وملعب مباراته الافتتاحية المقررة في 28 أغسطس (آب)، بالإضافة إلى الإعلان عن أول مباراة في دوري الدرجة الثانية، والمقررة في 8 أغسطس.