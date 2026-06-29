«دورة ويمبلدون»: خفالينسكا وصيفة «رولان غاروس» تخرج من الدور الأول

ودّعت البولندية مايا خفالينسكا، وصيفة بطولة فرنسا المفتوحة، منافسات بطولة ويمبلدون ثالثة البطولات الأربع في كرة المضرب من الدور الأول، إثر خسارتها المفاجئة أمام التايلاندية مانانشايا ساوانغكايو 2 - 6، و7 - 5، و6 - 2، الاثنين.
وبعد أسابيع قليلة من مشوارها الاستثنائي في «رولان غاروس»، حيث بلغت النهائي قادمة من التصفيات، عجزت خفالينسكا عن استعادة تألقها على الملاعب العشبية في نادي عموم إنجلترا.
ورغم فوز المصنفة العشرين عالمياً بالمجموعة الأولى، فإنها انهارت في المجموعتين التاليتين، لتنجح ساوانغكايو، المصنفة 164 عالمياً، في قلب تأخرها إلى فوز لافت.
وكانت خفالينسكا قد خسرت نهائي «رولان غاروس» أمام الروسية ميرا أندرييفا.
وتأهلت الأميركية جيسيكا بيغولا المصنّفة الرابعة عالمياً إلى الدور الثاني بفوزها على التشيكية داريا فيدمانوفا 7 - 5، و6 - 3.