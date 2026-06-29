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الرياضة رياضة عالمية

مونديال 2026: قناة «يوتيوب» في البرازيل تحطم الأرقام القياسية... وتثير الجدل

تحظى بشعبية كبيرة لدى الشباب الذين يجذبهم أسلوبها غير التقليدي

جانب من نقل قناة «كازا كازي تي في» مباريات المونديال وسط حضور آلاف المشاهدين (أ.ف.ب)
جانب من نقل قناة «كازا كازي تي في» مباريات المونديال وسط حضور آلاف المشاهدين (أ.ف.ب)
  • ساو باولو: «الشرق الأوسط»
TT
  • ساو باولو: «الشرق الأوسط»
TT

مونديال 2026: قناة «يوتيوب» في البرازيل تحطم الأرقام القياسية... وتثير الجدل

جانب من نقل قناة «كازا كازي تي في» مباريات المونديال وسط حضور آلاف المشاهدين (أ.ف.ب)
جانب من نقل قناة «كازا كازي تي في» مباريات المونديال وسط حضور آلاف المشاهدين (أ.ف.ب)

من خلال نسب مشاهدة قياسية خلال كأس العالم، تجسدت في متابعة أكثر من 18 مليون مستخدم لمباراة «سيليساو» واسكوتلندا، تُحدث قناة «كازي تي في (CazeTV)» على «يوتيوب» هزة في المشهد الإعلامي في البرازيل، لكنها تثير أيضاً جدلاً بسبب إعلاناتها لمواقع المراهنات الرياضية.

وتحظى «كازي تي في» بشعبية كبيرة لدى الشباب الذين يجذبهم الأسلوب غير التقليدي للقناة، حيث لا يتردد المعلقون في الظهور بملابس النوم خلال البث المتأخر ليلاً.

لكن في بلد يعشق كرة القدم كالبرازيل، تبقى القناة الوسيلة الإعلامية الوحيدة التي تبث جميع مباريات مونديال 2026 الـ104، منها 49 مباراة حصرية، مجاناً، في تحدٍّ مباشر لشبكة «تي في غلوبو» العملاقة وسائر وسائل الإعلام التقليدية.

وإلى جانب كونها المالكة الوحيدة لحقوق الدوري الفرنسي في البرازيل، ستبث القناة، التي تأسست عام 2022 على يد صانع المحتوى كازيميرو ميغيل ووكالة التسويق «لايف مود»، مباريات من الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى الموسم المقبل.

القناة في ««يوتيوب»» يتابعها نحو 36 مليون مشترك («يوتيوب»)

صراخ من النوافذ

تتمثل مفاتيح النجاح في نبرة مريحة، ونكات لا تنقطع، وتفاعل دائم مع مستخدمي الإنترنت.

فعلى سبيل المثال، يُشجّع المتابعون على إرسال مقاطع فيديو لأنفسهم وهم يصرخون من النوافذ احتفالاً بالأهداف.

ويقول برونو بروم من وكالة «إند تو إند» التسويقية لوكالة الصحافة الفرنسية: «لم يعد الشباب مجرد متفرجين... بل يريدون المشاركة» في البث.

وتجاوز عدد مشتركي القناة 35 مليوناً خلال المونديال.

ويوم الأربعاء، اتصل 18.3 مليون جهاز في الوقت نفسه بالقناة خلال فوز البرازيل على اسكوتلندا 3-0، في رقم قياسي عالمي لبث مباشر على «يوتيوب» حسب الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

ويمثل ذلك ارتفاعاً هائلاً مقارنةً بمونديال 2022، حين بلغ الحد الأقصى 6.9 مليون جهاز.

كان مونديال قطر أول بطولة دولية كبرى تحصل القناة على حقوق بثها، قبل الألعاب الأولمبية في باريس 2024، ثم الألعاب الشتوية هذا العام.

ويُعد كازيميرو ميغيل (32 عاماً)، الملقب بـ«كازي»، الواجهة الأبرز لهذا المشروع الطموح، وقد اشتهر كصانع محتوى بأسلوب ساخر لاذع على منصة «تويتش».

وأصبحت صورته الكاريكاتورية ذات الوجه الممتلئ شعار القناة.

«التحول الحقيقي» في نقل الأحداث الرياضية يرتبط أكثر بـ«سلوك المستهلكين» (أ.ف.ب)

«ثوري»

يرى إيفان مارتينيو، الأستاذ في مدرسة التسويق «إي إس بي إم»، أن «التحول الحقيقي» في نقل الأحداث الرياضية يرتبط أكثر بـ«سلوك المستهلكين» منه بتطور التقنيات الحديثة.

يأتي ذلك في بلد شديد الاتصال بمنصات الإنترنت يبلغ عدد سكانه 213 مليون نسمة، ويملك عدداً من الهواتف المحمولة يفوق عدد السكان.

ويقول سيرجيو لوبيس، المؤسس المشارك لـ«لايف مود»، إنه «منذ البداية... جمهورنا جزء من البث، وهذا ما شكّل أسلوبنا وصيغة عملنا».

وفي ظل ازدياد منصات البث المدفوعة وارتفاع أسعارها، يُبدي سامويل دو كارمو، الطالب البالغ 22 عاماً، سعادته بإمكانية متابعة جميع مباريات كأس العالم مجاناً، قائلاً: «ما يفعلونه ثوريّ».

وحضر خصيصاً إلى «كازا كازي تي في»، وهو مكان في ريو دي جانيرو يمكن للمشجعين فيه متابعة المباريات على شاشات عملاقة.

وترى روزانا ليما (48 عاماً) أن هذا الأسلوب «ممتع» و«مبتكر»، رغم أنه لا يحظى بإجماع.

في المقابل، انتقد أموري سيغالا، مدير مجلة «فيغا» الأسبوعية، في مقال له بعنوان «هوس الصراخ عند كل لقطة».

جمهور قناة «كازا كازي تي في» جزء من البث وهذا ما شكّل أسلوبها وصيغة عملها (أ.ف.ب)

مراهنات في كل الاتجاهات

في «كازا كازي تي في» في ريو، هناك تمثال ضخم يجسد نجم المنتخب البرازيلي فينيسيوس يرتدي قميصاً ويروّج لموقع مراهنات.

وخلال البث، كانت تظهر رموز «كيو آر» تقود إلى هذه المواقع، بينما كان المعلقون يقدمون نصائح للمراهنة في أثناء المباريات.

وقد دفع ذلك هيئة عامة لحماية المستهلك إلى فتح تحقيق هذا الأسبوع بشبهة «الإعلان المفرط».

ومنذ ذلك الحين، أجرت القناة «تعديلات... أكثر تحفظا»، حسب سيرجيو لوبيس.

وقالت النائبة عن يسار الوسط، تاباتا أمارال، لوكالة الصحافة الفرنسية: «إنه سيكون من غير المعقول أن يشاهد طفل على التلفاز شخصاً يقول له: دخّن، فهذا جيد لك، فمن الجنون تشجيع الناس على المراهنة خلال مباراة كرة قدم».

وهي صاحبة مشروع قانون يهدف إلى الحد من إعلانات مواقع المراهنات التي تظهر أصلاً على قمصان معظم أندية الدرجة الأولى في البرازيل.

وترى حكومة الرئيس اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، المرشح لإعادة انتخابه هذا العام، أن المراهنات عبر الإنترنت تمثل مشكلة صحية عامة، لا سيما بين الفئات الشعبية الغارقة في الديون جراء المراهنات.

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ديوماندي يقرر الرحيل عن «لايبزيغ» والانضمام لـ«سان جيرمان»

يان ديوماندي (أ.ف.ب)
يان ديوماندي (أ.ف.ب)
  • دالاس : «الشرق الأوسط»
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  • دالاس : «الشرق الأوسط»
TT

ديوماندي يقرر الرحيل عن «لايبزيغ» والانضمام لـ«سان جيرمان»

يان ديوماندي (أ.ف.ب)
يان ديوماندي (أ.ف.ب)

ذكرت تقارير إعلامية أن المهاجم الإيفواري يان ديوماندي قرر الرحيل عن فريق لايبزيغ الألماني لكرة القدم، والانتقال لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي.

وذكرت شبكتا «سكاي» و«آر إم سي»، بالإضافة لخبير الانتقالات فابريزيو رومانو، مساء الأحد، أن ديوماندي (19 عاماً) وافق على توقيع عقد لمدة 5 أعوام مع الفريق الفرنسي.

ولكي تتم الصفقة بعد انتهاء منافسات بطولة «كأس العالم» الحالية، يجب على «سان جيرمان» أن يتوصل لاتفاق مع «لايبزيغ» بشأن قيمة الصفقة. ووفقاً للتقارير، فإن الناديين في مفاوضات حالياً.

وأبدى «ليفربول» أيضاً اهتماماً كبيراً بضم ديوماندي.

وأفادت التقارير بأن «لايبزيغ» رفض عرضاً يساوي 100 مليون يورو (114 مليون دولار) من «ليفربول».

ويمتد عقد ديوماندي مع «لايبزيغ» حتى 2030، ولا يوجد في عقده أي شرط جزائي.

ويحاول «لايبزيغ» حالياً تمديد تعاقده بشروط محسَّنة.

وتعاقد «لايبزيغ» مع ديوماندي قبل عام من فريق «ليغانيس»، المنافس بدوري الدرجة الثانية الإسباني، مقابل 20 مليون يورو.

وسرعان ما وضع أداؤه أفضل الأندية الأوروبية في حالة تأهب وأثار تكهنات متكررة بأن الجناح السريع قد يغادر «الدوري الألماني» بعد موسم واحد فقط.

ولم يُخفِ ديوماندي حقيقة أن «ليفربول» و«سان جيرمان» من بين أنديته المفضلة.

ولكن حالياً، يركز ديوماندي على الوصول لدور الـ16 مع المنتخب الإيفواري.

ولتحقيق ذلك، يجب على منتخب بلاده أن يفوز على النرويج والمُهاجم إيرلينغ هالاند، غداً الثلاثاء، في مباراة دور الـ32.

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الرياضة رياضة عالمية

هولندا ترفع شعار الاحترام أمام المغرب وتسعى للفوز من أجل جاكبو

كومان يكن احتراماً كبيراً لقرار جاكبو بالبقاء مع الفريق (رويترز)
كومان يكن احتراماً كبيراً لقرار جاكبو بالبقاء مع الفريق (رويترز)
  • مكسيكو سيتي: «الشرق الأوسط»
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  • مكسيكو سيتي: «الشرق الأوسط»
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هولندا ترفع شعار الاحترام أمام المغرب وتسعى للفوز من أجل جاكبو

كومان يكن احتراماً كبيراً لقرار جاكبو بالبقاء مع الفريق (رويترز)
كومان يكن احتراماً كبيراً لقرار جاكبو بالبقاء مع الفريق (رويترز)

يدخل المنتخب الهولندي لكرة القدم مباراته الأولى في الأدوار الإقصائية ببطولة «كأس العالم»، أمام المنتخب المغربي، في وقت لاحق من اليوم، باحترام كبير للمنافس، لكنه يحمل أيضاً حافزاً إضافياً لتحقيق الفوز من أجل مُهاجمه كودي جاكبو.

وأعلن مهاجم ليفربول، وشريكته نوا فان دير بيغ، السبت الماضي، وفاة ابنهما الذي لم يولَد خلال فترة الحمل. وقرّر جاكبو البقاء مع المنتخب الهولندي، الذي لا يزال يشارك في «المونديال».

يدخل المنتخب الهولندي باحترام كبير للمنافس لكنه يحمل أيضاً حافزاً إضافياً لتحقيق الفوز (رويترز)

وقال رونالد كومان، المدير الفني لمنتخب هولندا: «كان خبراً حزيناً للغاية. بذلنا كل ما في وسعنا لدعمه».

وأكد كومان أنه يكنّ احتراماً كبيراً لقرار جاكبو بالبقاء مع الفريق.

ويتوقع أن يكون جاكبو، الذي سجل مرتين في 3 مباريات بدور المجموعات، في التشكيل الأساسي للمنتخب الهولندي الذي يواجه المغرب، في وقت لاحق، في مونتيري.

ويعلم المنتخب الهولندي أن نظيره المغربي سيكون هو أقوى منافس واجهه، خلال النسخة الحالية من «كأس العالم».

وقال فيرجيل فان دايك، قائد المنتخب الهولندي: «ستكون مباراة صعبة في ظروف صعبة، لكنني أتطلع إليها. هذه هي المباريات التي تريد أن تصبح جزءاً منها».

ووصل المنتخب المغربي للدور قبل النهائي ببطولة «كأس العالم» في «قطر 2022»، ليصبح أول منتخب عربي وأفريقي يصل لهذا الدور في «كأس العالم».

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رياضة كرة القدم كأس العالم المكسيك
الرياضة رياضة عالمية

ماتا سيصبح مساهماً في ملبورن فيكتوري عند اعتزاله

خوان ماتا (رويترز)
خوان ماتا (رويترز)
  • ملبورن: «الشرق الأوسط»
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  • ملبورن: «الشرق الأوسط»
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ماتا سيصبح مساهماً في ملبورن فيكتوري عند اعتزاله

خوان ماتا (رويترز)
خوان ماتا (رويترز)

قال ملبورن فيكتوري المنافس في الدوري الأسترالي لكرة القدم في بيان اليوم الاثنين إن لاعب الوسط الإسباني خوان ماتا وافق على أن يصبح مساهماً في النادي بموجب اتفاق يمتد لما بعد مسيرته كلاعب، إذ من المقرر أيضاً أن ‌يتولى دوراً ‌خارج الملعب بمجرد اعتزاله.

وانضم ​اللاعب (38 ‌عاماً)، ⁠الذي ​لعب في ⁠صفوف بلنسية وتشيلسي ومانشستر يونايتد وكان ضمن تشكيلة منتخب إسبانيا التي فازت بكأس العالم 2010، لفريق فيكتوري في سبتمبر (أيلول) الماضي قادماً من منافسه وسترن سيدني واندرارز.

خاض ماتا 25 مباراة مع الفريق وسجل خمسة أهداف وقدم 13 ⁠تمريرة حاسمة في موسم 2025-2026 مع ‌النادي الذي يتخذ من ‌ملبورن مقراً له. وحصل على ​ميدالية جوني وارن ‌كأفضل لاعب في الدوري الأسترالي.

واحتل فيكتوري المركز ‌الرابع في الموسم الذي انتهى مؤخراً برصيد 40 نقطة. ويشارك ماتا أيضاً في ملكية سان دييغو أحد أندية دوري كرة القدم الأميركي، واستثمر في فريق ألبين ‌ريسنغ المنافس في بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات.

وأضاف النادي أن ماتا ⁠لا ⁠يزال يدرس أمر مواصلة اللعب في الموسم المقبل، لكنه سيتولى بمجرد اعتزاله رئاسة لجنة كرة قدم شكلت حديثاً في ملبورن فيكتوري لدعم عملياته.

وقال ماتا: «أثق حقاً في مستقبل كرة القدم الأسترالية». وأضاف: «منذ اللحظة التي انضممت فيها إلى ملبورن فيكتوري، شعرت بشغف هذا النادي وإمكانيات الدوري الأسترالي، وأريد أن أكون جزءاً من بناء المستقبل، ليس لموسم واحد فحسب، بل على ​المدى الطويل». وتابع: «استمتعت كثيراً ​بالموسم الماضي على أرض الملعب، والالتزام تجاه فيكتوري بصفتي مساهماً هو الخطوة الطبيعية التالية».

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