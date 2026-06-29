المشجعون الألمان يبدون ثقتهم بتخطي باراغواي والصعود لمواجهة فرنسا

تجمّع مشجعون ألمان في بوسطن، الأحد، قبل يوم من خوض منتخب بلادهم أول مباراة له في مرحلة خروج المغلوب لكأس العالم أمام باراغواي، وقالوا إنهم واثقون من قدرة الفريق على الفوز على منافسه القادم من أميركا الجنوبية، لكنهم اعتبروا أن احتمال مواجهة فرنسا في الدور التالي يمثل تحدياً أكبر.

وقال تيم نيكولايتسيك، المنحدر من مدينة بريمن ويعمل في القطاع المالي في نيويورك منذ عام 2019: «لن تكون مباراة جميلة، لكن النتيجة هي ما يهم، ولذلك سيتعين عليهم خوض معركة صعبة».

وأضاف نيكولايتسيك أنه متفائل بحذر بشأن مواجهة بطلة العالم 4 مرات مع المنتخب القادم من أميركا الجنوبية، الذي يشارك في كأس العالم للمرة الأولى منذ 16 عاماً.

واكتسحت ألمانيا منتخب كوراساو 7 - 1 في مباراتها الافتتاحية بالبطولة، لكنها اضطرت إلى العودة من التأخر للفوز على كوت ديفوار، قبل أن تخسر 2 - 1 أمام الإكوادور في مباراتها الأخيرة بدور المجموعات، بعدما كانت قد ضمنت بالفعل التأهل إلى دور 32.

ويعد ذلك تحسناً بعد الخروج الصادم من الدور الأول في نسختي 2018 و2022.

ويضم المنتخب الألماني بقيادة المدرب يوليان ناغلسمان، نجوماً مثل المهاجم كاي هافرتس وصانع اللعب جمال موسيالا. غير أن كثيراً من المشجعين يرون أن الفريق لا يزال بعيداً عن مستوى القوة التي تتمتع بها إسبانيا وفرنسا وحاملة اللقب الأرجنتين؛ خصوصاً على الصعيد الدفاعي.

وأقر جوني فيزينجر، وهو موظف موارد بشرية يبلغ من العمر 33 عاماً من منطقة قرب فورتسبورغ في جنوب ألمانيا، بأن الفريق ليس في أفضل حالاته، لكنه أعرب عن ثقته بقدرته على تجاوز باراغواي ثم التغلب على فرنسا رغم خطورة المهاجمين الفرنسيين كيليان مبابي وعثمان ديمبلي.

ويُنظر إلى فرنسا، وصيفة بطلة العالم في 2022، على أنها المرشحة الأوفر حظاً للفوز على السويد في مباراة دور الـ32، الثلاثاء.

وقال فيزينجر إن ألمانيا قادرة على استعادة كأس العالم التي أحرزتها آخر مرة في البرازيل قبل 12 عاماً.

وأضاف قبل الانضمام إلى أصدقائه في إحدى الحانات بوسط مدينة بوسطن: «نحن ألمانيا، لذلك لا نخشى أحداً، بالطبع مررنا بفترات أفضل، (لكن) في عام 2014 لم يكن أحد يعتقد أننا قادرون على الفوز بها، فلماذا لا نفعل ذلك هذا العام؟».

لكن باراغواي لها رأي آخر. إذ قال مدربها يوم الأحد إن فريقه سيستمد الثقة من انتصاريه على الأرجنتين والبرازيل في تصفيات كأس العالم عند مواجهة ألمانيا.

وحضر نحو ألف مشجع ألماني مباراة في البيسبول بين بوسطن ريد سوكس ونيويورك يانكيز يوم الأحد.