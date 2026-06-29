سيناريو «قطر 2022» يدفع مدرب اليابان للتعهد باختيار مسددي «الترجيحية»

قال هاجيمي مورياسو، مدرب اليابان، إنه سيقرر على الأرجح مَن سينفذ ركلات الترجيح إذا اضطر فريقه إلى حسم مواجهة البرازيل في دور الـ32 من كأس العالم بهذه الطريقة، بدلاً من ترك القرار للاعبين أنفسهم.

وودعت اليابان كأس العالم 2022 في قطر بعد أن أهدر 3 لاعبين ركلات ترجيح أمام كرواتيا في دور الـ16. وإذا انتهت المباراة ضد البرازيل في استاد هيوستن يوم الاثنين بالتعادل، تعهد مورياسو بتخفيف عبء اتخاذ هذا القرار الكبير عن كاهل لاعبيه.

وقال المدرب: «هذه المرة، عندما يحين وقت ركلات الترجيح، من المحتمل أن أقرر ترتيب المسددين بدلاً من أن يتطوع اللاعبون كما حدث في المرة الماضية. أعتقد أنني سأتخذ القرار وأحدد من سيقوم بالتسديد».

وسافرت اليابان إلى أميركا الشمالية وهي تطمح إلى الوصول للمباراة النهائية لأول مرة في تاريخها، وعززت الانتصارات البارزة التي حققتها على ألمانيا وإسبانيا وإنجلترا خلال السنوات الأربع الماضية من الحجة القائلة بأن الفريق قادر على تحقيق إنجازات رائعة.

وقال مورياسو إن اليابان فازت 3 - 2 على البرازيل بقيادة المدرب كارلو أنشيلوتي في مباراة ودية أقيمت في طوكيو في أكتوبر (تشرين الأول)، مما يمنح البرازيليين حافزاً إضافياً لهذه المباراة.

وأكد مدرب اليابان أن الجناح تاكيفوسا كوبو لن يشارك بعد تعرضه لإصابة في مرحلة المجموعات. وأضاف مورياسو أنه «لا يشارك في التدريبات الجماعية، بل يتدرب بمفرده. لن يلعب ضد البرازيل. نريده أن يتعافى بسرعة، وهو يريد ذلك أيضاً».

وأدى تحسن نتائج اليابان خلال السنوات القليلة الماضية، بالإضافة إلى تزايد عدد اللاعبين اليابانيين الذين ينضمون إلى مسابقات الدوري الكبرى في أوروبا وأميركا اللاتينية إلى تصنيف الفريق باعتباره «الحصان الأسود» في البطولة، وهو أمر قال مورياسو إن اللاعبين سيضعونه في اعتبارهم.

كما أشار إلى أن السفر خلال البطولة التي تقام في كندا والولايات المتحدة والمكسيك كان مرهقاً للاعبين، واعترف بأن وجود يوم راحة أقل مقارنة بالبرازيل يمثل عقبة يتعين على الفريق التغلب عليها.

وقال: «على المدى القريب، نعتقد أننا قادرون على الفوز ونثق بأن الفرصة متاحة لنا. حتى في كأس العالم هذه. قال البعض إن اليابان ستكون الحصان الأسود، وسنلعب ونحن نضع ذلك في اعتبارنا».