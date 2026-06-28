حالة مدرب البرازيل السابق باريرا «مستقرة»

أُصيب كارلوس ألبرتو باريرا، المدرب السابق للمنتخب البرازيلي، بالتهاب رئوي وحالته مستقرة بعد خضوعه لعملية جراحية لعلاج المضاعفات، وذلك وفقاً لما أفاد به، الأحد، أحد مستشفيات ريو دي جانيرو، حيث يتلقى العلاج.

وخضع باريرا، البالغ 83 عاماً والذي قاد البرازيل للفوز بلقب كأس العالم للمرة الرابعة عام 1994، لعملية جراحية السبت لكي نزيف أنفي، وقد تكللت العملية بالنجاح، حسبما أفاد مستشفى ساماريتانو بارا.

وأضاف المستشفى الخاص أن حالته مستقرة، لكنه لا يزال تحت تأثير التخدير وموصولاً بجهاز التنفس الاصطناعي.

يُذكر أن باريرا يُعاني من سرطان الغدد الليمفاوية (هودجكين)، وهو نوع من سرطان الجهاز الليمفاوي، منذ عام 2023.

وأشار بيان طبي صدر الثلاثاء إلى تحسن حالته وعودة تنفسه إلى طبيعته. إلا أنه السبت، أبلغ المستشفى الذي أُدخل إليه المدرب السابق في 16 يونيو (حزيران) عن «مضاعفات سريرية»، وتمت إعادة وضعه على جهاز التنفس الاصطناعي.

ويحمل البرازيلي الرقم القياسي لأكبر عدد من المشاركات في كأس العالم كمدرب للمنتخبات الوطنية، فبالإضافة إلى فترتيه على رأس الجهاز الفني للمنتخب البرازيلي «سيليساو» عامي 1994 و2006، درّب أيضاً منتخب الكويت عام 1982، والإمارات العربية المتحدة عام 1990، والسعودية عام 1998، وجنوب أفريقيا عام 2010.

في عام 1994، بلغ ذروة عطائه؛ حيث قاد البرازيل للفوز بكأس العالم في الولايات المتحدة بفضل ثنائي الهجوم روماريو وبيبيتو، منهياً بذلك غياباً دام 24 عاماً عن منصة التتويج، قبل أن يحرز المنتخب البرازيلي لقبه الرابع من أصل 5 ألقاب في كأس العالم.

وتلتقي البرازيل التي تطمح للفوز بلقبها السادس في كأس العالم عام 2026 بعد 24 عاماً من آخر لقب لها (2002)، مع اليابان، الاثنين، في دور الـ32 في هيوستن.