ليفاندوفسكي يختار الانتقال إلى شيكاغو فاير الأميركي

اقترب النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم برشلونة الإسباني، من الإعلان عن وجهته القادمة بعد رحيله عن النادي الكاتالوني.

وأشارت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الكاتالونية عبر موقعها الإلكتروني على شبكة الإنترنت قبل أسبوعين، إلى أن ليفاندوفسكي سافر إلى الولايات المتحدة للقاء مسؤولي نادي شيكاغو فاير الأميركي الذي يسعى لضمه منذ ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وكشفت أيضاً أن المهاجم البولندي اجتمع في مدينة برشلونة مع غريغ برهالتر، المدير الرياضي للنادي الأميركي الذي قدم عرضاً مدته موسمان.

ونقلت «موندو ديبورتيفو» عن الصحافي الشهير فابريزيو رومانو، المتخصص في تغطية أخبار انتقالات كرة القدم، أن ليفاندوفسكي وافق على عرض النادي الأميركي، وهو ما أكدته الصحيفة أيضاً.

ومن المقرر أن يسافر ليفاندوفسكي إلى الولايات المتحدة قريباً لتوقيع عقده الجديد، ومن المرجح أن يتم الإعلان عن توقيعه رسمياً يوم الاثنين المقبل، مع احتمال تأجيله لبضعة أيام أخرى.

وأوضحت أن شيكاغو فاير الذي يتطلع للمنافسة على لقب الدوري الأميركي قدم عرضاً مغرياً لليفاندوفسكي سيتقاضى بموجبه راتباً سنوياً قيمته 20 مليون دولار.

ولفتت إلى أن ليفاندوفسكي فضّل عرض شيكاغو فاير على عروض أخرى أكبر من الدوري السعودي.

وختمت تقريرها بأن المهاجم المخضرم، يقضي حالياً إجازة رفقة عائلته في تركيا للاسترخاء واستعادة نشاطه بعد موسم حافل مع برشلونة.