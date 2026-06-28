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الرياضة رياضة عالمية

استقالة ميونغ-بو مدرب كوريا الجنوبية بعد «خيبة المونديال»

مدرب كوريا الجنوبية هونغ ميونغ-بو (أ.ب)
مدرب كوريا الجنوبية هونغ ميونغ-بو (أ.ب)
  • غوادالاخارا المكسيك: «الشرق الأوسط»
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  • غوادالاخارا المكسيك: «الشرق الأوسط»
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استقالة ميونغ-بو مدرب كوريا الجنوبية بعد «خيبة المونديال»

مدرب كوريا الجنوبية هونغ ميونغ-بو (أ.ب)
مدرب كوريا الجنوبية هونغ ميونغ-بو (أ.ب)

استقال مدرب كوريا الجنوبية هونغ ميونغ-بو الذي تعرض لانتقادات واسعة الأحد، بحسب ما أفادت تقارير صحافية الأحد، وذلك بعد يوم واحد من خروج منتخب بلاده من دور المجموعات في مونديال 2026 لكرة القدم.

وخرج القائد السابق البالغ 57 عاماً، في ولايته الثانية على رأس الجهاز الفني، باكراً من نهائيات كأس العالم للمرة الثانية، بعد الإخفاق في 2014.

وكان من المتوقع أن تتأهل كوريا الجنوبية من المجموعة الأولى التي ضمت إلى جانبها المكسيك، إحدى الدول المضيفة، فضلاً عن جنوب أفريقيا والتشيك.

لكنها خسرت أمام جنوب أفريقيا والمكسيك، واكتفت بثلاث نقاط، محققة فوزها الوحيد على التشيك 2 - 1.

وانتظرت كوريا إلى اليوم الأخير من دور المجموعات، آملة في التأهل بوصفها أحد أفضل 8 منتخبات تحتل المركز الثالث، لكن النتائج لم تصبّ في صالحها.

وتحمّل ميونغ-بو المسؤولية الأحد، وقدّم استقالته، وفق ما ذكرت وكالة «يونهاب».

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ديشان يلقي خطاباً مؤثراً على لاعبي المنتخب الفرنسي بعد عودته للتدريبات

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ديشان يلقي خطاباً مؤثراً على لاعبي المنتخب الفرنسي بعد عودته للتدريبات

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ديشان يلقي خطاباً مؤثراً على لاعبي المنتخب الفرنسي بعد عودته للتدريبات

ديدييه ديشان يقود تدريبات فرنسا في بوسطن (رويترز)
ديدييه ديشان يقود تدريبات فرنسا في بوسطن (رويترز)
  • بوسطن الولايات المتحدة: «الشرق الأوسط»
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  • بوسطن الولايات المتحدة: «الشرق الأوسط»
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ديشان يلقي خطاباً مؤثراً على لاعبي المنتخب الفرنسي بعد عودته للتدريبات

ديدييه ديشان يقود تدريبات فرنسا في بوسطن (رويترز)
ديدييه ديشان يقود تدريبات فرنسا في بوسطن (رويترز)

عاد ديدييه ديشان، المدير الفني للمنتخب الفرنسي، إلى معسكر فريقه في كأس العالم بعد حضوره جنازة والدته، وألقى خطاباً مؤثراً على اللاعبين قبل مواجهة السويد يوم الثلاثاء المقبل في دور الـ32.

وقال ديشان للاعبين في مقطع فيديو نشره الحساب الرسمي للمنتخب الفرنسي عبر منصة تبادل الصور «إنستغرام»: «انتهت البطولة الأولى، لكن هناك بطولة ثانية، بالنسبة لمن سبق لهم المشاركة في كأس العالم، ستعرفون أن كل شيء سيتغير هناك».

وأضاف: «ما زلنا في نفس البطولة، لكنها بطولة مختلفة، كل مباراة قد تكون الأخيرة لكم».

وفاز المنتخب الفرنسي بمبارياته الثلاث في دور المجموعات، وذلك بعد تألق قائده كيليان مبابي ونجوم آخرين، ويعد الفريق من أبرز المرشحين للفوز باللقب.

وغاب ديشان (57 عاماً) عن آخر مباراة في دور المجموعات ضد النرويج يوم الجمعة بسبب وفاة والدته.

ورغم ذلك حقق الفريق فوزاً كبيراً بنتيجة 1 - 4 على النرويج، بقيادة المدرب المساعد جي ستيفن، ويعد الفريق الفرنسي مرشحاً للفوز على السويد قبل مواجهة ألمانيا في دور الـ16.

تعد هذه البطولة الأخيرة لديشان، الذي سيرحل عن منصبه بعد 14 عاماً قضاها في قيادة الفريق، ومن المتوقع أن يخلفه زين الدين زيدان.

وقاد ديشان الفريق للفوز بكأس العالم 2018، ووصل به إلى المباراة النهائية في 2022، حيث خسر بركلات الترجيح أمام الأرجنتين.

قد يلتقي الفريقان مجدداً في نهائي 19 يوليو (تموز) المقبل في نيوجيرسي، وسيكون الفوز باللقب الثالث بمثابة وداع مثالي لديشان، الذي قاد الفريق للفوز بأول لقب له عام 1998.

وقال ديشان إن السعي وراء اللقب أشبه بتسلق الجبال، حيث تزداد التحديات كلما اقتربت من القمة.

وأضاف: «لدينا بالفعل الثقة، وقد حققنا إنجازات عظيمة. بالطبع، لا يزال هناك مجال للتطور أكثر، علينا البناء على هذه الثقة، دون أن يصيبنا الغرور».

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الرياضة رياضة عالمية

«مونديال 2026»: براون يشارك في تدريبات «المانشافت» استعداداً لباراغواي

ظهير ألمانيا الأيسر ناثانيال براون (د.ب.أ)
ظهير ألمانيا الأيسر ناثانيال براون (د.ب.أ)
  • وينستون سالم الولايات المتحدة: «الشرق الأوسط»
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  • وينستون سالم الولايات المتحدة: «الشرق الأوسط»
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«مونديال 2026»: براون يشارك في تدريبات «المانشافت» استعداداً لباراغواي

ظهير ألمانيا الأيسر ناثانيال براون (د.ب.أ)
ظهير ألمانيا الأيسر ناثانيال براون (د.ب.أ)

شارك الظهير الأيسر ناثانيال براون مجدداً في تدريبات المنتخب الألماني استعداداً لمواجهة باراغواي في دور الـ32 من كأس العالم، الاثنين.

وكان لاعب آينتراخت فرانكفورت، وهو أحد أبرز لاعبي المنتخب الألماني في البطولة، قد غاب عن المواجهة التي خسرها الفريق 1 - 2 أمام الإكوادور، يوم الخميس الماضي، بسبب إصابة في العضلة الضامة، لكنه عاد لتدريبات الفريق، السبت، ثم شارك الأحد في تدريبات الفريق بمعسكره في كارولاينا الشمالية.

وشارك براون في الفوز الساحق بنتيجة 7 - 1 على كوراساو، والفوز 2 - 1 على كوت ديفوار، وقدم أداءً مميزاً في المباراتين، في المقابل، عانى بديله ديفيد راوم أمام الإكوادور.

بفضل جاهزية براون، من المرجح أن يعود المدرب يوليان ناغلسمان إلى تشكيله المثالي باستثناء قلب الدفاع أنتون روديغر الذي سيحل محل نيكو شلوتربيك، الغائب عن البطولة بسبب إصابة في الكاحل.

وسيلعب الفائز من مواجهة ألمانيا وباراغواي، مع الفائز من مواجهة فرنسا والسويد، وذلك في دور الستة عشر في فوكسبورو بالقرب من واشنطن.

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«دورة ويمبلدون»: بابتسامة وتفاؤل.. إيما رادوكانو تؤدي تدريبها الأخير

البريطانية إيما رادوكانو تتدرب استعداداً لويمبلدون (أ.ف.ب)
البريطانية إيما رادوكانو تتدرب استعداداً لويمبلدون (أ.ف.ب)
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

«دورة ويمبلدون»: بابتسامة وتفاؤل.. إيما رادوكانو تؤدي تدريبها الأخير

البريطانية إيما رادوكانو تتدرب استعداداً لويمبلدون (أ.ف.ب)
البريطانية إيما رادوكانو تتدرب استعداداً لويمبلدون (أ.ف.ب)

اجتازت البريطانية إيما رادوكانو حصة تدريبية عشية انطلاق بطولة ويمبلدون للتنس، ما عزز الآمال في أن تتمكن بطلة أميركا المفتوحة السابقة من خوض مباراتها في الدور الأول الاثنين.

وذكرت «وكالة الأنباء البريطانية» أن المصنفة الأولى في بريطانيا أثارت مخاوف جديدة بشأن حالتها البدنية هذا الأسبوع، بعدما أفادت تقارير بأنها شوهدت ترتدي حذاء طبياً واقياً، كما غابت عن التدريبات لعدة أيام.

وتزايدت تلك المخاوف عندما أنهت رادوكانو، التي كانت تضع رباطاً ضاغطاً على الجزء السفلي من ساقها اليمنى، حصتها التدريبية مع الروسية آنا كالينسكايا السبت مبكراً، بعدما خسرت الأشواط الأربعة الأولى.

لكن رادوكانو ظهرت مبتسمة صباح الأحد، خلال حصة تدريبية استمرت ساعة واحدة في ملاعب أورانجي بارك المخصصة للتدريبات، واكتفت هذه المرة بالتدرب مع شريكها التدريبي أليكسيس كانتير.

وبدا أن اللاعبة، البالغة من العمر 23 عاماً، لا تزال تتجنب تحميل وزنها بالكامل على ساقها اليمنى المصابة، كما لم تختبر قدرتها على الحركة بشكل مكثف، لكنها حافظت على روح معنوية مرتفعة وإيجابية طوال الحصة.

ومن المقرر أن تستهل رادوكانو مشوارها في البطولة بمواجهة الكرواتية أنتونيا روزيتش.

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