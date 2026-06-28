استقالة ميونغ-بو مدرب كوريا الجنوبية بعد «خيبة المونديال»

استقال مدرب كوريا الجنوبية هونغ ميونغ-بو الذي تعرض لانتقادات واسعة الأحد، بحسب ما أفادت تقارير صحافية الأحد، وذلك بعد يوم واحد من خروج منتخب بلاده من دور المجموعات في مونديال 2026 لكرة القدم.

وخرج القائد السابق البالغ 57 عاماً، في ولايته الثانية على رأس الجهاز الفني، باكراً من نهائيات كأس العالم للمرة الثانية، بعد الإخفاق في 2014.

وكان من المتوقع أن تتأهل كوريا الجنوبية من المجموعة الأولى التي ضمت إلى جانبها المكسيك، إحدى الدول المضيفة، فضلاً عن جنوب أفريقيا والتشيك.

لكنها خسرت أمام جنوب أفريقيا والمكسيك، واكتفت بثلاث نقاط، محققة فوزها الوحيد على التشيك 2 - 1.

وانتظرت كوريا إلى اليوم الأخير من دور المجموعات، آملة في التأهل بوصفها أحد أفضل 8 منتخبات تحتل المركز الثالث، لكن النتائج لم تصبّ في صالحها.

وتحمّل ميونغ-بو المسؤولية الأحد، وقدّم استقالته، وفق ما ذكرت وكالة «يونهاب».