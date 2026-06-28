«دورة ويمبلدون»: بابتسامة وتفاؤل.. إيما رادوكانو تؤدي تدريبها الأخير

اجتازت البريطانية إيما رادوكانو حصة تدريبية عشية انطلاق بطولة ويمبلدون للتنس، ما عزز الآمال في أن تتمكن بطلة أميركا المفتوحة السابقة من خوض مباراتها في الدور الأول الاثنين.

وذكرت «وكالة الأنباء البريطانية» أن المصنفة الأولى في بريطانيا أثارت مخاوف جديدة بشأن حالتها البدنية هذا الأسبوع، بعدما أفادت تقارير بأنها شوهدت ترتدي حذاء طبياً واقياً، كما غابت عن التدريبات لعدة أيام.

وتزايدت تلك المخاوف عندما أنهت رادوكانو، التي كانت تضع رباطاً ضاغطاً على الجزء السفلي من ساقها اليمنى، حصتها التدريبية مع الروسية آنا كالينسكايا السبت مبكراً، بعدما خسرت الأشواط الأربعة الأولى.

لكن رادوكانو ظهرت مبتسمة صباح الأحد، خلال حصة تدريبية استمرت ساعة واحدة في ملاعب أورانجي بارك المخصصة للتدريبات، واكتفت هذه المرة بالتدرب مع شريكها التدريبي أليكسيس كانتير.

وبدا أن اللاعبة، البالغة من العمر 23 عاماً، لا تزال تتجنب تحميل وزنها بالكامل على ساقها اليمنى المصابة، كما لم تختبر قدرتها على الحركة بشكل مكثف، لكنها حافظت على روح معنوية مرتفعة وإيجابية طوال الحصة.

ومن المقرر أن تستهل رادوكانو مشوارها في البطولة بمواجهة الكرواتية أنتونيا روزيتش.