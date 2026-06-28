غوميز: أعدنا باراغواي للساحة العالمية

يدخل غوستافو غوميز، قائد منتخب باراغواي لكرة القدم، مباراة دور الـ32 في كأس العالم أمام ألمانيا، المقررة يوم الاثنين، وهو يتمتع بثقة كبيرة وإيمان بقدرة فريقه على المنافسة.

وكتب غوميز (33 عاماً) عبر حسابه على «إنستغرام»: «نحن عائدون للمنافسة، وسنقاتل حتى النهاية. لقد أعدنا باراغواي إلى الساحة العالمية! لم ينته الأمر بعد».

ويشارك منتخب باراغواي في كأس العالم لأول مرة منذ عام 2010، وتأهل إلى الأدوار الإقصائية كواحد من أفضل 8 منتخبات احتلت المركز الثالث في دور المجموعات.

وكانت المواجهة الوحيدة السابقة بين باراغواي وألمانيا في تاريخ المونديال قد جاءت عام 2002، عندما فاز المنتخب الألماني بهدف في دور الـ16.

وقال غوميز: «عندما ننظر إلى الوراء، نحن فقط من نعرف الصعوبات التي تجاوزناها في الطريق. كانت سنوات صعبة، لكننا اليوم هنا نقاتل بروحنا من أجل رفع اسم بلدنا عالياً».

وأكد: «إذا آمن شعب باراغواي، فلا شيء مستحيل. معاً نحن أقوى!».