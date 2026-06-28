بوروسيا دورتموند ينعى نجمه الراحل فولفغانغ بول

رئيس «كاف» يشيد بنجاحات المنتخبات الأفريقية في المونديال

باتريس موتسيبي رئيس «كاف» إلى جوار إنفانتينو رئيس «فيفا» (أ.ف.ب)

أكد الجنوب أفريقي باتريس موتسيبي، رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، الأحد، أن العمل الجاد والاستثمار في الشباب والتدريب والبنية التحتية قد أثمر في كأس العالم 2026.

تأهلت تسعة من أصل 10 منتخبات أفريقية إلى الأدوار الإقصائية في البطولة الموسعة التي تضم 48 منتخباً والتي تقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وستشارك منتخبات الجزائر، الرأس الأخضر، جمهورية الكونغو الديمقراطية، مصر، غانا، كوت ديفوار، المغرب، السنغال، جنوب أفريقيا في دور الـ32. بينما خرجت تونس بعد خسارتها في جميع مبارياتها الثلاث.

وقال موتسيبي: «إن العمل الجاد والاستثمار في كرة القدم للشباب، والتدريب، والبطولات الاحترافية، والبنية التحتية في جميع الاتحادات الأعضاء في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم البالغ عددها 54 اتحاداً، يؤتي ثماره».

وأضاف: «أهنئ رؤساء الاتحادات الأعضاء التسعة ولجانهم التنفيذية، وأشكر الحكومات الأفريقية على تعاونها ودعمها».

وأكد أن «أفضل الممارسات في الحوكمة والشفافية والرقابة المالية والمحاسبية التي تم تطبيقها قد جذبت رعاة وشركاء جدد، وساهمت في تطوير كرة القدم الأفريقية ونموها».

وتابع: «يتمنى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) كل التوفيق للمنتخبات الوطنية التسعة، ونحن على ثقة بأنهم سيواصلون رفع اسم بلادهم وأفريقيا عالياً».

حققت أفريقيا نسبة نجاح بلغت 90 في المائة في التأهل للدور الثاني، وهي أعلى نسبة بين المناطق القارية الست التابعة للاتحاد الدولي للعبة (فيفا).

وجاءت أميركا الجنوبية في المرتبة الثانية بنسبة 83.33 في المائة، وأوروبا في المرتبة الثالثة بنسبة 81.25 في المائة.

في عام 2022، أصبح المغرب أول منتخب أفريقي يصل إلى نصف نهائي كأس العالم. وتغلب «أسود الأطلس» على بلجيكا وإسبانيا والبرتغال في طريقهم إلى الدور قبل النهائي قبل أن يخسروا أمام فرنسا.

الرأس الأخضر، المستعمرة البرتغالية السابقة، عبارة عن أرخبيل قليل السكان يتكوّن من 10 جزر قبالة الساحل الغربي لأفريقيا، وهو ثاني أصغر دولة من حيث المساحة تشارك في هذا الحدث العالمي.

وبعدما فاجأ منتخب الكاميرون الذي شارك في كأس العالم ثماني مرات، في التصفيات الأفريقية، تعادلت «أسماك القرش الزرقاء» مع منتخبات إسبانيا والأوروغواي والسعودية لتحتل المركز الثاني في المجموعة الثامنة.

استفادت أفريقيا عندما وسّع «فيفا» عدد منتخبات كأس العالم من 32 في البطولة الأخيرة. فقد حصلت على تسعة مقاعد بعدما فاز منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية على جامايكا في نهائي الملحق القاري.