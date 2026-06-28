ديشان يلقي خطاباً مؤثراً على لاعبي المنتخب الفرنسي بعد عودته للتدريبات

عاد ديدييه ديشان، المدير الفني للمنتخب الفرنسي، إلى معسكر فريقه في كأس العالم بعد حضوره جنازة والدته، وألقى خطاباً مؤثراً على اللاعبين قبل مواجهة السويد يوم الثلاثاء المقبل في دور الـ32.

وقال ديشان للاعبين في مقطع فيديو نشره الحساب الرسمي للمنتخب الفرنسي عبر منصة تبادل الصور «إنستغرام»: «انتهت البطولة الأولى، لكن هناك بطولة ثانية، بالنسبة لمن سبق لهم المشاركة في كأس العالم، ستعرفون أن كل شيء سيتغير هناك».

وأضاف: «ما زلنا في نفس البطولة، لكنها بطولة مختلفة، كل مباراة قد تكون الأخيرة لكم».

وفاز المنتخب الفرنسي بمبارياته الثلاث في دور المجموعات، وذلك بعد تألق قائده كيليان مبابي ونجوم آخرين، ويعد الفريق من أبرز المرشحين للفوز باللقب.

وغاب ديشان (57 عاماً) عن آخر مباراة في دور المجموعات ضد النرويج يوم الجمعة بسبب وفاة والدته.

ورغم ذلك حقق الفريق فوزاً كبيراً بنتيجة 1 - 4 على النرويج، بقيادة المدرب المساعد جي ستيفن، ويعد الفريق الفرنسي مرشحاً للفوز على السويد قبل مواجهة ألمانيا في دور الـ16.

تعد هذه البطولة الأخيرة لديشان، الذي سيرحل عن منصبه بعد 14 عاماً قضاها في قيادة الفريق، ومن المتوقع أن يخلفه زين الدين زيدان.

وقاد ديشان الفريق للفوز بكأس العالم 2018، ووصل به إلى المباراة النهائية في 2022، حيث خسر بركلات الترجيح أمام الأرجنتين.

قد يلتقي الفريقان مجدداً في نهائي 19 يوليو (تموز) المقبل في نيوجيرسي، وسيكون الفوز باللقب الثالث بمثابة وداع مثالي لديشان، الذي قاد الفريق للفوز بأول لقب له عام 1998.

وقال ديشان إن السعي وراء اللقب أشبه بتسلق الجبال، حيث تزداد التحديات كلما اقتربت من القمة.

وأضاف: «لدينا بالفعل الثقة، وقد حققنا إنجازات عظيمة. بالطبع، لا يزال هناك مجال للتطور أكثر، علينا البناء على هذه الثقة، دون أن يصيبنا الغرور».