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«مونديال 2026»: الأرجنتين تدرك قوة الرأس الأخضر

لاعبو الأرجنتين بقيادة ليونيل ميسي عادوا للتدريبات استعداداً للرأس الأخضر (رويترز)
لاعبو الأرجنتين بقيادة ليونيل ميسي عادوا للتدريبات استعداداً للرأس الأخضر (رويترز)
  • كانساس سيتي الولايات المتحدة: «الشرق الأوسط»
TT
  • كانساس سيتي الولايات المتحدة: «الشرق الأوسط»
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«مونديال 2026»: الأرجنتين تدرك قوة الرأس الأخضر

لاعبو الأرجنتين بقيادة ليونيل ميسي عادوا للتدريبات استعداداً للرأس الأخضر (رويترز)
لاعبو الأرجنتين بقيادة ليونيل ميسي عادوا للتدريبات استعداداً للرأس الأخضر (رويترز)

حوّلت الأرجنتين اهتمامها إلى منافسها في دور 32، منتخب الرأس الأخضر، بعد أداء مهيمن في دور المجموعات، مؤكدة أن المنتخب الأفريقي سيشكل تحدياً صعباً رغم التوقعات التي تشير إلى أن طريقها إلى الأدوار اللاحقة قد يكون سهلاً.

واختتمت الأرجنتين، متصدرة المجموعة العاشرة، انطلاقتها شبه المثالية بالفوز 3 - 1 على الأردن الأحد، بعد أن تغلبت 3 - صفر على الجزائر و2 - صفر على النمسا، مستفيدة من ستة أهداف سجلها ليونيل ميسي.

ويواجه حامل اللقب الآن الرأس الأخضر، التي تشارك في البطولة لأول مرة، والتي أبهرت الجميع في دور المجموعات بتعادل سلبي مع إسبانيا و2 - 2 مع أوروغواي.

وقال ليونيل سكالوني مدرب الأرجنتين للصحافيين: «لا فائدة من جلوسي هنا والقول إنهم ليسوا منافساً صعباً، لأن ذلك سيكون كذباً... ربما لا يرى الكثيرون الأمر على هذا النحو، لكنني أؤكد لكم أنه فريق جيد وسيصعب الأمور علينا».

وعلمت الأرجنتين أن مسارها في أدوار خروج المغلوب حتى الدور قبل النهائي بعيد عن مواجهة أي بطل سابق للعالم، في حال تقدمها بالبطولة. ومع ذلك، ردد اللاعبون نبرة الحذر التي أبداها مدربهم.

وقال الجناح جوليانو سيميوني: «نركز دائماً على أنفسنا، فكل منافس صعب... علينا أن نحسن استخدام أسلحتنا».

وقال لاعب الوسط لياندرو باريديس إن الاهتمام تغير بالفعل بعد دور المجموعات الإيجابي للغاية.

وقال: «حققنا الهدف الأول، وهو التأهل، والآن نريد المزيد. ابتداء من الغد سنبدأ الاستعداد لمباراة الرأس الأخضر».

وتعود الأرجنتين إلى التدريبات في كانساس سيتي الأحد، قبل مواجهة الرأس الأخضر في ميامي يوم الجمعة المقبل.

وقال سكالوني إن المدافع كريستيان روميرو، الذي تعرض لإصابة خلال مباراة النمسا، كان اللاعب الوحيد غير المتاح لمباراة الأردن.

وشكلت مباراة الأردن لحظة مهمة لخمسة لاعبين أرجنتينيين خاضوا أول مباراة لهم في كأس العالم، وهم سيميوني وجيوفاني لو سيلسو وفالنتين باركو وماركوس سينيسي وخوسيه مانويل لوبيز.

وبالنسبة إلى لو سيلسو، كانت هذه المباراة ذات أهمية خاصة، إذ كان ضمن تشكيلة الأرجنتين في كأس العالم 2018 في روسيا لكنه لم يشارك، وكان لاعباً مؤثراً في الفترة التي سبقت فوزهم باللقب في نسخة 2022، لكنه غاب عن البطولة في قطر بسبب الإصابة.

وأحسن استغلال الفرصة إلى أقصى حد في مباراة الأردن، حيث سجل هدفاً من ركلة حرة في الدقيقة 19.

وقال: «انتظرت هذه اللحظة طويلاً. حلمت بها كثيراً، وكانت أفضل بكثير مما كنت أتصور... عاجلاً أو آجلاً، الجهد يؤتي ثماره. كانت رحلة طويلة، والليلة كانت أفضل مما حلمت».

وأشاد سكالوني بمثابرة لاعب خط الوسط. وقال: «كان معنا منذ أول يوم، إنه شاب رائع غاب عن كأس العالم الماضية بطريقة قاسية. نحن سعداء من أجله، لأنه مهم للفريق».

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باتريس موتسيبي رئيس «كاف» إلى جوار إنفانتينو رئيس «فيفا» (أ.ف.ب)
  • جوهانسبرغ: «الشرق الأوسط»
TT
  • جوهانسبرغ: «الشرق الأوسط»
TT

رئيس «كاف» يشيد بنجاحات المنتخبات الأفريقية في المونديال

باتريس موتسيبي رئيس «كاف» إلى جوار إنفانتينو رئيس «فيفا» (أ.ف.ب)
باتريس موتسيبي رئيس «كاف» إلى جوار إنفانتينو رئيس «فيفا» (أ.ف.ب)

أكد الجنوب أفريقي باتريس موتسيبي، رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، الأحد، أن العمل الجاد والاستثمار في الشباب والتدريب والبنية التحتية قد أثمر في كأس العالم 2026.

تأهلت تسعة من أصل 10 منتخبات أفريقية إلى الأدوار الإقصائية في البطولة الموسعة التي تضم 48 منتخباً والتي تقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وستشارك منتخبات الجزائر، الرأس الأخضر، جمهورية الكونغو الديمقراطية، مصر، غانا، كوت ديفوار، المغرب، السنغال، جنوب أفريقيا في دور الـ32. بينما خرجت تونس بعد خسارتها في جميع مبارياتها الثلاث.

وقال موتسيبي: «إن العمل الجاد والاستثمار في كرة القدم للشباب، والتدريب، والبطولات الاحترافية، والبنية التحتية في جميع الاتحادات الأعضاء في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم البالغ عددها 54 اتحاداً، يؤتي ثماره».

وأضاف: «أهنئ رؤساء الاتحادات الأعضاء التسعة ولجانهم التنفيذية، وأشكر الحكومات الأفريقية على تعاونها ودعمها».

وأكد أن «أفضل الممارسات في الحوكمة والشفافية والرقابة المالية والمحاسبية التي تم تطبيقها قد جذبت رعاة وشركاء جدد، وساهمت في تطوير كرة القدم الأفريقية ونموها».

وتابع: «يتمنى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) كل التوفيق للمنتخبات الوطنية التسعة، ونحن على ثقة بأنهم سيواصلون رفع اسم بلادهم وأفريقيا عالياً».

حققت أفريقيا نسبة نجاح بلغت 90 في المائة في التأهل للدور الثاني، وهي أعلى نسبة بين المناطق القارية الست التابعة للاتحاد الدولي للعبة (فيفا).

وجاءت أميركا الجنوبية في المرتبة الثانية بنسبة 83.33 في المائة، وأوروبا في المرتبة الثالثة بنسبة 81.25 في المائة.

في عام 2022، أصبح المغرب أول منتخب أفريقي يصل إلى نصف نهائي كأس العالم. وتغلب «أسود الأطلس» على بلجيكا وإسبانيا والبرتغال في طريقهم إلى الدور قبل النهائي قبل أن يخسروا أمام فرنسا.

الرأس الأخضر، المستعمرة البرتغالية السابقة، عبارة عن أرخبيل قليل السكان يتكوّن من 10 جزر قبالة الساحل الغربي لأفريقيا، وهو ثاني أصغر دولة من حيث المساحة تشارك في هذا الحدث العالمي.

وبعدما فاجأ منتخب الكاميرون الذي شارك في كأس العالم ثماني مرات، في التصفيات الأفريقية، تعادلت «أسماك القرش الزرقاء» مع منتخبات إسبانيا والأوروغواي والسعودية لتحتل المركز الثاني في المجموعة الثامنة.

استفادت أفريقيا عندما وسّع «فيفا» عدد منتخبات كأس العالم من 32 في البطولة الأخيرة. فقد حصلت على تسعة مقاعد بعدما فاز منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية على جامايكا في نهائي الملحق القاري.

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الرياضة رياضة عالمية

«مونديال 2026»: إصابة خطيرة بالركبة لأوغارتي لاعب أوروغواي

مانويل أوغارتي لاعب أوروغواي خرج مصاباً من مواجهة إسبانيا (أ.ب)
مانويل أوغارتي لاعب أوروغواي خرج مصاباً من مواجهة إسبانيا (أ.ب)
  • غوادالاخارا المكسيك: «الشرق الأوسط»
TT
  • غوادالاخارا المكسيك: «الشرق الأوسط»
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«مونديال 2026»: إصابة خطيرة بالركبة لأوغارتي لاعب أوروغواي

مانويل أوغارتي لاعب أوروغواي خرج مصاباً من مواجهة إسبانيا (أ.ب)
مانويل أوغارتي لاعب أوروغواي خرج مصاباً من مواجهة إسبانيا (أ.ب)

يواجه مانويل أوغارتي لاعب خط وسط أوروغواي احتمالية الغياب عن الملاعب لفترة طويلة بعد تعرضه لإصابة في أربطة الركبة خلال الهزيمة 1-صفر أمام إسبانيا في كأس العالم لكرة القدم، يوم الجمعة.

ونُقل أوغارتي (25 عاماً)، الذي يلعب في صفوف مانشستر يونايتد، على محفة قبل وقت قصير من نهاية الشوط الأول في ملعب أكرون بغوادالاخارا، بعدما بدا أنه تعرض لالتواء شديد في أثناء محاولته الضغط على بيدري لاعب خط وسط إسبانيا.

ولم يؤكد يونايتد ما إذا كانت الإصابة في الرباط الصليبي أم الرباط الجانبي الداخلي للركبة.

ويُعتبر تمزق الرباط الصليبي عموماً إصابة أكثر خطورة بكثير من تمزق الرباط الجانبي الداخلي، وعادة ما يتطلب إجراء جراحة وشهوراً من التأهيل.

وقال يونايتد في بيان: «تقييم الإصابة مستمر لتحديد أفضل مسار للعلاج والجدول الزمني للتأهيل».

وبدا الإحباط الشديد على أوغارتي، الذي شارك أساسياً في مباريات أوروغواي الثلاث في دور المجموعات بكأس العالم، وغطى وجهه بقميصه عند نقله إلى خارج الملعب.

وقال اتحاد أوروغواي لكرة القدم في بيان: «سنواصل العمل معاً خلال عملية التقييم لتأكيد المدى الكامل لخطورة الإصابة وحجمها في وقت لاحق».

وودع بطل العالم مرتين منافسات كأس العالم بعد هذه الهزيمة، بعدما أنهى مشواره في المركز الثالث بالمجموعة الثامنة برصيد نقطتين.

وتمثل هذه الإصابة ضربة أخرى لأوغارتي، الذي لم تنطلق مسيرته بقوة بعد في أولد ترافورد منذ انضمامه إلى يونايتد في صفقة بلغت قيمتها 50 مليون يورو (55 مليون دولار) قادماً من باريس سان جيرمان.

وشارك اللاعب أساسياً في ثماني مباريات فقط في الدوري الإنجليزي الممتاز بموسم 2025-2026، وظهر في التشكيلة الأساسية مرة واحدة فقط خلال آخر 16 مباراة ليونايتد في الدوري.

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الرياضة كرة القدم كأس العالم مانشستر يونايتد المكسيك
الرياضة رياضة عالمية

دريبر: معدل الإصابات في تنس الرجال مثير للقلق

البريطاني جاك دريبر (د.ب.أ)
البريطاني جاك دريبر (د.ب.أ)
  • لندن : «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن : «الشرق الأوسط»
TT

دريبر: معدل الإصابات في تنس الرجال مثير للقلق

البريطاني جاك دريبر (د.ب.أ)
البريطاني جاك دريبر (د.ب.أ)

قال البريطاني جاك دريبر إن البطولات ستتأثر سلباً إذا لم يتم اتخاذ إجراءات لمعالجة ارتفاع معدل الإصابات في تنس الرجال.

ومر اللاعب البالغ من العمر 24 عاماً، والمصنف الرابع على العالم سابقاً، بفترة عصيبة خلال آخر 12 شهراً، إذ اضطر لإنهاء الموسم الماضي مبكراً بسبب إصابة في ذراعه، كما عانى هذا العام من مشكلة في الركبة.

وعاد دريبر إلى الملاعب للمرة الأولى منذ أبريل (نيسان) عبر بطولة إيستبورن قبل أيام، ووصل إلى الدور قبل النهائي.

ويواجه اللاعب الأعسر مباراة صعبة في الدور الأول من بطولة ويمبلدون يوم الثلاثاء، بعد أن أوقعته القرعة في مواجهة الأميركي تيلور فريتز، المصنف السابع عالمياً، المعروف بضرباته القوية.

ويغيب عن ويمبلدون الإسباني كارلوس ألكاراس، الفائز باللقب مرتين، بسبب إصابة في المعصم، كما يغيب الإيطالي لورنزو موزيتي، المصنف الخامس على العالم سابقاً، بسبب مشكلة في عضلات الفخذ.

ومن بين اللاعبين الآخرين الغائبين عن ويمبلدون، الدنماركي هولغر رونه، الذي يتعافى من إصابة في وتر العرقوب، والتشيكي توماس ماخاك بسبب مشكلة في القدم.

وقال دريبر للصحافيين الأحد: «أعتقد أن إصابة ذراعي، على سبيل المثال، هي شيء لم أكن أتوقعه. كان ذلك حظاً سيئاً. أما بالنسبة للعضلات، فالأمر يتعلق أكثر بالحمل الزائد. كما أن العظام تتأثر بالحمل الزائد أيضاً».

وأضاف: «في العام الماضي، أعتقد أنني قدمت أداء جيداً في بطولات الأساتذة ذات الألف نقطة. كنت أحاول جاهداً تطوير مستواي والارتقاء بأدائي أكثر فأكثر في كل أسبوع للوصول إلى مستويات لاعبين مثل ألكاراز ويانيك سينر، اللذين يلعبان بمستوى عال للغاية. لكنني انهرت ببساطة».

وأضاف: «أعتقد أن الوضع الحالي لتنس الرجال مقلق للغاية، خصوصاً في الوقت الحالي. هناك العديد من الإصابات، لا سيما بين اللاعبين الشباب، مثل موزيتي، وأعلم أن (أرتور) فيس واجه الكثير من المشكلات، بالإضافة إلى إصابة معصم ألكاراس».

وتطور تنس الرجال من الاعتماد على تبادلات قصيرة غالباً ما تحسم عند الشبكة إلى تبادلات طويلة من الخط الخلفي للملعب، وأصبحت القدرات البدنية والقوة من العوامل الأساسية الآن.

وقال دريبر: «أعتقد بالتأكيد أنه في ظل الطريقة التي يتحسن بها اللاعبون ويضربون الكرة بقوة أكبر ويتحركون بشكل أفضل، هناك حاجة إلى إلقاء نظرة على ما نفعله في بطولات المحترفين».

وأضاف: «أعتقد أن البطولات ستتأثر كثيراً إذا لم تحدث تغييرات كبيرة. أرى أن هذا موضوع مهم حقاً».

وقال دريبر إن فترة غيابه كانت صعبة من الناحية النفسية.

وأضاف: «لم أكن أعلم أنني سأواجه عاماً مثل هذا مليئاً بالإصابات، حيث لم أتمكن من اللعب كثيراً، ورأيت ترتيبي في التصنيف ينخفض مرة أخرى إلى ما كان عليه في البداية. عندما لا تلعب لفترة طويلة، تشعر بالارتباك».

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