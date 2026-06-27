تشيلسي يسعى لضم السويسري شاكا تمهيداً لرحيل فيرنانديز

علمت «وكالة الأنباء البريطانية» أن نادي تشيلسي الإنجليزي أبدى اهتمامه بضم السويسري غرانيت شاكا، لاعب وسط سندرلاند، وذلك في خطوة مفاجئة تعيد شاكا للعمل مع الإسباني تشابي ألونسو.

وقدم اللاعب السويسري، الموجود حالياً مع منتخب بلاده في كأس العالم، أداء رائعاً في الموسم الماضي مع سندرلاند مما مثل عودة قوية له في الدوري الإنجليزي، بعدما أنهى الفريق الموسم في المركز السابع وتأهل لمنافسات الدوري الأوروبي.

وسبق لشاكا أن عمل مع المدرب الجديد لتشيلسي، الإسباني ألونسو، وذلك في فريق باير ليفركوزن، حيث حققا معاً لقب الدوري الألماني في موسم 2024/2023، وسيمثل التعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 34 عاماً تغيراً جديداً في استراتيجية النادي في فترة الانتقالات والتي كانت تركز دائماً على ضم اللاعبين الشباب.

وبدأت إدارة تشيلسي تدرك أن عليها تغيير سياستها في دعم الفريق في حال أرادت وقف حالة التراجع في المستوى مثلما حدث في الموسم الماضي الذي أنهاه الفريق في المركز العاشر.

وهناك إجماع داخل النادي اللندني إلى حاجته لمزيد من الخبرة إذا أراد المنافسة على اللقب، وقد تكون صفات شاكا القيادية عاملاً حاسماً في إقناع الملاك بالنادي بتقديم عرض رسمي لضمه.

وبدأ تشيلسي في تجهيز نفسه لرحيل الأرجنتيني إنزو فيرنانديز، الفائز بكأس العالم، والذي أبلغ النادي رغبته في وقت سابق من الشهر الحالي نيته الرحيل، علماً بأن رحيله سيتطلب عرضاً كبيراً.

وفي حال رحيل فيرنانديز، سيكون ضم شاكا، صاحب الخبرة، خياراً جيداً لتعويضه في وسط الملعب.