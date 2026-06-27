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الرياضة رياضة عالمية

تشيلسي يسعى لضم السويسري شاكا تمهيداً لرحيل فيرنانديز

شاكا خلال تدريباته مع منتخب سويسرا في المونديال (إ.ب.أ)
شاكا خلال تدريباته مع منتخب سويسرا في المونديال (إ.ب.أ)
  • لندن : «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن : «الشرق الأوسط»
TT

تشيلسي يسعى لضم السويسري شاكا تمهيداً لرحيل فيرنانديز

شاكا خلال تدريباته مع منتخب سويسرا في المونديال (إ.ب.أ)
شاكا خلال تدريباته مع منتخب سويسرا في المونديال (إ.ب.أ)

علمت «وكالة الأنباء البريطانية» أن نادي تشيلسي الإنجليزي أبدى اهتمامه بضم السويسري غرانيت شاكا، لاعب وسط سندرلاند، وذلك في خطوة مفاجئة تعيد شاكا للعمل مع الإسباني تشابي ألونسو.

وقدم اللاعب السويسري، الموجود حالياً مع منتخب بلاده في كأس العالم، أداء رائعاً في الموسم الماضي مع سندرلاند مما مثل عودة قوية له في الدوري الإنجليزي، بعدما أنهى الفريق الموسم في المركز السابع وتأهل لمنافسات الدوري الأوروبي.

وسبق لشاكا أن عمل مع المدرب الجديد لتشيلسي، الإسباني ألونسو، وذلك في فريق باير ليفركوزن، حيث حققا معاً لقب الدوري الألماني في موسم 2024/2023، وسيمثل التعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 34 عاماً تغيراً جديداً في استراتيجية النادي في فترة الانتقالات والتي كانت تركز دائماً على ضم اللاعبين الشباب.

وبدأت إدارة تشيلسي تدرك أن عليها تغيير سياستها في دعم الفريق في حال أرادت وقف حالة التراجع في المستوى مثلما حدث في الموسم الماضي الذي أنهاه الفريق في المركز العاشر.

وهناك إجماع داخل النادي اللندني إلى حاجته لمزيد من الخبرة إذا أراد المنافسة على اللقب، وقد تكون صفات شاكا القيادية عاملاً حاسماً في إقناع الملاك بالنادي بتقديم عرض رسمي لضمه.

وبدأ تشيلسي في تجهيز نفسه لرحيل الأرجنتيني إنزو فيرنانديز، الفائز بكأس العالم، والذي أبلغ النادي رغبته في وقت سابق من الشهر الحالي نيته الرحيل، علماً بأن رحيله سيتطلب عرضاً كبيراً.

وفي حال رحيل فيرنانديز، سيكون ضم شاكا، صاحب الخبرة، خياراً جيداً لتعويضه في وسط الملعب.

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بأكثر من 65 مليوناً... «السعودية وإسبانيا» الأكثر مشاهدة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

بأكثر من 65 مليوناً... «السعودية وإسبانيا» الأكثر مشاهدة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
  • زيوريخ: «الشرق الأوسط»
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  • زيوريخ: «الشرق الأوسط»
TT

بأكثر من 65 مليوناً... «السعودية وإسبانيا» الأكثر مشاهدة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

بأكثر من 65 مليوناً... «السعودية وإسبانيا» الأكثر مشاهدة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

حققت مباراة منتخب السعودية ضد نظيره الإسباني في كأس العالم 2026، أعلى نسبة مشاهدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأشار المركز الإعلامي للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»، إلى أن مباراة السعودية وإسبانيا حققت أعلى نسبة مشاهدة في البطولة حتى الآن، حيث تابعها أكثر من 65 مليون مشاهد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عبر قنوات «بي إن سبورتس».

وأضاف «فيفا» أنه سيتم نشر الأرقام الإجمالية لبيانات المشاهدة الليلية بعد انتهاء البطولة.

وودّع المنتخب السعودي منافسات مونديال 2026 من الدور الأول بعد تذيله المجموعة الثامنة برصيد نقطتين متخلفاً بفارق الأهداف عن أوروغواي صاحبة المركز الثالث.

وبدأ «الأخضر» بقيادة مدربه دونيس مشواره في كأس العالم بنتيجة إيجابية بالتعادل 1 / 1 مع أوروغواي قبل الخسارة برباعية دون ردّ أمام إسبانيا، ثم تعادل سلبي مع الرأس الأخضر، التي تأهلت للأدوار الإقصائية في مشاركتها الأولى ببطولة كأس العالم.

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كأس العالم أميركا
الرياضة رياضة عالمية

بعد الزيادة إلى 48 منتخباً… هل تحولت بعض منافسات كأس العالم إلى مباريات استعراضية؟

بعض المباريات انتهت بنتائج ثقيلة (رويترز)
بعض المباريات انتهت بنتائج ثقيلة (رويترز)
  • بوسطن: «الشرق الأوسط»
TT
  • بوسطن: «الشرق الأوسط»
TT

بعد الزيادة إلى 48 منتخباً… هل تحولت بعض منافسات كأس العالم إلى مباريات استعراضية؟

بعض المباريات انتهت بنتائج ثقيلة (رويترز)
بعض المباريات انتهت بنتائج ثقيلة (رويترز)

قدّمت النسخة الموسعة من كأس العالم عروضاً ممتعة، وشهدت تألق نجوم الصف الأول وبروز منتخبات صغيرة، لكنها عانت أحياناً من محدودية الإثارة التنافسية. ومع اقتراب نهاية دور المجموعات الطويل، تمهيداً لانطلاق الأدوار الإقصائية، لا يزال توسيع المونديال إلى 48 منتخباً الذي طُبّق للمرة الأولى في نسخة 2026، موضع جدل.

قال رئيس الاتحاد الدولي للعبة، جاني إنفانتينو، عام 2017 عند اعتماد الإصلاح المثير للجدل، الذي وسّع البطولة من 32 إلى 48 منتخباً: «لكل الأمم الحق في أن تحلم. كرة القدم لا تقتصر على أوروبا وأميركا اللاتينية». ومع هذا التطور، دفع «فيفا» بالبطولة نحو مزيد من الضخامة.

ارتفع عدد المجموعات إلى 12 بدلاً من 8 مجموعات، وعدد المباريات إلى 104 بدلاً من 64، مع استضافة 3 دول شاسعة المساحة هي الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، واستخدام 16 ملعباً لاستيعاب هذا البرنامج الضخم.

وسعى «فيفا»، الذي يضم 211 اتحاداً وطنياً، أي أكثر من عدد الدول الأعضاء في الأمم المتحدة (193)، إلى إشراك أكبر عدد ممكن من المناطق الجغرافية، بدوافع مالية وسياسية أيضاً، في ظل استعداد إنفانتينو لخوض انتخابات رئاسة الاتحاد عام 2027 في المغرب سعياً لولاية جديدة.

وقال فنسان شوديل، مؤسس «مرصد الأعمال الرياضية»، في حديث مع «بروت»: «يندرج ذلك ضمن استراتيجية شاملة لـ(فيفا) تهدف إلى تعزيز عالمية كرة القدم. لا يتعلق الأمر بخيار رياضي فحسب، بل أيضاً بأداة للتنمية والتأثير على المستوى العالمي. مزيد من المباريات يعني أيضاً مزيداً من حقوق البث التلفزيوني وإيرادات تجارية أكبر».

ويبقى أكبر نجاح في هذا التوسيع إدماج منتخبات كانت محرومة من العرس العالمي.

فمنتخبات كوراساو والرأس الأخضر وهايتي والأردن وأوزبكستان، حتى اسكوتلندا (آخر تأهل عام 1998) ونيوزيلندا (2010)، على سبيل المثال، ربما لم تكن لتبلغ النهائيات بالنظام السابق. كما أن تأهل الرأس الأخضر إلى دور الـ32 يمثل حجة قوية لتبرير مشاركة هذه المنتخبات «الصغيرة».

غير أن مشاركتها أفرزت أيضاً مباريات غير متكافئة، لكنها استعراضية، أسعدت نجوم اللعبة الساعين إلى تعزيز أرقامهم بسهولة. فقد سجّل الأرجنتيني ليونيل ميسي المتوّج بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم 8 مرات، والبالغ 39 عاماً، 5 أهداف في مباراتين، محققاً في الوقت نفسه الرقم القياسي لعدد الأهداف في النهائيات (18).

ووجّه الفرنسي كيليان مبابي ضربة موجعة للمنتخب العراقي بتسجيله ثنائية، ليقترب من الرقم القياسي للنجم الأرجنتيني برصيد 16 هدفاً في 3 نسخ، فيما استغل البرتغالي كريستيانو رونالدو، البالغ 41 عاماً، مباراة أوزبكستان ليسجل هدفين ويقدّم عرضاً لافتاً.

في المقابل، تراجعت الإثارة. فلم تحدث أي مفاجأة تُنعش بداية هذه النسخة، مع نظام لا يُقصي سوى 16 منتخباً من أصل 48 خلال دور المجموعات.

وهذا ما يمنح المنتقدين مادة إضافية للقول إن القيمة الرياضية للمسابقة الأبرز لـ«فيفا» تراجعت. وبعد سيل من المباريات في الدور الأول، لا يبدو المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو مقتنعاً كثيراً بجدوى هذا التغيير.

وقال المدرب الجديد - القديم لريال مدريد الإسباني في بودكاست «بيست مود أون»: «في بعض المباريات أتوقف عن المتابعة بعد 10 دقائق. كأس العالم هي القمة. أفهم أنه أمر رائع لبعض الدول أن تشارك، لكن نتائج مثل 7-1 أو 5-1 في كأس العالم غير مقبولة. سأبدأ فعلاً بالمشاهدة اعتباراً من الأدوار الإقصائية».

وبينما يتحدث البعض عن تراجع المستوى، يرى آخرون أن النظام الجديد يمنح عدداً أكبر من الدول فرصة الظهور على المسرح العالمي.

وقال أسطورة الكاميرون السابق ورئيس اتحادها الحالي، صامويل إيتو، لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي): «هذا يمنح أفريقيا الفرصة لتؤدي أخيراً الدور الذي تستحقه على الساحة العالمية».

لكن معارضي هذه النسخة قد لا يكونون في نهاية المطاف قد رأوا كل شيء، إذ لا يزال إنفانتينو يحتفظ في أدراجه بمقترح لتوسيع كأس العالم إلى... 64 منتخباً.

مواضيع
كأس العالم فيفا الرياضة كرة القدم أميركا
الرياضة رياضة عالمية

كين «الهداف التاريخي» لإنجلترا في كأس العالم

كين محتفلاً بالهدف (رويترز)
كين محتفلاً بالهدف (رويترز)
  • إيست روثرفورد نيو جيرسي: «الشرق الأوسط»
TT
  • إيست روثرفورد نيو جيرسي: «الشرق الأوسط»
TT

كين «الهداف التاريخي» لإنجلترا في كأس العالم

كين محتفلاً بالهدف (رويترز)
كين محتفلاً بالهدف (رويترز)

أصبح هاري كين الهداف التاريخي لإنجلترا في كأس العالم، بعدما سجّل هدفه الـ11 في مرمى بنما، في ختام منافسات المجموعة الـ12 بالنسخة الحالية من البطولة المقامة في أميركا الشمالية.

وكان كين قد عادل الرقم القياسي الذي سجّله غاري لينيكر، خلال فوز إنجلترا في المباراة الافتتاحية على كرواتيا، ثم حطم هذا الرقم أمام جماهير متحمسة في ملعب نيويورك نيوجيرسي.

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