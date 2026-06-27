فيخورست مهاجم منتخب هولندا ينضم إلى تفينتي

مصر: انتقادات لأداء حسام حسن أمام إيران رغم الصعود إلى دور الـ32

على الرغم من نجاح المنتخب المصري في التأهل إلى الدور الـ32 من بطولة كأس العالم، فإن أداء المدير الفني حسام حسن أمام إيران تعرض لانتقادات جماهيرية، تعلقت بطريقة إدارته للمباراة.

وتعادلت مصر 1-1 مع إيران في ختام مبارياتهما بالمجموعة السابعة، ليحتل «الفراعنة» المركز الثاني بـ5 نقاط، متأخراً بفارق الأهداف عن بلجيكا، صاحبة الصدارة.

وعلى عكس الإشادة التي نالها المدير الفني خلال المواجهتين السابقتين أمام بلجيكا ونيوزيلندا، فإن أسهم النقد لاحقته مع مواجهة إيران، خصوصاً فيما يتعلق باختيار تشكيلة اللاعبين التي بدأت اللقاء، والتبديلات خلال سير المباراة.

ودفع حسام حسن بالمدافع محمد عبد المنعم منذ بداية المباراة الذي تعرّض للإصابة خلال الدقيقة السادسة، بعدما تسبب في ركلة جزاء لصالح إيران، تصدى لها الحارس مصطفى شوبير، كما دفع بلاعب الوسط محمود صابر، صاحب هدف المباراة، على حساب مروان عطية، في حين ظل عمر مرموش على دكة البدلاء، ليحل بديلاً مع بداية الشوط الثاني.

وانقسمت الآراء على منصات التواصل الاجتماعي بين مَن يرى أن التأهل في حد ذاته إنجاز يستحق الإشادة، ومن عدّ أن الأداء التكتيكي أمام إيران مؤشر مقلق قبل مواجهة أستراليا في الدور المقبل.

وذهب البعض إلى أن «المنتخب المصري افتقد التنظيم، وظهرت عليه ارتباكات دفاعية واضحة، إلى جانب ضعف في استغلال الفرص الهجومية»، وفق آراء نقاد على صفحاتهم «السوشيالية».

ورغم أن النتيجة النهائية ضمنت التأهل، فإن كثيرين رأوا أن الأداء لم يرقَ إلى مستوى الطموحات التي ارتفعت لدى الجماهير بعد المستويات التي قدمها المنتخب أمام بلجيكا ونيوزيلندا.

وتمكّن «الفراعنة» من التعادل 1-1 مع بلجيكا في ضربة البداية بالمجموعة السابعة، قبل أن يحوّل تأخره أمام نيوزيلندا إلى فوز بنتيجة 3-1، في الجولة الثانية من دور المجموعات.

ويرى الناقد الرياضي محمد البرمي أن «منتخب مصر حقق أكثر مما هو مطلوب منه، فقبل البطولة لم يكن هناك تفاؤل بتحقيق نتائج إيجابية، لكن المنتخب حصل على 5 نقاط، وصعد ثاني المجموعة بفارق الأهداف، وهذا إنجاز كبير».

وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «الأداء في مباراة إيران لم يكن جيداً، ولذلك أسبابه؛ فجزء أساسي تمثل في انخفاض المعدلات البدنية، كما أن إصابة لاعبين أثر بالسلب على الأداء، وإصابة صلاح تحديداً أثرت على الأداء الفني والثقة لدى المنتخب».

عمر مرموش مهاجم «الفراعنة» يحاول المرور من لاعبي إيران (الاتحاد المصري لكرة القدم)

واستطرد: «هناك أخطاء للجهاز الفني لكنها في رأيي ناتجة عن التوتر والضغط العصبي والخوف من تغير النتيجة، وهو ما حدث في نهاية المباراة لولا تدخل الفار؛ لذا أتمنى أن يتدارك حسام حسن هذه الأخطاء وإصلاحها قبل مباراة أستراليا، خصوصاً علاج المشكلات البدنية الواضحة لدى المنتخب، وكذلك أزمة الكرات الثابتة نقطة ضعف المنتخب المصري».

كما ينتقد البرمي العصبية المفرطة للمدير الفني على الخطوط، موضحاً أنها تفقده شيئاً من تركيزه، وتحجب عنه تفاصيل مهمة داخل الملعب، بل كانت سبباً في بعض القرارات المتسرعة خلال الشوط الثاني، لذا فالسيطرة على الانفعال في بعض اللحظات يظل أمراً ضرورياً.

من ناحية أخرى، انتقد مشجعون وعدد من الرياضيين تراجع «الفراعنة» أمام الضغط الإيراني قبل نهاية المباراة، ما جعل الفريق يستقبل هدفاً، قبل أن يُلغى بعد الرجوع لتقنية الـ«VAR».

وعدّ آخرون أن البدء بالمدافع محمد عبد المنعم «غير الجاهز» خطأ يتحمله الجهاز الفني، إضافة إلى أن التبديلات لم تسهم في تحسين الأداء داخل الملعب، خصوصاً بعد خروج القائد محمد صلاح في الدقيقة 57 من زمن المباراة، ليشارك بدلاً منه أحمد مصطفى «زيزو».

حسام حسن يحتفل مع الجماهير المصرية بالتأهل لدور الـ32 (الاتحاد المصري لكرة القدم)

ومع الإشادة بنجاح حسام حسن في قيادة منتخب بلاده إلى دور الـ32، طالب قطاع من الجماهير بضرورة تدارك الأخطاء التي ظهرت في مواجهة إيران، والعمل على تطوير الأداء لمجاراة المنافسين في الأدوار المقبلة.

ويرى الناقد الرياضي مصطفى صابر أن «حسام حسن تعامل مع مباراة إيران بعقلية مختلفة تماماً مقارنة بمباراتي بلجيكا ونيوزيلندا، إذ ركّز على غلق المساحات، لأن التعادل كان نتيجة مقبولة في حسابات تأهل مصر إلى دور الـ32».

وأضاف صابر، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أن «تراجع المنتخب في الدقائق الأخيرة يعود إلى عدة عوامل، أبرزها قوة الضغط الإيراني، والإجهاد البدني بعد خوض 3 مباريات قوية، فضلاً عن التغييرات التي منحت إيران الأفضلية في الاستحواذ على الكرة، ما دفع المنتخب المصري إلى التراجع للدفاع. وهذه نقطة تحتاج إلى معالجة، لأن المنتخبات الكبرى تعرف كيف تبعد اللعب عن مرماها في الدقائق الحاسمة، بدلاً من الاكتفاء بالدفاع، وهو ما ينبغي أن يدركه الجهاز الفني قبل المباريات المقبلة».

وحول الانتقادات الجماهيرية لتشكيلة «الفراعنة» والتبديلات، يوضح الناقد أن «الانتقاد حق طبيعي بعد أي مباراة، لكن يجب تقييم التغييرات وفقاً لظروف اللقاء وليس بالنتيجة فقط، فأي مدرب يتخذ قراراته بناءً على الحالة البدنية للاعبين، والإنذارات، ومتابعة الملعب»، مضيفاً: «قد يختلف البعض مع التبديلات كونها لم تمنحنا القوة الهجومية نفسها، لكن لا يمكن تحميلها وحدها مسؤولية تراجع الأداء، والأهم حالياً هو تفادي الأخطاء قبل مباريات الأدوار الإقصائية، لأن هامش الخطأ بها لن يكون مقبولاً».