«مونديال 2026»: الإيرانيون يتركون رسالة أخرى في غرفة الملابس

ترك المنتخب الإيراني رسالةً أخرى في غرفة الملابس عقب مباراته ضد مصر (1 - 1)، السبت، في مونديال 2026 لكرة القدم، عبَّر فيها عن فخره، مع توجيه الشكر لمشجعيه.

وجاء في مطلع الرسالة التي كُتبت بالإنجليزية ونشرها التلفزيون الرسمي الإيراني: «نحن قادمون من إيران، أرض وضعت على مدى آلاف السنين الشرف فوق النصر».

ووجَّه «تيم ملّي» في الرسالة شكره أيضاً إلى مدينة سياتل التي استضافت المباراة أمام مصر «على كرم ضيافتها»، بعدما سبق له أن شكر أيضاً مدينة لوس أنجليس بعد مباراته ضد بلجيكا (0 - 0).

ويحتل المنتخب الإيراني المركز الثالث في مجموعته، ولا يزال عليه الانتظار لمعرفة ما إذا كان سيتأهل إلى دور الـ32 من بين أفضل المنتخبات صاحبة المركز الثالث.

وجاء أيضاً في الرسالة: «بالنسبة لنا، كرة القدم ليست مجرد منافسة على النتائج، بل اختبار للشخصية».

كما وجَّه الفريق الشكر إلى «جميع الإيرانيين الذين وهبوا قلوبهم وأصواتهم وكل كيانهم لإيران»، قبل أن يختم: «إيران لا تزال صامدة».

لكن الرسالة تضمَّنت أيضاً بعض الإشارات المرتبطة بالنزاع القائم بين إيران والولايات المتحدة منذ فبراير (شباط).

وكُتِب باللون الأحمر إلى جانب النص «#168» و«#Minab»، في إشارة إلى البلدة الإيرانية التي قُصفت فيها مدرسة في 28 فبراير، ما أسفر عن مقتل 155 شخصاً، بينهم 120 طفلاً، بحسب السلطات الإيرانية التي وجَّهت الاتهام إلى الولايات المتحدة.

إلا أنَّ وسائل الإعلام الإيرانية تداولت أيضاً حصيلة تفيد بمقتل 168 طفلاً في هذه الضربة التي وقعت خلال اليوم الأول من الهجوم الأميركي - الإسرائيلي على إيران.

وبحسب صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية، أُطلق الصاروخ من قبل الجيش الأميركي إثر خطأ في تحديد الهدف. وقد فتح الجيش الأميركي تحقيقا في الحادثة.

كما جرى تمييز أسماء بعض الدول باللون الأحمر في الرسالة، وهي الجزائر وأوزبكستان وكرواتيا ونيجيريا وغانا والكونغو، مع إضافة كلمة «#hero» باللون الأحمر في أسفلها.