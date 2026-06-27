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الرياضة رياضة عالمية

«مونديال 2026»: الإيرانيون يتركون رسالة أخرى في غرفة الملابس

منتخب إيران ترك رسالة شكر عقب مواجهة مصر (إ.ب.أ)
منتخب إيران ترك رسالة شكر عقب مواجهة مصر (إ.ب.أ)
  • سياتل الولايات المتحدة: «الشرق الأوسط»
TT
  • سياتل الولايات المتحدة: «الشرق الأوسط»
TT

«مونديال 2026»: الإيرانيون يتركون رسالة أخرى في غرفة الملابس

منتخب إيران ترك رسالة شكر عقب مواجهة مصر (إ.ب.أ)
منتخب إيران ترك رسالة شكر عقب مواجهة مصر (إ.ب.أ)

ترك المنتخب الإيراني رسالةً أخرى في غرفة الملابس عقب مباراته ضد مصر (1 - 1)، السبت، في مونديال 2026 لكرة القدم، عبَّر فيها عن فخره، مع توجيه الشكر لمشجعيه.

وجاء في مطلع الرسالة التي كُتبت بالإنجليزية ونشرها التلفزيون الرسمي الإيراني: «نحن قادمون من إيران، أرض وضعت على مدى آلاف السنين الشرف فوق النصر».

ووجَّه «تيم ملّي» في الرسالة شكره أيضاً إلى مدينة سياتل التي استضافت المباراة أمام مصر «على كرم ضيافتها»، بعدما سبق له أن شكر أيضاً مدينة لوس أنجليس بعد مباراته ضد بلجيكا (0 - 0).

ويحتل المنتخب الإيراني المركز الثالث في مجموعته، ولا يزال عليه الانتظار لمعرفة ما إذا كان سيتأهل إلى دور الـ32 من بين أفضل المنتخبات صاحبة المركز الثالث.

وجاء أيضاً في الرسالة: «بالنسبة لنا، كرة القدم ليست مجرد منافسة على النتائج، بل اختبار للشخصية».

كما وجَّه الفريق الشكر إلى «جميع الإيرانيين الذين وهبوا قلوبهم وأصواتهم وكل كيانهم لإيران»، قبل أن يختم: «إيران لا تزال صامدة».

لكن الرسالة تضمَّنت أيضاً بعض الإشارات المرتبطة بالنزاع القائم بين إيران والولايات المتحدة منذ فبراير (شباط).

وكُتِب باللون الأحمر إلى جانب النص «#168» و«#Minab»، في إشارة إلى البلدة الإيرانية التي قُصفت فيها مدرسة في 28 فبراير، ما أسفر عن مقتل 155 شخصاً، بينهم 120 طفلاً، بحسب السلطات الإيرانية التي وجَّهت الاتهام إلى الولايات المتحدة.

إلا أنَّ وسائل الإعلام الإيرانية تداولت أيضاً حصيلة تفيد بمقتل 168 طفلاً في هذه الضربة التي وقعت خلال اليوم الأول من الهجوم الأميركي - الإسرائيلي على إيران.

وبحسب صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية، أُطلق الصاروخ من قبل الجيش الأميركي إثر خطأ في تحديد الهدف. وقد فتح الجيش الأميركي تحقيقا في الحادثة.

كما جرى تمييز أسماء بعض الدول باللون الأحمر في الرسالة، وهي الجزائر وأوزبكستان وكرواتيا ونيجيريا وغانا والكونغو، مع إضافة كلمة «#hero» باللون الأحمر في أسفلها.

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مان سيتي يواصل دعم صفوفه بضم الشاب ديتوربيه

ماتيس ديتوربيه إلى مانشستر سيتي (أ.ف.ب)
ماتيس ديتوربيه إلى مانشستر سيتي (أ.ف.ب)
  • مانشستر: «الشرق الأوسط»
TT
  • مانشستر: «الشرق الأوسط»
TT

مان سيتي يواصل دعم صفوفه بضم الشاب ديتوربيه

ماتيس ديتوربيه إلى مانشستر سيتي (أ.ف.ب)
ماتيس ديتوربيه إلى مانشستر سيتي (أ.ف.ب)

أعلن نادي تروا، الصاعد حديثاً إلى الدوري الفرنسي لكرة القدم، بيع مهاجمه ماتيس ديتوربيه إلى مانشستر سيتي الإنجليزي.

وكشف تروا عن رحيل مهاجمه الشاب، عبر حسابه الرسمي، على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي، وعلى الموقع الرسمي للنادي، دون الكشف عن التفاصيل المالية، فيما ذكرت صحيفة «ليكيب» الفرنسية أن مانشستر سيتي تعاقد مع المهاجم الفرنسي البالغ من العمر 19 عاماً، مقابل 25 مليون يورو (5.‏28 مليون دولار)، وستتم إعارته لفريق موناكو، الموسم المقبل.

وبدأ ديتوربيه مسيرته في أكاديمية تروا، منذ أن كان في الثامنة من عمره، وفي الموسم الماضي، سجل الجناح الأيسر للفريق ثلاثة أهداف، حيث فاز تروا بدوري الدرجة الثانية، وصعد للدوري الممتاز.

ويُعد تروا واحداً من 12 نادياً تملكهم مجموعة «سيتي غروب»، بشكل كامل أو جزئي، ويُعد مانشستر سيتي النادي الرئيسي بها.

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الرياضة كرة القدم مانشستر سيتي بريطانيا
الرياضة رياضة عالمية

«دورة مايوركا»: ديفيدوفيتش فوكينا يفتتح باكورة ألقابه

الإسباني أليخاندرو دافيدوفيتش فوكينا بطل مايوركا (إ.ب.أ)
الإسباني أليخاندرو دافيدوفيتش فوكينا بطل مايوركا (إ.ب.أ)
  • مايوركا: «الشرق الأوسط»
TT
  • مايوركا: «الشرق الأوسط»
TT

«دورة مايوركا»: ديفيدوفيتش فوكينا يفتتح باكورة ألقابه

الإسباني أليخاندرو دافيدوفيتش فوكينا بطل مايوركا (إ.ب.أ)
الإسباني أليخاندرو دافيدوفيتش فوكينا بطل مايوركا (إ.ب.أ)

افتتح الإسباني أليخاندرو ديفيدوفيتش فوكينا، المصنف 25 عالمياً، باكورة ألقابه عن 27 عاماً، بفوزه على الأميركي إيثان كوين، السبت، في نهائي دورة مايوركا لكرة المضرب (250 نقطة).

وبعد خسارته خمس مباريات نهائية، بينها أربع في 2025، نجح ديفيدوفيتش أخيراً في إحراز لقبه الأول بفوزه على كوين، ابن الـ22 عاماً المصنف 63 عالمياً، بمجموعتين 7 - 6 (7 - 4) و6 - 3، بعد لقاء استغرق ساعة و43 دقيقة.

وبعد هذا التتويج، سيرتقي الإسباني في تصنيف رابطة المحترفين (إيه تي بي) إلى المركز الثالث والعشرين، تزامناً مع انطلاق بطولة «ويمبلدون»، ثالثة البطولات الأربع الكبرى، فيما سيرتقي كوين في إصدار الإثنين إلى المركز السابع والأربعين، في أفضل تصنيف له على الإطلاق.

ويبدأ ديفيدوفيتش فوكينا مشواره في «ويمبلدون» بمواجهة الأرجنتيني خوان مانويل سيروندولو، الخامس والأربعين عالمياً، فيما يلعب كوين مع الأرجنتيني الآخر ماركو ترونجيليتي الرابع والتسعين.

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الرياضة رياضة عالمية

فيخورست مهاجم منتخب هولندا ينضم إلى تفينتي

المهاجم الهولندي فاوت فيخورست (أ.ف.ب)
المهاجم الهولندي فاوت فيخورست (أ.ف.ب)
  • أمستردام: «الشرق الأوسط»
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  • أمستردام: «الشرق الأوسط»
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فيخورست مهاجم منتخب هولندا ينضم إلى تفينتي

المهاجم الهولندي فاوت فيخورست (أ.ف.ب)
المهاجم الهولندي فاوت فيخورست (أ.ف.ب)

أعلن ناديا أياكس أمستردام وتفينتي المنافسان في دوري الدرجة الأولى الهولندي لكرة القدم، السبت، أن المهاجم الهولندي، فاوت فيخورست، غادر أياكس لينضم إلى صفوف تفينتي.

ووقع فيخورست (33 عاماً)، الذي يوجد كخيار بديل في خط هجوم المنتخب الهولندي بكأس العالم، ولم يشارك بعد في النهائيات المقامة في كندا والمكسيك والولايات المتحدة، عقداً لمدة عامين.

وقال إريك تن هاغ، المدير الرياضي لنادي تفينتي، الذي سبق له أيضاً التعاقد مع اللاعب لفترة إعارة في مانشستر يونايتد قبل ثلاث سنوات: «نحن فخورون للغاية بقدوم فاوت فيخورست للعب ضمن صفوف تفينتي».

وأضاف تن هاغ: «هذه الصفقة تمثل فرصة رائعة لنا. إنه لاعب محترف بكل ما تحمله الكلمة من معنى، والنموذج المثالي لما يمكن أن تحققه كلاعب كرة قدم عندما تكون مستعداً لبذل كل ما لديك».

وسبق لفيخورست، الذي شارك مع هولندا في النسخة الماضية من كأس العالم في قطر، ويمتلك 52 مباراة دولية، اللعب في صفوف بيرنلي وفولفسبورغ وهوفنهايم وبشيكتاش.

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