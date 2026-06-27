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«مونديال 2026»: ديشان يعود إلى معسكر منتخب فرنسا

مدرب فرنسا ديدييه ديشان (رويترز)
مدرب فرنسا ديدييه ديشان (رويترز)
  • بوسطن الولايات المتحدة: «الشرق الأوسط»
TT
  • بوسطن الولايات المتحدة: «الشرق الأوسط»
TT

«مونديال 2026»: ديشان يعود إلى معسكر منتخب فرنسا

مدرب فرنسا ديدييه ديشان (رويترز)
مدرب فرنسا ديدييه ديشان (رويترز)

عاد مدرب فرنسا ديدييه ديشان إلى معسكر منتخب بلاده خلال كأس العالم 2026 لكرة القدم في بوسطن، يوم السبت، وذلك بعد مغادرته بسبب وفاة والدته، على ما أفاد به الجهاز الفني لبطل العالم مرتين.

كان المدرب قد غادر المعسكر يوم الثلاثاء، متوجهاً إلى فرنسا لحضور جنازة والدته الجمعة.

ومن المقرر أن يقود ديشان الحصة التدريبية يوم السبت على ملاعب حرم جامعة بنتلي في والثام (ماساتشوستس)، وذلك غداة الفوز العريض للفرنسيين على النرويج (4-1)، وهو ما ضمِنَ لهم صدارة المجموعة التاسعة.

ويلتقي وصيف النسخة الماضية في دور الـ32 مع السويد يوم الثلاثاء، في إيست راذرفورد في نيوجيرسي.

وخلال غياب ديشان، تولى مساعده غي ستيفان قيادة المنتخب الفرنسي أمام النرويج.

وقال بعد المباراة: «أفكر كثيراً في ديدييه. ونحن سعداء جداً بعودته السريعة. قام اللاعبون بما كان يجب عليهم فعله، وكانوا متأثرين جداً. لقد سمعوا ديدييه يتحدث إليهم ويخبرهم بأنه في حالة حداد ومضطر للمغادرة. وبالطبع، نظراً إلى العلاقة الوثيقة التي تربطهم به، أرادوا تقديم أداء جيد من أجله».

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إشبيلية يدعم مدربه السابق كاباروس بعد إصابته بسرطان القولون

خواكين كاباروس مدرب إشبيلية السابق (رويترز)
خواكين كاباروس مدرب إشبيلية السابق (رويترز)
  • إشبيلية: «الشرق الأوسط»
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  • إشبيلية: «الشرق الأوسط»
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إشبيلية يدعم مدربه السابق كاباروس بعد إصابته بسرطان القولون

خواكين كاباروس مدرب إشبيلية السابق (رويترز)
خواكين كاباروس مدرب إشبيلية السابق (رويترز)

أعلن إشبيلية المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم تشخيص إصابة مدربه السابق خواكين كاباروس بسرطان القولون وقال إنه يخضع للعلاج حالياً.

ويحظى كاباروس (70 عاماً) بتقدير واسع في إشبيلية إذ قاد الفريق للعودة إلى دوري الدرجة الأولى بعد توليه المسؤولية في عام 2000، قبل أن يرسخ مكانته في المسابقة خلال السنوات الخمس التي قضاها في منصبه.

وعاد كاباروس لاحقاً لتولي مناصب مؤقتة في عامي 2018 و2019 وكان آخرها في 2025. وعُين رئيساً شرفياً لإشبيلية في يوليو (تموز) من العام الماضي تقديراً لمساهماته الكبيرة مع النادي.

وقال النادي في بيان الجمعة: «يود نادي إشبيلية لكرة القدم أن يعبر عن دعمه الشديد ومودته الكبيرة لرئيسنا الشرفي خواكين كاباروس الذي أصيب بسرطان القولون».

وأضاف: «يخضع المدرب السابق المحبوب في إشبيلية الذي يحظى بالدعم الكامل من عائلته وأصدقائه وجميع مشجعي الفريق بالفعل للعلاج الطبي اللازم».

وقاد كاباروس الفريق في 248 مباراة رسمية في مختلف المسابقات وهو رقم قياسي للنادي.

ودرب عدة أندية أخرى في الدوري الإسباني أبرزها ديبورتيفو دي لا كورونيا وأتليتيك بيلباو وريال مايوركا وليفانتي وأوساسونا إذ قاد أكثر من 500 مباراة في دوري الأضواء.

وعمل كاباروس مدرباً لمنتخب أرمينيا بين عامي 2020 و2022.

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الرياضة كرة القدم رياضة إسبانية إسبانيا
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«دورة إيستبورن»: كيز تحرز اللقب على حساب ماريا

الأميركية ماديسون كيز تحتفل بلقب دورة إيستبورن (د.ب.أ)
الأميركية ماديسون كيز تحتفل بلقب دورة إيستبورن (د.ب.أ)
  • إيستبورن: «الشرق الأوسط»
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  • إيستبورن: «الشرق الأوسط»
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«دورة إيستبورن»: كيز تحرز اللقب على حساب ماريا

الأميركية ماديسون كيز تحتفل بلقب دورة إيستبورن (د.ب.أ)
الأميركية ماديسون كيز تحتفل بلقب دورة إيستبورن (د.ب.أ)

قبل يومين من انطلاق بطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى لكرة المضرب، أحرزت الأميركية ماديسون كيز المصنفة 27 عالمياً، لقب دورة إيستبورن (250 نقطة) على الملاعب العشبية في إنجلترا، بفوزها في النهائي على الألمانية تاتيانا ماريا (112 عالمياً) 7-5 و6-4 السبت.

وحققت كيز (31 عاماً) بهذا التتويج اللقب الحادي عشر في مسيرتها ضمن دورات المحترفات، والأول منذ تتويجها في بطولة أستراليا المفتوحة عام 2025، وهو لقبها الوحيد في البطولات الأربع الكبرى.

وكسرت كيز إرسال ماريا في الشوط الثالث من المجموعة الأولى فتقدمت 2-1 ثم 5-4، قبل أن تضيع ثلاث فرص لحسمها على إرسالها في الشوط العاشر الذي تمكنت الألمانية من الظفر به لمعادلة الأرقام 5-5.

الأميركية ماديسون كيز بطلة إيستبورن مع وصيفتها الألمانية تاتيانا ماريا (رويترز)

لكن كيز حققت كسراً ثانياً في الشوط التالي 6-5، في طريقها لحسم المجموعة 7-5.

وفي الثانية، كسرت كيز إرسال ماريا في الشوط السابع 4-3، في طريقها لحسمها 6-4.

وبفضل تتويجها في إيستبورن، ستخوض كيز بطولة ويمبلدون حيث كان أفضل إنجازاتها بلوغ الدور ربع النهائي عامي 2015 و2023، ابتداء من يوم الاثنين وهي في المركز السادس والعشرين عالمياً.

وستواجه في مستهل مشوارها ضمن الدور الأول، مواطنتها كايلا داي (138 عالمياً) الصاعدة من التصفيات.

ولدى الرجال، يواجه الفرنسي أوغو أومبير (المصنف 30) في النهائي البلجيكي زيزو بيرغس (المصنف 48) في وقت لاحق.

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سينر يرفض التعليق على احتجاجات جوائز ويمبلدون

لاعب التنس الإيطالي يانيك سينر المصنف الأول على العالم (رويترز)
لاعب التنس الإيطالي يانيك سينر المصنف الأول على العالم (رويترز)
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

سينر يرفض التعليق على احتجاجات جوائز ويمبلدون

لاعب التنس الإيطالي يانيك سينر المصنف الأول على العالم (رويترز)
لاعب التنس الإيطالي يانيك سينر المصنف الأول على العالم (رويترز)

قلّل لاعب التنس الإيطالي يانيك سينر، المصنف الأول على العالم، من ظهوره الإعلامي السبت، في ظل استمرار احتجاج لاعبي التنس الكبار على جوائز البطولات في ويمبلدون، لكنه تجنب الخوض في تفاصيل الأزمة مؤكداً أنه يريد «الحديث عن التنس».

وقامت بطولة ويمبلدون، إحدى البطولات الأربع الكبرى (غراند سلام)، بزيادة الجوائز المالية بنسبة 20 في المائة بعد بدء احتجاج اللاعبين في بطولة فرنسا المفتوحة الأخيرة، حيث يرى اللاعبون أنهم يستحقون حصة أكبر من العائدات.

ويتمثل هذا الاحتجاج في تقليص الظهور الإعلامي للاعبين، بحيث يقتصر تواصلهم مع الصحافة على 15 دقيقة فقط بعد كل مباراة خلال الأسبوع الأول من البطولة.

واستغرق ظهور سينر الإعلامي يوم السبت نحو 10 دقائق و30 ثانية، حيث أعلن مقدم ويمبلدون أنه سيقوم بتوقيت المؤتمر الصحافي.

وأشار حامل اللقب إلى أن المفاوضات تشهد بعض التحسن، لكنه اعترف بأن الأمور لم تصل بعد إلى مرحلة الرضا الكامل.

وقال سينر: «الأمور تتحسن رغم أننا لم نصل بعد إلى نقطة الرضا الكامل بنسبة 100 في المائة. وفي الوقت نفسه نرى تحسناً تدريجياً».

وأضاف أن الأمر لا يتعلق بالمال فقط، بل أيضاً بتحسين ظروف ورفاهية اللاعبين.

لكنه رفض التعليق على سؤال يتعلق بمقترح ويمبلدون لإنشاء مجلس للاعبين، قائلاً: «أعتقد أنه من الأفضل ألا نناقش هذا هنا، لا أحب الحديث عن هذا الموضوع في الوقت الحالي».

ولم يرغب بطل الغراند سلام أربع مرات في التعليق على ما إذا كان اللاعبون اقتربوا من التوصل إلى حل أو الدخول في إضراب.

وقال: «أعتقد أننا تحدثنا بما فيه الكفاية عن هذا الأمر الآن. البطولات الكبرى تعرف ما نطلبه، وسنرى كيف ستسير الأمور. مرة أخرى أنا هنا للتحدث عن التنس».

وبدأ هذا الاحتجاج في بطولة فرنسا المفتوحة، حيث اشتكى اللاعبون من أن إجمالي الجوائز لا يمثل سوى 14.3 في المائة من إيرادات البطولة على الملاعب الترابية.

وردت ويمبلدون برفع إجمالي جوائزها المالية، حيث سيحصل بطلا فئتي الفردي على 3.6 مليون جنيه إسترليني (4.75 مليون دولار) لكل منهما.

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