جدول الدوري السعودي: لا «مباريات كبرى» في جولتين متتاليتين

كشفت رابطة الدوري السعودي للمحترفين عن المعايير والعوامل التي استندت إليها في إعداد جدول مباريات الدوري السعودي للمحترفين لموسم 2026-2027، وذلك قبل الإعلان الرسمي عن الجدول.

وينطلق الموسم في 13 أغسطس (آب) المقبل ويختتم في 29 مايو (أيار) 2027.

وأوضحت الرابطة أن بناء الجدول يعتمد على ثلاثة عوامل رئيسية، يتمثل أولها في الالتزام بعشرة معايير تنظّم عملية الجدولة، بينما يعتمد العامل الثاني على تصنيف الأندية وفق متوسط نتائجها خلال المواسم الثلاثة الأخيرة، مع منح الموسم الماضي الوزن الأكبر في عملية التقييم، فيما يرتبط العامل الثالث بمتطلبات تشغيل الملاعب، إلى جانب الالتزامات الناتجة عن استضافة البطولات الإقليمية والقارية والدولية.

الأندية تم تصنيفها على اربعة مستويات (رابطة دوري المحترفين)

وبيّنت الرابطة أن مباريات الموسم ستقام عبر ثلاثة أنماط زمنية، تشمل 25 جولة تقام في عطلة نهاية الأسبوع، وخمس جولات تُلعب في نهاية الأسبوع جزئياً، إضافة إلى خمس جولات تقام في منتصف الأسبوع.

وأشارت إلى أن ثمانية أندية ستكون مرتبطة باستحقاقات خارجية خلال الموسم، إذ يشارك الهلال والاتحاد والأهلي والنصر في دوري أبطال آسيا للنخبة، بينما يخوض التعاون منافسات دوري أبطال آسيا الثاني، ويشارك الاتفاق في دوري أبطال الخليج، فيما يخوض الأهلي بطولة كأس القارات للأندية، ويشارك النادي الأهلي أيضاً في كأس السوبر السعودي.

المعايير وضعت مشاركات الأندية خارجيا بعين الاعتبار (رابطة دوري المحترفين)

وأكدت الرابطة أن تصنيف الأندية إلى أربعة مستويات يهدف إلى تحقيق التوازن في تسلسل المباريات، بحيث لا يواجه أي فريق من أندية المستوى الأول فريقاً من المستوى ذاته في جولتين متتاليتين، بما يحد من تكدس المواجهات القوية خلال فترات زمنية قصيرة.

كما أوضحت أن عملية إعداد الجدول تستند إلى عشرة معايير رئيسية، تشمل تحقيق التوازن في المنافسة، واعتماد نظام الدوري المكوّن من 34 جولة بواقع تسع مباريات في كل جولة، مع إقامة مواجهات الذهاب والإياب بحيث يلتقي كل فريق بجميع منافسيه مرة على أرضه ومرة خارجها.

وأضافت أن الجدول يضمن خوض كل فريق 17 مباراة على أرضه و17 مباراة خارجها، مع مراعاة تسلسل مباريات الذهاب والإياب، بحيث إذا خاض الفريق مباراته الأولى على أرضه، تكون الثانية خارج أرضه، والعكس صحيح.

عشرة معايير اعتمدتها الجدولة الجديدة (رابطة دوري المحترفين)

وتتضمن المعايير أيضاً عدم خوض أي فريق أكثر من مباراتين متتاليتين على أرضه، أو أكثر من مباراتين متتاليتين خارج أرضه، إلى جانب اعتماد مبدأ المطابقة، بحيث يعكس النصف الثاني من الموسم ترتيب مواجهات النصف الأول.

وأشارت الرابطة إلى أنه سيتم توزيع مباريات الأرض وخارج الأرض في النصف الأول بنسبة 9-8 أو 8-9 لكل فريق، على أن تنعكس هذه النسبة في النصف الثاني، مع مراعاة أن يخوض كل فريق في آخر جولتين مباراة واحدة على أرضه وأخرى خارجها، بما يحقق التوازن في ختام الموسم.