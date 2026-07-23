عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
12:7 دقيقه
الرياضة رياضة سعودية

جدول الدوري السعودي: لا «مباريات كبرى» في جولتين متتاليتين

الرابطة صنفت الأندية وفق متوسط نتائجها خلال المواسم الثلاثة الأخيرة

معايير الجدولة تمنع خوض أندية المستوى الأول جولتين متتاليتين مع بعضها (تصوير: عبدالعزيز النومان)
معايير الجدولة تمنع خوض أندية المستوى الأول جولتين متتاليتين مع بعضها (تصوير: عبدالعزيز النومان)
TT
TT

جدول الدوري السعودي: لا «مباريات كبرى» في جولتين متتاليتين

معايير الجدولة تمنع خوض أندية المستوى الأول جولتين متتاليتين مع بعضها (تصوير: عبدالعزيز النومان)
معايير الجدولة تمنع خوض أندية المستوى الأول جولتين متتاليتين مع بعضها (تصوير: عبدالعزيز النومان)

كشفت رابطة الدوري السعودي للمحترفين عن المعايير والعوامل التي استندت إليها في إعداد جدول مباريات الدوري السعودي للمحترفين لموسم 2026-2027، وذلك قبل الإعلان الرسمي عن الجدول.

وينطلق الموسم في 13 أغسطس (آب) المقبل ويختتم في 29 مايو (أيار) 2027.

وأوضحت الرابطة أن بناء الجدول يعتمد على ثلاثة عوامل رئيسية، يتمثل أولها في الالتزام بعشرة معايير تنظّم عملية الجدولة، بينما يعتمد العامل الثاني على تصنيف الأندية وفق متوسط نتائجها خلال المواسم الثلاثة الأخيرة، مع منح الموسم الماضي الوزن الأكبر في عملية التقييم، فيما يرتبط العامل الثالث بمتطلبات تشغيل الملاعب، إلى جانب الالتزامات الناتجة عن استضافة البطولات الإقليمية والقارية والدولية.

الأندية تم تصنيفها على اربعة مستويات (رابطة دوري المحترفين)

وبيّنت الرابطة أن مباريات الموسم ستقام عبر ثلاثة أنماط زمنية، تشمل 25 جولة تقام في عطلة نهاية الأسبوع، وخمس جولات تُلعب في نهاية الأسبوع جزئياً، إضافة إلى خمس جولات تقام في منتصف الأسبوع.

وأشارت إلى أن ثمانية أندية ستكون مرتبطة باستحقاقات خارجية خلال الموسم، إذ يشارك الهلال والاتحاد والأهلي والنصر في دوري أبطال آسيا للنخبة، بينما يخوض التعاون منافسات دوري أبطال آسيا الثاني، ويشارك الاتفاق في دوري أبطال الخليج، فيما يخوض الأهلي بطولة كأس القارات للأندية، ويشارك النادي الأهلي أيضاً في كأس السوبر السعودي.

المعايير وضعت مشاركات الأندية خارجيا بعين الاعتبار (رابطة دوري المحترفين)

وأكدت الرابطة أن تصنيف الأندية إلى أربعة مستويات يهدف إلى تحقيق التوازن في تسلسل المباريات، بحيث لا يواجه أي فريق من أندية المستوى الأول فريقاً من المستوى ذاته في جولتين متتاليتين، بما يحد من تكدس المواجهات القوية خلال فترات زمنية قصيرة.

كما أوضحت أن عملية إعداد الجدول تستند إلى عشرة معايير رئيسية، تشمل تحقيق التوازن في المنافسة، واعتماد نظام الدوري المكوّن من 34 جولة بواقع تسع مباريات في كل جولة، مع إقامة مواجهات الذهاب والإياب بحيث يلتقي كل فريق بجميع منافسيه مرة على أرضه ومرة خارجها.

وأضافت أن الجدول يضمن خوض كل فريق 17 مباراة على أرضه و17 مباراة خارجها، مع مراعاة تسلسل مباريات الذهاب والإياب، بحيث إذا خاض الفريق مباراته الأولى على أرضه، تكون الثانية خارج أرضه، والعكس صحيح.

عشرة معايير اعتمدتها الجدولة الجديدة (رابطة دوري المحترفين)

وتتضمن المعايير أيضاً عدم خوض أي فريق أكثر من مباراتين متتاليتين على أرضه، أو أكثر من مباراتين متتاليتين خارج أرضه، إلى جانب اعتماد مبدأ المطابقة، بحيث يعكس النصف الثاني من الموسم ترتيب مواجهات النصف الأول.

وأشارت الرابطة إلى أنه سيتم توزيع مباريات الأرض وخارج الأرض في النصف الأول بنسبة 9-8 أو 8-9 لكل فريق، على أن تنعكس هذه النسبة في النصف الثاني، مع مراعاة أن يخوض كل فريق في آخر جولتين مباراة واحدة على أرضه وأخرى خارجها، بما يحقق التوازن في ختام الموسم.

مواضيع
الدوري السعودي السعودية

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

ما الذي أعاد المدرسة الألمانية إلى الدوري السعودي؟

رياضة عالمية توماس ليتش يوجه لاعبي الشباب خلال التدريبات الأخيرة (موقع نادي الشباب)

ما الذي أعاد المدرسة الألمانية إلى الدوري السعودي؟

لم يعمل رالف رانغنيك يوماً في ملاعب كرة القدم السعودية، لكن أفكاره الفنية ستكون حاضرة بقوة في الموسم الجديد عبر ثلاثة أندية، بعد أن ارتفع عدد المدربين الألمان.

فهد العيسى (الرياض)
رياضة سعودية سامرفيل (الشرق الأوسط)
رياضة سعودية

مصادر لـ«الشرق الأوسط»: سامرفيل يلتحق بمعسكر الهلال خلال أيام

أنهت إدارة نادي الهلال اتفاقها الرسمي مع نظيرتها في نادي وست هام الإنجليزي للتعاقد مع اللاعب الهولندي كريسينسيو سامرفيل.

حامد القرني (تبوك)
رياضة سعودية منشور ترحيبي بثه نادي الشباب بعد التوقيع مع الأسمري (موقع النادي)
رياضة سعودية

علي الأسمري إلى الشباب معاراً من نيوم

أنهت إدارة نادي الشباب إجراءات التعاقد مع لاعب الوسط علي الأسمري قادماً من نيوم، وذلك بنظام الإعارة حتى نهاية الموسم.

حامد القرني (تبوك)
رياضة سعودية من مباراة «الدرعية» و«إف إيه 2000» الدنماركي (موقع نادي الدرعية)
رياضة سعودية

«الدرعية» يكسب «إف إيه 2000» الدنماركي بثنائية

تغلّب فريق «الدرعية» على نظيره «إف إيه 2000» الدنماركي بهدفين دون مقابل، في المباراة الودية التي جمعتهما ضمن المعسكر الإعدادي الخارجي استعداداً للموسم الجديد.

عبد الله الثميري (الرياض )
رياضة سعودية لاعبو النصر خلال التدريبات الجماعية (موقع النادي)
رياضة سعودية

مارتينيز يلتحق بمعسكر النصر في البرتغال

وصل الإسباني مارتينيز إلى معسكر النصر المقام في البرتغال، بعد الانتهاء من برنامجه العلاجي في الرياض.

أحمد الجدي (الرياض )