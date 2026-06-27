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«مونديال 2026»: رئيس الكونغو يشحذ همة المنتخب قبل مباراة أوزبكستان

منتخب الكونغو الديمقراطية يستعد لمواجهة حاسمة أمام أوزبكستان (أ.ف.ب)
منتخب الكونغو الديمقراطية يستعد لمواجهة حاسمة أمام أوزبكستان (أ.ف.ب)
  • أتلانتا الولايات المتحدة: «الشرق الأوسط»
TT
  • أتلانتا الولايات المتحدة: «الشرق الأوسط»
TT

«مونديال 2026»: رئيس الكونغو يشحذ همة المنتخب قبل مباراة أوزبكستان

منتخب الكونغو الديمقراطية يستعد لمواجهة حاسمة أمام أوزبكستان (أ.ف.ب)
منتخب الكونغو الديمقراطية يستعد لمواجهة حاسمة أمام أوزبكستان (أ.ف.ب)

شحذ فيليكس تشيسكيدي رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية همة منتخب بلاده، في رسالة حماسية قبيل مباراته الحاسمة في كأس العالم لكرة القدم، أمام أوزبكستان في أتلانتا.

وقال تشيسكيدي في رسالة على حساب الرئاسة بمنصة «إكس» للتواصل الاجتماعي: «هذه المواجهة ليست مجرد مباراة كرة قدم. إنها لحظة وحدة وطنية، لحظة سيتطلع فيها شعب بأكمله نحو الاتجاه نفسه، بالحماس نفسه، والأمل نفسه، والحب نفسه للعَلم».

وحصدت جمهورية الكونغو الديمقراطية نقطة واحدة من مباراتين في المجموعة الحادية عشرة، بعد تعادلها 1-1 مع البرتغال وخسارتها 1-صفر أمام كولومبيا. ويتعين عليها الفوز على أوزبكستان لمواصلة مشوارها في البطولة. وخسرت أوزبكستان مباراتيها؛ لكن لا يزال بإمكانها التأهل للمرحلة التالية حال الفوز.

وكتب تشيسكيدي: «هذا السبت الموافق 27 يونيو (حزيران) 2026، في أتلانتا، لن تكونوا وحدكم. سيقف خلفكم أكثر من 100 مليون كونغولي، عائلاتنا، شبابنا، كبارنا، مقاطعاتنا، جاليتنا في الخارج، مشجعونا، جنودنا، عمالنا، أطفالنا، جميعهم متحدون خلفكم».

وأضاف: «لذا أدعو جميع الكونغوليين إلى التحفيز بروح من الوحدة والشغف والمسؤولية لدفع فريقنا (الفهود) نحو النصر الذي نأمله جميعاً».

وربما كان يصعب تصديق إمكانية تأهل الكونغو إلى أدوار خروج المغلوب قبل أشهر، عندما دخل الفريق مرحلة الملحق الذي ضم أفضل 4 منتخبات احتلت المركز الثاني في التصفيات الأفريقية، بعد أن أخفق في التأهل مباشرة. وهذه هي المشاركة الأولى لجمهورية الكونغو الديمقراطية في كأس العالم منذ 1974، عندما كان البلد يُعرف باسم زائير.

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بناءً على وصية إريك روا... بريست يعيّن جوليان لاشوير مدرباً

جوليان لاشوير مدرباً لبريست (أ.ف.ب)
جوليان لاشوير مدرباً لبريست (أ.ف.ب)
  • بريست: «الشرق الأوسط»
TT
  • بريست: «الشرق الأوسط»
TT

بناءً على وصية إريك روا... بريست يعيّن جوليان لاشوير مدرباً

جوليان لاشوير مدرباً لبريست (أ.ف.ب)
جوليان لاشوير مدرباً لبريست (أ.ف.ب)

عيّن نادي بريست الفرنسي لكرة القدم، السبت، جوليان لاشوير، مدرباً جديداً له «للموسمين المقبلين» خلفاً لإريك روا بعد وفاته.

وجاء في بيان النادي: «بناءً على رغبة إريك روا قبل وفاته في 17 يونيو (حزيران)، وافق جوليان لاشوير على مواصلة عمل المدرب المنحدر من نيس، وذلك قبل أيام قليلة من انطلاق فترة الإعداد المقررة يوم الخميس 2 يوليو (تموز) المقبل».

وتوفي روا في وقت سابق من هذا الشهر عن 58 عاماً، بعد معاناة مع مرض سرطان البنكرياس.

وكان المدرب الفرنسي، الذي شُخّصت حالته عام 2023، قد قاد بريست لاحتلال المركز الثاني عشر في الدوري الفرنسي الموسم الماضي.

وكانت رغبته في أن يتولى مساعده لاشوير (49 عاماً) المهمة.

ويُعد لاشوير من الوجوه القديمة في بريست، إذ انضم إلى النادي أول مرة بصفته حارس مرمى عام 2005 بعد مسيرة في أندية فرنسية، مثل فالنسيان وأنجيه وأميان.

وانضم إلى الجهاز الفني عقب اعتزاله اللعب في 2010 بصفته مدرباً لحراس المرمى، قبل أن يُعين مدرباً مساعداً عام 2022.

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الرياضة كرة القدم الدوري الفرنسي فرنسا
الرياضة رياضة عالمية

«مونديال 2026»: أداء دي بروين الاستثنائي أمام نيوزيلندا يقود انتفاضة بلجيكا

كيفن دي بروين قاد انتفاضة بلجيكا أمام نيوزيلندا (إ.ب.أ)
كيفن دي بروين قاد انتفاضة بلجيكا أمام نيوزيلندا (إ.ب.أ)
  • فانكوفر كندا: «الشرق الأوسط»
TT
  • فانكوفر كندا: «الشرق الأوسط»
TT

«مونديال 2026»: أداء دي بروين الاستثنائي أمام نيوزيلندا يقود انتفاضة بلجيكا

كيفن دي بروين قاد انتفاضة بلجيكا أمام نيوزيلندا (إ.ب.أ)
كيفن دي بروين قاد انتفاضة بلجيكا أمام نيوزيلندا (إ.ب.أ)

انتفضت بلجيكا في مباراتها الأخيرة بدور المجموعات في كأس العالم لكرة القدم بعد أن استهلت مشوارها بتعادلين مخيبين أمام مصر وإيران؛ إذ قاد كيفن دي بروين الفريق نحو فوز ساحق 5-1 على نيوزيلندا مما ضمن لها صدارة المجموعة السابعة.

وتتمثل مكافأة الفريق على تصدر المجموعة في خوض مباراة دور 32 أمام أحد أفضل ثمانية فرق احتلت المركز الثالث.

وأتاح قرار المدرب رودي غارسيا، الذي أبقى مهاجم الفريق روميلو لوكاكو على مقاعد البدلاء، ووضع ثقته في لياندرو تروسار خيارات وفرصاً مختلفة أمام كيفن دي بروين، لكن مع صفارة النهاية كان الثلاثة قد سجلوا أهدافاً.

وقال غارسيا للصحافيين: «إنهم رائعون للغاية بالنسبة لأمة مثل أمتنا، وأثبتوا جدارتهم الليلة، لياندرو ودي بروين ولوكاكو... هذا ما فعله من يطلق عليهم (القدامى) الليلة».

وأضاف: «لم نفز بأي شيء بعد، لكننا تأهلنا إلى المرحلة التالية».

ولم يكن لأحد من اللاعبين تأثير أكبر على المباراة من دي بروين الذي ساهم في هدفي تروسار وسجل الهدف الثالث لبلجيكا في أداء فردي استثنائي.

وقال تروسار: «نحن سعداء جداً بالجميع. أعتقد أن لدينا مجموعة رائعة في الوقت الحالي».

وأضاف: «لدى الجميع أدوار مهمة، ويمكنكم أن تروا ذلك اليوم أيضاً، اللاعبون الذين يشاركون من مقاعد البدلاء يساهمون في الأهداف والتمريرات الحاسمة أيضاً؛ لذا، نعم، علينا فقط أن نواصل المسيرة ونحافظ على هذا الأداء في المباراة المقبلة».

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الرياضة كرة القدم كأس العالم كندا
الرياضة رياضة عالمية

«جائزة هولندا للموتو جي بي»: مارتن متسابق أبريليا ينطلق أولاً... وماركيز سابعاً

خورخي مارتن دراج أبريليا تصدر تجارب آسن (أ.ف.ب)
خورخي مارتن دراج أبريليا تصدر تجارب آسن (أ.ف.ب)
  • آسن هولندا: «الشرق الأوسط»
TT
  • آسن هولندا: «الشرق الأوسط»
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«جائزة هولندا للموتو جي بي»: مارتن متسابق أبريليا ينطلق أولاً... وماركيز سابعاً

خورخي مارتن دراج أبريليا تصدر تجارب آسن (أ.ف.ب)
خورخي مارتن دراج أبريليا تصدر تجارب آسن (أ.ف.ب)

قاد خورخي مارتن أبريليا لمواصلة أدائها المهيمن في سباق جائزة هولندا الكبرى بتحقيقه مركز الانطلاق الأول هذا الموسم، متفوقاً بفارق ضئيل على زميله ماركو بتسيكي في تجارب تأهيلية شهدت منافسة حامية، السبت.

أطاحت اللفة الأخيرة التي سجلها مارتن بزميله بتسيكي من صدارة الترتيب مؤقتاً بعد أن كان المتسابق الإيطالي قد حدد الوتيرة في البداية عقب وصوله إلى حلبة آسن وقد هيمن تماماً على التجارب الحرة، الجمعة.

وهذه هي المرة الأولى التي يحقق فيها مارتن، بطل العالم 2024، مركز الانطلاق الأول منذ جائزة أستراليا الكبرى في 2024 منهياً انتظاراً دام أكثر من 600 يوم. أما آي أوجورا، صاحب مركز الانطلاق الأول في التجارب التأهيلية في برنو، فقد أكمل الصف الأمامي ليهيمن الصانع أبريليا عليه بالكامل؛ إذ تأهل في المركز الثاني مع فريق تراكهاوس بفارق 0.011 ثانية عن مارتن.

واحتل بتسيكي، متصدر البطولة الذي حرم من المشاركة في برنو ويبدأ سباق آسن متقدماً بفارق ثماني نقاط على مارتن، المركز الثالث.

وبدا لوهلة أن زميل أوجورا في الفريق راؤول فرنانديز سيواصل هذا التفوق عندما انتزع المركز الأول مؤقتاً، لكن اللفة التي سجلها ألغيت لتجاوزه حدود الحلبة مما جعله يحتل المركز الرابع.

احتل فرانشيسكو بانيايا من فريق دوكاتي المركز الخامس كأفضل متسابق من بين الباقين، بينما عانى حامل اللقب مارك ماركيز من جلسة صعبة وسيبدأ السباق من المركز السابع وهي أسوأ نتيجة يحققها في التجارب التأهيلية هذا الموسم. وسجل ماركيز زمناً بلغ دقيقة واحدة و31.2 ثانية في لفته الأولى، لكنها ألغيت لتجاوزه حدود الحلبة وألغيت اللفة الثانية أيضاً للمخالفة نفسها.

وسيبدأ بيدرو أكوستا السباق من المركز الثامن بعد أن واجهت دراجته (كيه تي إم) مشكلة فنية أخرى في الجولة الثانية من التجارب التأهيلية بعد أن واجهت مشاكل بالفعل في التجارب الحرة الأخيرة.

في غضون ذلك، لم يشارك أليكس ماركيز من فريق غرسيني في الجولة التأهيلية عقب تعرضه لحادث الجمعة، لكن لم يُستبعد بعد من بقية فعاليات الأسبوع.

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