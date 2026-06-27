انتهاء مشوار المونديال لنجم إسبانيا بينو

يخشى لويس دي لا فوينتي، المدير الفني للمنتخب الإسباني لكرة القدم، من إمكانية غياب يريمي بينو عما تبقى من مباريات للمنتخب الإسباني في كأس العالم بعد إصابته في الكتف.

وشارك بينو بديلاً في الشوط الثاني من المباراة التي فاز بها المنتخب الإسباني على أوروغواي 1- صفر مساء الجمعة (صباح السبت بتوقيت غرينيتش) في غوادالاخارا، ولكنه أصيب في المباراة.

وأكمل بينو، مهاجم كريتال بالاس المتوج بلقب دوري المؤتمر الأوروبي، المباراة، ولكن الفحوص ستحدد نوعية الإصابة التي تعرَّض لها.

وقال دي لا فوينتي عقب المباراة: «لسوء الحظ، قد تكون إصابة في عظمة الترقوة».

وفي ظل خوفه من الأسوأ بسبب الألم الشديد الذي كان يعاني منه بينو، أضاف لا فوينتي: «إنه مصاب بإصابة قد تؤدي إلى غيابه عما تبقى من مباريات بكأس العالم».

وأثنى دي لا فوينتي على بينو لإكماله المباراة رغم الإصابة؛ حيث كان المنتخب الإسباني قد استخدم كل تبديلاته الخمسة المتاحة.

ووصف المدير الفني سلوك بينو بأنه «بطولي»، وقال: «أنا ممتن للغاية له، وزملاؤه أيضاً».

وبهذا الفوز أنهى المنتخب الإسباني المجموعة الثامنة في الصدارة، وسيلتقي في دور الـ32 مع صاحب المركز الثاني في المجوعة الثانية عشرة، إما إنجلترا وإما غانا وإما كرواتيا، يوم الخميس المقبل.