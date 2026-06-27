مدرب الرأس الأخضر: ليس هناك مستحيل!

أكد بيدرو ليتاو بريتو (بوبيستا)، المدير الفني لمنتخب الرأس الأخضر لكرة القدم، أنه «ليس هناك مستحيل»، بعدما نجح منتخب بلاده في حجز مقعده بدور الـ32 من كأس العالم 2026، ليضرب موعداً مع الأرجنتين بقيادة ليونيل ميسي.

وكان التعادل السلبي أمام المنتخب السعودي كافياً لمنح منتخب الرأس الأخضر وصافة المجموعة الثامنة، متقدماً بفارق نقطة واحدة على منتخب أوروغواي صاحب المركز الثالث.

وبهذا التعادل الثالث، حافظ منتخب الرأس الأخضر على سجّله الخالي من الهزائم في أول مشاركة له بتاريخ كأس العالم، في حين عمّت الاحتفالات أرجاء البلاد بعد تأكد تأهله، مستفيداً من خسارة أوروغواي أمام إسبانيا في المباراة الأخرى بالمجموعة.

وذكرت «وكالة الأنباء البريطانية» أن منتخب الرأس الأخضر، الدولة الأفريقية التي يزيد عدد سكانها قليلاً على 500 ألف نسمة، سيواجه حامل اللقب، منتخب الأرجنتين، في مدينة ميامي يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات دور الـ32.

ولم يكن كثيرون يتوقعون أن يتمكن المنتخب، الذي يحتل المركز الـ67 في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، من تجاوز مجموعة ضمت منتخبي إسبانيا وأوروغواي، لكنه بات الآن على موعد مع مواجهة ليونيل ميسي، الذي يقدم مستويات مميزة في البطولة.

وقال المدرب بوبيستا خلال المؤتمر الصحافي عقب المباراة: «بالنسبة لنا، ليس هناك مستحيل».

وأضاف: «يجب أن نشعر نحن، وشعب الرأس الأخضر، بالفخر بما حققه هذا المنتخب. وقبل أي شيء، نحن فخورون بفرصة مواجهة منتخب الأرجنتين».

وتابع: «منذ البداية، كان أحد أهدافنا هو التعريف ببلدنا أمام العالم».

واختتم تصريحاته قائلاً: «أن نتمكن من مواجهة الأرجنتين وليونيل ميسي في هذه المرحلة من البطولة، فهذا أمر رائع لبلدنا، بغض النظر عن نتيجة المباراة نفسها».