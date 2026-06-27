مصر تخطف وصافة «السابعة» بتعادل مثير مع إيران

تأهل منتخب مصر إلى الدور الثاني في كأس العالم لكرة القدم لأول مرة في تاريخه بعد تعادله 1 - 1 مع إيران في ختام مبارياته بالمجموعة السابعة، بينما تغلبت بلجيكا 5 - 1 على نيوزيلندا، لتتصدر المجموعة بفارق الأهداف عن مصر اليوم (السبت).

ورفعت مصر، التي تشارك في البطولة للمرة الرابعة، وحققت أول انتصاراتها على الإطلاق بفوزها على نيوزيلندا في الجولة الثانية من دور المجموعات، رصيدها إلى 5 نقاط، بينما اكتفت إيران بـ3 نقاط من 3 تعادلات، بينما ظلت نيوزيلندا في المركز الرابع والأخير بنقطة واحدة.

ووضع محمود صابر، الذي شارك في البطولة لأول مرة، مصر في المقدمة بعد 5 دقائق عندما تابع تسديدة ارتدت من الحارس الإيراني علي رضا بیرانوند، ليطلق تسديدة قوية بيسراه مرت بين قدمي الحارس وسكنت الشباك.

وبعدها بـ6 دقائق، تسبب المدافع محمد عبد المنعم في ركلة جزاء على مهدي طارمي بخطأ دفاعي، لكن مصطفى شوبير تصدى للركلة ببراعة.

وأدرك رامين رضاييان التعادل لإيران، التي تشارك في كأس العالم للمرة السابعة، في الدقيقة الـ14 عندما تابع تسديدة قوية تصدى لها شوبير.

وسجل شجاع خليل زادة هدفاً قاتلاً في الوقت المحتسب بدل الضائع، لكن ألغاه الحكم بعد مراجعة تقنية الفيديو بداعي التسلل.

واحتلت مصر المركز الثاني بـ5 نقاط، متأخرة بفارق الأهداف عن بلجيكا، فيما ودعت إيران ونيوزيلندا البطولة من الدور الأول.