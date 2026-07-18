حسام عبد المجيد إلى لودوغوريتس البلغاري

أعلن لودوغوريتس المنافس في دوري الدرجة الأولى البلغاري لكرة القدم السبت تعاقده مع المدافع حسام عبد المجيد قادماً من الزمالك بطل مصر.
ولم يكشف الفريق عن قيمة الانتقال، لكن وسائل إعلام مصرية ذكرت أن الصفقة تمت مقابل مليون ونصف المليون دولار. وانتقل عبد المجيد (25 عاماً) إلى لودوغوريتس بعد مشاركته مع مصر في كأس العالم قبل انتهاء مشوارها عند دور 16 بعد خسارة مثيرة 3-2 أمام الأرجنتين حاملة اللقب.
وقال النادي البلغاري في بيان: «تعاقد لودوغوريتس مع الدولي المصري حسام عبد المجيد. وسيواصل المدافع، الذي ارتدى أيضاً شارة قيادة الزمالك، أحد أنجح الأندية الأفريقية، مسيرته الكروية مع النادي البلغاري المتوج بلقب الدوري المحلي 14 مرة».
وبدأ عبد المجيد، الذي سيخوض أولى تجاربه خارج مصر، مسيرته مع فرق الفئات السنية المختلفة في الزمالك قبل أن يتم تصعيده للفريق الأول عام 2019.
وساهم عبد المجيد، الذي سجل 15 هدفاً في 171 مباراة مع الزمالك في جميع المسابقات، في فوز فريقه بلقب الدوري في الموسم الماضي ليتوج به للمرة الثالثة، كما فاز بلقبين في كأس مصر، ولقب في بطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية، وكأس السوبر الأفريقية.