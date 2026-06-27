عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
10:33 دقيقه
الرياضة رياضة عالمية

ديشان يعود إلى بعثة فرنسا السبت بعد وفاة والدته

ديشان (أ.ف.ب)
ديشان (أ.ف.ب)
  • فوكسبورو الولايات المتحدة: «الشرق الأوسط»
TT
  • فوكسبورو الولايات المتحدة: «الشرق الأوسط»
TT

ديشان يعود إلى بعثة فرنسا السبت بعد وفاة والدته

ديشان (أ.ف.ب)
ديشان (أ.ف.ب)

سيعود المدرب ديشان إلى معسكر منتخب فرنسا في كأس العالم في الوقت المناسب للمشاركة في حصة تدريب السبت، بعد رحلة سريعة إلى بلاده لحضور جنازة والدته، بحسب ما أكد مساعده غي ستيفان.

وقال ستيفان للصحافيين عقب فوز فرنسا على النرويج 4-1 في ختام دور المجموعات الجمعة: «بطبيعة الحال أفكر كثيراً في ديدييه. سأتحدث معه لاحقاً، لكننا جميعاً سعداء جداً بعودته قريباً للغاية، وسيكون حاضراً في التدريب غداً بعد الظهر».

وغاب ديشان عن المباراة التي أقيمت على ملعب جيليت قرب بوسطن لحضور جنازة والدته في جنوب غربي فرنسا، بعد وفاتها في وقت سابق من هذا الأسبوع.

ومن المقرر أن يترك قائد فرنسا السابق منصبه كمدرب لـ«الزرق» في نهاية هذه النسخة من كأس العالم بعد 14 عاماً في القيادة.

وتُعد فرنسا، المتوجة بكأس العالم عام 2018، ووصيفة 2022، من أبرز المرشحين للفوز باللقب في هذه النسخة.

وقد برهنت حتى الآن على صحة هذه التوقعات، وستتجه الآن إلى مواجهة في دور الـ32 الثلاثاء المقبل على ملعب ميتلايف في نيوجيرسي ضد السويد صاحبة المركز الثالث في المجموعة السادسة، أو صاحب المركز الثالث في المجموعة السابعة.

وأوضح ستيفان: «كنا نرغب حقاً في احتلال المركز الأول لأسباب لوجستية، لأن رحلة طيران لمدة 45 دقيقة أفضل من ثلاث أو أربع ساعات إلى دالاس».

ومن جهتها، ستتوجه النرويج إلى دالاس لمواجهة كوت ديفوار بعد احتلالها المركز الثاني في المجموعة.

مواضيع
كأس العالم أميركا

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

بريشيتش: كرواتيا ستستعيد سحرها «المونديالي» عبر شباك غانا

رياضة عالمية بريشيتش (رويترز)

بريشيتش: كرواتيا ستستعيد سحرها «المونديالي» عبر شباك غانا

يأمل لاعب كرواتيا المخضرم إيفان بريشيتش في أن يعمل السجل الممتاز لبلاده في مواجهة الفرق الأفريقية على مساعدة المنتخب في استعادة سحره في كأس العالم.

رياضة عالمية توماس كريستيانسن (د.ب.أ)
رياضة عالمية

مدرب بنما عن مشاجرة لاعبيه في التدريبات: هذه «علامة جيدة»!

رحّب مدرب بنما توماس كريستيانسن باشتباك حدث في الحصة التدريبية الجمعة بين لاعبيه سيسيليو واترمان وخوسيه لويس رودريغيز، مؤكداً أنه يرغب في رؤية المزيد من هذه…

«الشرق الأوسط» (إيست راذرفورد (الولايات المتحدة))
رياضة عالمية ستوله سولباكن (إ.ب.أ)
رياضة عالمية

مدرب النرويج: أرحت هالاند أمام فرنسا لأن الصدارة لم تكن هدفي

لم يكن تصدر منتخب النرويج لمجموعته ببطولة كأس العالم الهدف الأساسي لمديره الفني ستوله سولباكن الذي كان يرغب في إراحة نجوم الفريق بعد التأكد من التأهل لدور الـ32

«الشرق الأوسط» (فوكسبورو (الولايات المتحدة))
رياضة عالمية توخيل خلال المؤتمر (د.ب.أ)
رياضة عالمية

توخيل: إصابة جيمس ستجعلنا في سباق مع الزمن خلال المونديال

سيغيب ريس جيمس، الظهير الأيمن لإنجلترا، عن المباراة الأخيرة لمنتخب بلاده في دور المجموعات بكأس العالم السبت أمام بنما، بسبب إصابة في العضلة الخلفية.

«الشرق الأوسط» (إيست راذرفورد (الولايات المتحدة))
رياضة عالمية مشجعة عراقية متأثرة عقب الخسارة القاسية أمام السنغال (رويترز)
رياضة عالمية

العراق يودع المونديال بسلسلة صادمة من الأرقام السلبية

ودع المنتخب العراقي منافسات بطولة كأس العالم 2026 بعد هزيمة قاسية أمام نظيره السنغالي بخماسية نظيفة.

«الشرق الأوسط» (تورونتو (كندا))
الرياضة رياضة عالمية

بريشيتش: كرواتيا ستستعيد سحرها «المونديالي» عبر شباك غانا

بريشيتش (رويترز)
بريشيتش (رويترز)
TT
TT

بريشيتش: كرواتيا ستستعيد سحرها «المونديالي» عبر شباك غانا

بريشيتش (رويترز)
بريشيتش (رويترز)

يأمل لاعب كرواتيا المخضرم إيفان بريشيتش في أن يعمل السجل الممتاز لبلاده في مواجهة الفرق الأفريقية على مساعدة المنتخب في استعادة سحره في كأس العالم عندما يلتقي غانا السبت ضمن المجموعة 12 التي تشهد منافسة قوية على التأهل لدور 32.

وحققت كرواتيا، التي أحرزت المركز الثاني في كأس العالم 2018، ووصلت لقبل نهائي النسخة الماضية في قطر، ثلاثة انتصارات، وتعادلاً واحداً أمام المنتخبات الأفريقية في كأس العالم منذ عام 2014، بما في ذلك فوزها على المغرب لتحرز المركز الثالث في قطر 2022.

وقال بريشيتش: «هذا أمر تحدثنا عنه». وأضاف: «لعبنا أمام عدة فرق (أفريقية) خلال السنوات العشر الماضية، وكانت جميع النتائج إيجابية. لذا أعتقد أن الأمر سيكون على نفس المنوال هذه المرة أيضاً، وأرى أننا سنقدم مباراة جيدة للغاية، تماماً كما فعلنا أمام الفرق الأخرى».

وتدخل إنجلترا وغانا الجولة الأخيرة من مباريات المجموعة 12 برصيد أربع نقاط لكل منهما، بينما تمتلك كرواتيا ثلاث نقاط، وقد خرجت بنما بالفعل من المنافسة.

وأثيرت تساؤلات حول ما إذا كان منتخب كرواتيا لا يزال هو نفس الفريق القوي الذي تألق خلال العقد الماضي.

وبعد خسارتها 4-2 أمام إنجلترا، فازت كرواتيا بصعوبة 1-صفر على بنما عبر هدف سجله أنتي بوديمير في الدقيقة 54.

ويبلغ بريشيتش من العمر 37 عاماً، والقائد لوكا مودريتش 40 عاماً، ويعترف المدرب زلاتكو داليتش بأن أداء الفريق بدا غير مألوف.

وقال داليتش عبر مترجم: «علينا رفع مستوانا. نحن لسنا على المستوى الذي يمكن لكرواتيا الوصول إليه. لذا لم نظهر أفضل ما لدينا، لكن المباراة المقبلة تشكل فرصة لتحقيق هذا».

وأضاف: «لم نرتكب أبداً هذا العدد الكبير من الأخطاء في التمريرات، أو عندما كنا نستحوذ على الكرة. كان هذا هو مكمن قوتنا، وكنا أقوياء حقاً، لكن يبدو أننا نفقد الكرة بسهولة. علينا أن نكون أسرع، وعلينا رفع مستوى التركيز».

ولم يكن بريشيتش متأكداً مما إذا كان النهج الدفاعي لغانا -الذي يعتمد على تراجع الدفاع ويشكل سمة أساسية للمنتخبات التي قادها كارلوس كيروش في كأس العالم- سيستمر أم لا.

وقال اللاعب: «هو (منتخب غانا) فريق جيد ومتماسك للغاية. ربما لعبوا بدفاع متراجع في المباراتين الماضيتين. وبالنظر إلى ذلك، ربما يغيرون أسلوبهم أمامنا، لكن علينا أن نكون مستعدين لكلا الاحتمالين».

وأضاف: «لكن نعم، نحن نركز على أنفسنا، وعلى أسلوب لعبنا، وعلى ما يتعين علينا القيام به. وعلينا أن نقدم أداء أفضل بكثير مما قدمناه في المباراتين الماضيتين».

مواضيع
كأس العالم أميركا
الرياضة رياضة عالمية

مدرب بنما عن مشاجرة لاعبيه في التدريبات: هذه «علامة جيدة»!

توماس كريستيانسن (د.ب.أ)
توماس كريستيانسن (د.ب.أ)
  • إيست راذرفورد الولايات المتحدة: «الشرق الأوسط»
TT
  • إيست راذرفورد الولايات المتحدة: «الشرق الأوسط»
TT

مدرب بنما عن مشاجرة لاعبيه في التدريبات: هذه «علامة جيدة»!

توماس كريستيانسن (د.ب.أ)
توماس كريستيانسن (د.ب.أ)

رحّب مدرب بنما توماس كريستيانسن باشتباك حدث في الحصة التدريبية الجمعة بين لاعبيه سيسيليو واترمان وخوسيه لويس رودريغيز، مؤكداً أنه يرغب في رؤية المزيد من هذه الحدة خلال كأس العالم.

وتواجه واترمان ورودريغيز قبل مباراة السبت أمام إنجلترا في نيوجيرسي، وذلك بعد خروج بنما بالفعل من المنافسة إثر خسارتين متتاليتين بنتيجة 0-1 أمام غانا وكرواتيا في المجموعة الثانية عشرة.

وقال كريستيانسن، الدولي الإسباني السابق المولود في الدنمارك: «ما حدث اليوم في التدريب هو وضع طبيعي».

وأضاف: «كنت أود أن أرى مثل هذه المواقف بشكل أكثر، فهذا يعني أن الفريق حيّ. اللاعبون مستعدون لبذل جهد كبير... من أجل الحضور في التشكيلة الأساسية للمباراة».

وتابع: «إذا تكرر هذا الأمر مرة أخرى، فهذه إشارة جيدة على أنهم ما زالوا متحفزين».

وتسعى بنما لحصد أول نقطة لها في كأس العالم بعد أن خسرت مبارياتها الخمس السابقة في البطولة، بما في ذلك هزيمة قاسية أمام إنجلترا 1-6 في 2018.

وقال كريستيانسن: «لدينا الآن المباراة الأخيرة أمام إنجلترا، وهي فرصة جيدة لإنهاء كأس العالم بشكل إيجابي إذا سارت الأمور لصالحنا».

وأضاف المدرب الذي يتولى قيادة بنما منذ عام 2020 لكن عقده ينتهي بعد البطولة: «أعتقد أننا أجرينا تغييرات مقارنة بالمرة الأخيرة التي واجهنا فيها بنما قبل ثماني سنوات، لكن يجب أن نثبت ذلك غداً».

وختم: «ستكون مباراة صعبة، لكنني أعتقد أن الفريق قادر على المنافسة، وتقديم مباراة جيدة».

مواضيع
كأس العالم أميركا
الرياضة رياضة عالمية

مدرب النرويج: أرحت هالاند أمام فرنسا لأن الصدارة لم تكن هدفي

ستوله سولباكن (إ.ب.أ)
ستوله سولباكن (إ.ب.أ)
  • فوكسبورو الولايات المتحدة: «الشرق الأوسط»
TT
  • فوكسبورو الولايات المتحدة: «الشرق الأوسط»
TT

مدرب النرويج: أرحت هالاند أمام فرنسا لأن الصدارة لم تكن هدفي

ستوله سولباكن (إ.ب.أ)
ستوله سولباكن (إ.ب.أ)

لم يكن تصدر منتخب النرويج لمجموعته ببطولة كأس العالم هو الهدف الأساسي لمديره الفني ستوله سولباكن، الذي كان يرغب في إراحة نجوم الفريق، بعد التأكد من التأهل لدور الـ32.

وقال سولباكن بعد خسارة النرويج 1-4 أمام فرنسا، مساء الجمعة، في الجولة الأخيرة بالمجموعة التاسعة من مرحلة المجموعات للمسابقة، والتي تركته في وصافة الترتيب: «الأمر بديهي. كان المشجعون في جميع أنحاء النرويج، وكذلك في الملعب، يتمنون رؤية (هالاند). لكن هذه ليست المشكلة الحقيقية. نريد أن نتقدم لأطول فترة ممكنة في البطولة».

وبينما ضمنت النرويج بالفعل التأهل لمرحلة خروج المغلوب منذ الجولة الماضية، وكانت لديها فرصة للفوز بقمة المجموعة في حال انتصارها على فرنسا، قرر سولباكن إراحة 10 لاعبين ممن شاركوا أساسيين في المباراة السابقة.

وقال المدافع الفرنسي جول كوندي: «سأكون كاذباً لو قلت إنني لم أكن متفاجئاً بعض الشيء، بالتأكيد. بغض النظر عن المنافس الذي يواجهنا، نسعى دائماً لتقديم أفضل ما لدينا، والفوز».

وأضاف: «كنا نرغب في إنهاء المجموعة ونحن في الصدارة، وهذا ما فعلناه، لذا أنا سعيد للغاية بالنتيجة التي حققناها».

وكان يتعين على النرويج الفوز على فرنسا من أجل تصدر المجموعة نظراً لتأخرها في فارق الأهداف قبل المباراة، لكن المنتخب (الاسكندنافي) سيواجه في مباراته القادمة منتخب كوت ديفوار، صاحب المركز الثاني أيضاً بالمجموعة الخامسة، يوم الثلاثاء المقبل في أرلينغتون، تكساس.

وصرح سولباكن بأن فترة الراحة القصيرة التي حصل عليها الفريق بعد فوزه على السنغال يوم الاثنين الماضي أقنعته بأن إراحة لاعبيه الأساسيين أهم من السعي للفوز.

ومن بين التغييرات التي أجراها سولباكن، إشراك إيجيل سيلفيك في حراسة المرمى بدلاً من أورجان نيلاند في التشكيلة الأساسية أمام فرنسا.

وكشف لاعب الوسط باتريك بيرغ: «أعتقد أنها خطوة ذكية. نأمل أن تكون البطولة طويلة بالنسبة لنا. لذا، فإن إراحة أحد اللاعبين، ومنح لاعب آخر ممن انضموا إلينا منذ أسابيع ويتدربون بجد فرصة للتألق أمام أحد أفضل الفرق، أعتقد أنها كانت خطوة مربحة لنا جميعاً».

وأحرز هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، الذي تصدر قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز لثلاثة من المواسم الأربعة الماضية، 4 أهداف في كأس العالم، ليتقاسم قائمة هدافي النسخة الحالية للمونديال مع البرازيلي فينيسيوس جونيور، والفرنسي كيليان مبابي، ولا يتخلف سوى بفارق هدف واحد عن الساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي.

لكن الجماهير النرويجية التي أنفقت آلاف الدولارات للسفر إلى الولايات المتحدة، وأكثر من ذلك بكثير لشراء تذاكر المباراة، تم حرمانها من مشاهدة أحد أبرز نجوم كأس العالم.

وشدد سولباكن: «أشعر بهذا التقدير. لكننا منحناهم بعض الانتصارات، ونعطيهم فرصة لمشاهدة المزيد من المباريات. نحن هنا لنستمر لأطول فترة ممكنة. وينبغي علي اتخاذ قرارات للاستمرار لأطول فترة ممكنة».

مواضيع
كأس العالم أميركا