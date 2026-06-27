ديشان يعود إلى بعثة فرنسا السبت بعد وفاة والدته

سيعود المدرب ديشان إلى معسكر منتخب فرنسا في كأس العالم في الوقت المناسب للمشاركة في حصة تدريب السبت، بعد رحلة سريعة إلى بلاده لحضور جنازة والدته، بحسب ما أكد مساعده غي ستيفان.

وقال ستيفان للصحافيين عقب فوز فرنسا على النرويج 4-1 في ختام دور المجموعات الجمعة: «بطبيعة الحال أفكر كثيراً في ديدييه. سأتحدث معه لاحقاً، لكننا جميعاً سعداء جداً بعودته قريباً للغاية، وسيكون حاضراً في التدريب غداً بعد الظهر».

وغاب ديشان عن المباراة التي أقيمت على ملعب جيليت قرب بوسطن لحضور جنازة والدته في جنوب غربي فرنسا، بعد وفاتها في وقت سابق من هذا الأسبوع.

ومن المقرر أن يترك قائد فرنسا السابق منصبه كمدرب لـ«الزرق» في نهاية هذه النسخة من كأس العالم بعد 14 عاماً في القيادة.

وتُعد فرنسا، المتوجة بكأس العالم عام 2018، ووصيفة 2022، من أبرز المرشحين للفوز باللقب في هذه النسخة.

وقد برهنت حتى الآن على صحة هذه التوقعات، وستتجه الآن إلى مواجهة في دور الـ32 الثلاثاء المقبل على ملعب ميتلايف في نيوجيرسي ضد السويد صاحبة المركز الثالث في المجموعة السادسة، أو صاحب المركز الثالث في المجموعة السابعة.

وأوضح ستيفان: «كنا نرغب حقاً في احتلال المركز الأول لأسباب لوجستية، لأن رحلة طيران لمدة 45 دقيقة أفضل من ثلاث أو أربع ساعات إلى دالاس».

ومن جهتها، ستتوجه النرويج إلى دالاس لمواجهة كوت ديفوار بعد احتلالها المركز الثاني في المجموعة.