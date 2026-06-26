«دورة إيستبورن»: كيز تواجه ماريا في النهائي

ستواجه الأميركية ماديسون كيز، المصنفة 27 عالمياً، المخضرمة الألمانية تاتيانا ماريا في نهائي دورة إيستبورن لكرة المضرب (250 نقطة)، بعدما استفادت اللاعبتان من انسحاب منافساتهما في الدور نصف النهائي الجمعة.

وكانت كيز، المصنفة الثانية في الدورة، قد فازت بالمجموعة الأولى 6-1 حين أعلنت الكرواتية بيترا مارتشينكو انسحابها قبل انطلاق المجموعة الثانية.

ووصلت كيز، البالغة 31 عاماً والمتوجة ببطولة أستراليا المفتوحة العام الماضي، إلى أول نهائي لها منذ أن خسرت في نهائي كأس كلارينس في باريس في مايو (أيار) الماضي.

وتأمل كيز في الفوز بلقب إيستبورن للمرة الثالثة، بعد 12 عاماً من تحقيق انتصارها الأول في الدورة التحضيرية لبطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى.

أما ماريا التي تبلغ 38 عاماً، فقد فازت بالمجموعة الأولى 6-1 على حساب يلينا أوستابينكو في نصف النهائي الآخر، وكانت متأخرة 1-2 في الثانية عندما انسحبت اللاتفية المصنفة الثالثة في الدورة.

فازت ماريا، المصنفة 112 عالمياً، بدورة كوينز التي تقام على الملاعب العشبية العام الماضي، وهي على بُعد فوز واحد من تحقيق انتصار آخر على هذه الأرضية بعد بلوغها النهائي الأول لها عام 2026.

وكانت ماريا قد تغلبت على كيز في نصف نهائي دورة كوينز العام الماضي.