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الرياضة رياضة عالمية

الهولندية بيلوفا تنضم إلى توتنهام بعد مغادرتها آرسنال

لاعبة خط الوسط الهولندية فيكتوريا بيلوفا (رويترز)
لاعبة خط الوسط الهولندية فيكتوريا بيلوفا (رويترز)
  • لندن: «الشرق الأوسط»
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  • لندن: «الشرق الأوسط»
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الهولندية بيلوفا تنضم إلى توتنهام بعد مغادرتها آرسنال

لاعبة خط الوسط الهولندية فيكتوريا بيلوفا (رويترز)
لاعبة خط الوسط الهولندية فيكتوريا بيلوفا (رويترز)

أعلن توتنهام هوتسبير المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم للسيدات يوم الخميس انضمام لاعبة خط الوسط الهولندية فيكتوريا بيلوفا إلى صفوفه، بعد انتهاء عقدها مع منافسه المحلي آرسنال بنهاية الموسم الماضي.

وانضمت بيلوفا إلى آرسنال قادمة من أياكس في يناير (كانون الثاني) 2023، وخاضت 89 مباراة في جميع المسابقات، وفازت بكأس الرابطة الإنجليزية المحترفة مرتين، ودوري أبطال أوروبا للسيدات، وكأس الأندية البطلة للسيدات التي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا).

كما خاضت بيلوفا (27 عاماً) 71 مباراة دولية مع منتخب هولندا.

وقال مارتن هو مدرب توتنهام: «فيكتوريا صفقة رائعة لنا، وهي لاعبة تضيف جودة حقيقية وذكاء وخبرة عالية المستوى إلى فريقنا».

ولم يكشف توتنهام، الذي احتل المركز الخامس في الدوري الإنجليزي الممتاز للسيدات الموسم الماضي، عن مدة عقد بيلوفا.

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روسيا تنسحب من كأس العالم للجمباز احتجاجاً على حظر العلم والنشيد

الجمباز الروسي لن يشارك في كأس التحدي العالمية (الاتحاد الروسي)
الجمباز الروسي لن يشارك في كأس التحدي العالمية (الاتحاد الروسي)
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
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  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT

روسيا تنسحب من كأس العالم للجمباز احتجاجاً على حظر العلم والنشيد

الجمباز الروسي لن يشارك في كأس التحدي العالمية (الاتحاد الروسي)
الجمباز الروسي لن يشارك في كأس التحدي العالمية (الاتحاد الروسي)

انسحب المنتخب الروسي للجمباز الإيقاعي من منافسات كأس التحدي العالمية المقامة في رومانيا، متهماً منظمي البطولة بمنع رفع العلم الروسي وعزف النشيد الوطني، وفق ما أعلن الفريق، الجمعة.

وجاء في بيان المنتخب الروسي: «قرر منتخب روسيا للجمباز الإيقاعي الانسحاب من بطولة كأس التحدي التي تُقام في مدينة كلوج-نابوكا الرومانية بين 26 و28 يونيو (حزيران) الحالي، بسبب انتهاكات خطيرة للوائح المنافسة من قِبل المنظمين».

وأضاف البيان: «أبلغَنا المنظمون شفهياً بأن العلم الروسي لن يُرفع داخل الصالة الرياضية، وأن النشيد الوطني لن يُعزف في حال فوز لاعبات روسيا».

ورأت روسيا أن هذه الإجراءات «تتعارض بشكل مباشر» مع قرار الاتحاد الدولي للجمباز الذي سمح في مايو (أيار) الماضي بعودة الرياضيين الروس إلى المنافسات بعد إيقاف دام 4 سنوات على خلفية الحرب في أوكرانيا، مشيرة إلى أنها تدرس اتخاذ إجراءات قانونية لإلزام المنظمين بتطبيق القرار.

ولم يُصدر الاتحاد الدولي للجمباز أي تعليق فوري على القضية.

وكان رئيس بلدية كلوج-نابوكا، إميل بوك، قد أعلن في مقطع فيديو نشره عبر «فيسبوك»، الأربعاء، أنه لن يُسمح باستخدام العلم الروسي أو عزف النشيد الوطني خلال البطولة.

وقال: «لا أوافق على استخدام الرموز السياسية لدولة معتدية في أوروبا داخل دولة عضو في الاتحاد الأوروبي».

ولم يتضح على الفور ما إذا كان منظمو البطولة قد التزموا بطلب رئيس البلدية.

وتُعد روسيا من أبرز القوى العالمية في الجمباز الإيقاعي، بعدما احتكرت الميدالية الذهبية الأولمبية في هذه الرياضة بين عامي 2000 و2016.

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ماتيوس ينتقد أداء موسيالا وفيرتز مع «المانشافت» في المونديال

انتقادات لأداء جمال موسيالا في المونديال (رويترز)
انتقادات لأداء جمال موسيالا في المونديال (رويترز)
  • دوسلدورف ألمانيا: «الشرق الأوسط»
TT
  • دوسلدورف ألمانيا: «الشرق الأوسط»
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ماتيوس ينتقد أداء موسيالا وفيرتز مع «المانشافت» في المونديال

انتقادات لأداء جمال موسيالا في المونديال (رويترز)
انتقادات لأداء جمال موسيالا في المونديال (رويترز)

تساءل لوثار ماتيوس، قائد منتخب ألمانيا لكرة القدم الأسبق، عن أدوار ومستويات الثنائي الهجومي جمال موسيالا وفلوريان فيرتز خلال كأس العالم.

وكان ينظَر إلى الثنائي، الذي يُطلَق عليه لقب «فوسيالا»، بوصفه مصدر الإبداع والمهارة في المنتخب الألماني، لكن أداءهما جاء دون التوقعات حتى الآن، بعدما سجَّل موسيالا هدفاً واحًدا، بينما صنع فيرتز هدفين خلال 3 مباريات.

وقال ماتيوس، المُتوَّج بكأس العالم 1990، لصحيفة «بيلد» عقب خسارة ألمانيا 1 - 2 أمام الإكوادور، مساء الخميس (صباح الجمعة بتوقيت غرينتش)، إنَّ اللاعبَين لم يقدِّما الأداء الذي كانا يرغبان فيه، أو الذي كان الجميع ينتظره منهما.

واعترف ماتيوس بأنَّ الثنائي كان بحاجة إلى «أداء استثنائي»، إلى جانب دعم أكبر من بقية الفريق، أمام منتخبات قوية بدنياً مثل الإكوادور وكوت ديفوار.

لكنه أضاف أن موسيالا وفيرتز: «لم يقدِّما حتى الآن المستوى الذي يطمح إليه الاثنان»، وهو ما يزيد من تعقيد الأمور بالنسبة للمنتخب.

وأكمل: «إذا فقد اللاعب ثقته بنفسه، وأصبح يبالغ في التفكير باستمرار، فمن الطبيعي أن يفكر المدرب يوليان ناغلسمان في عدد الفرص الإضافية التي سيمنحها لهما مع تقدُّم البطولة».

ويعود جمال موسيالا، لاعب بايرن ميونيخ، من فترة غياب طويلة؛ بسبب الإصابة، بينما مرَّ فلوريان فيرتز بموسم أول صعب مع ليفربول.

كما جدَّد ماتيوس مطالبته بإعادة قائد المنتخب جوشوا كيميش إلى مركز خط الوسط بدلاً من اللعب في مركز الظهير الأيمن، كما يفعل مع بايرن ميونيخ، عادّاً أنه سيكون أكثر تأثيراً في هذا المركز.

وقال: «في النهاية، وبصفته قائداً، لا أراه من خلال لغة جسده أو تمركزه لاعباً يقود الفريق أو يفرض تأثيره عندما تسير الأمور بشكل سيئ».

وتابع: «لا أرى جوشوا في الملعب بالشخصية التي اعتدت عليها طوال السنوات الماضية».

واختتم ماتيوس تصريحاته بالتأكيد على أنَّ كيميش يجب أن يشغل مركز لاعب الارتكاز بدلاً من ألكسندر بافلوفيتش، الذي لم يُقدِّم المستوى المطلوب حتى الآن في كأس العالم، على أن يشغل ديفيد راوم مركز الظهير الأيمن.

وراوم في الأصل ظهير أيسر، لكنه فقد مكانه في التشكيل الأساسي لصالح ناثانييل براون.

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ناغلسمان يدعم نوير

يوليان ناغلسمان المدير الفني لمنتخب ألمانيا (د.ب.أ)
يوليان ناغلسمان المدير الفني لمنتخب ألمانيا (د.ب.أ)
  • فانكوفر: «الشرق الأوسط»
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  • فانكوفر: «الشرق الأوسط»
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ناغلسمان يدعم نوير

يوليان ناغلسمان المدير الفني لمنتخب ألمانيا (د.ب.أ)
يوليان ناغلسمان المدير الفني لمنتخب ألمانيا (د.ب.أ)

حرص يوليان ناغلسمان، المدير الفني لمنتخب ألمانيا لكرة القدم، على دعم حارس المرمى مانويل نوير عقب الخسارة أمام الإكوادور بنتيجة 1 - 2 في ختام منافسات دور المجموعات بكأس العالم، مساء الخميس.

وقال ناغلسمان: «الأمر محبط للغاية بالنسبة لمانو مرة أخرى لأنه لم يحصل بعد على تلك اللحظة المنتصرة. جميع التسديدات كانت صعبة وخادعة».

وكان نوير تردد في التعامل مع الكرة خلال الهدف الثاني للإكوادور، الذي جاء من ركلة ركنية، قبل أن ينجح المهاجم غونزالو بلاتا في تسجيل هدف الفوز لفريقه.

ولكن حارس بايرن ميونيخ الألماني نفى بشكل قاطع أن يكون ارتكب خطأً تسبب في هدف الفوز الإكوادوري.

ولدى سؤاله عن هذا الموقف، قال: «بالتأكيد لا».

وقال: «كل حارس مرمى لعب كرة القدم يعلم أنه يجب أن يتمركز بهذه الطريقة تجاه الكرة. الأمر يشبه عندما يتنافس لاعبان على الكرة، أحدهما يصل إليها بفارق جزء بسيط جداً».

كما رفض زميل نوير السابق في بايرن ميونيخ ومنتخب ألمانيا، باستيان شفاينشتايغر، تحميل الحارس البالغ من العمر 40 عاماً مسؤولية الهدف الثاني.

وقال شفاينشتايغر عبر شبكة البث «إيه آر دي»، حيث يعمل محللاً أثناء كأس العالم: «من الصعب للغاية على حارس المرمى أن يتصرف في مثل هذا الموقف. عندما يكون هناك هذا العدد من اللاعبين أمامه، لا يكون بوسعه فعل الكثير».

وأضاف المدافع الألماني جوناثان تاه: «في النهاية كنا جميعاً داخل منطقة الجزاء، وكان بإمكاننا أن نتفاعل بشكل أسرع قليلاً. لا ينبغي المبالغة في تفسير هذا الهدف».

وكانت عودة نوير المفاجئة لصفوف المنتخب الألماني بعد اعتزاله اللعب الدولي في 2024 أثارت جدلاً واسعاً، خاصة بعدما تراجع أوليفر باومان، حارس هوفنهايم والحارس الأساسي خلال التصفيات، إلى مركز الحارس الاحتياطي قبل انطلاق البطولة بفترة قصيرة.

ومنذ تتويج ألمانيا بلقب كأس العالم في ريو دي جانيرو عام 2014، استقبل نوير هدفاً واحداً على الأقل في جميع مبارياته التسع التالية في المونديال.

وسوف يحصل الحارس المخضرم على فرصة جديدة للحفاظ على نظافة شباكه عندما تخوض ألمانيا مباراة دور الـ32 يوم الإثنين، علماً بأن هوية المنافس لم تتحدد بعد.

وقال ناغلسمان: «نحتاج إلى قدر أكبر من الهدوء، وألا نشعر بأن علينا تسجيل هدف في كل هجمة».

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