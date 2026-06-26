تركيا تودع المونديال بفوز «شرفي» على الولايات المتحدة

حقق منتخب تركيا فوزاً شرفياً 3 - 2 على منتخب الولايات المتحدة، في ختام مبارياته ببطولة كأس العالم لكرة القدم 2026.

وأقيمت المباراة مساء الخميس بالتوقيت المحلي في الجولة الثالثة (الأخيرة) بالمجموعة الرابعة من مرحلة المجموعات للمونديال المقام حالياً بالمكسيك وكندا والولايات المتحدة.

وبادر منتخب الولايات المتحدة بتسجيل هدف مبكر حمل توقيع أوستون ترستي في الدقيقة الثالثة، لكن سرعان ما أحرز أردا غولر هدف التعادل للمنتخب التركي في الدقيقة السابعة.

وأضاف أوركون كوكتشو الهدف الثاني لمنتخب تركيا في الدقيقة 31، غير أن سيباستيان بيرهالتر منح التعادل لمنتخب الولايات المتحدة في الدقيقة 49، وفي الدقيقة الثامنة (الأخيرة) من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الثاني، أحرز كان أيهان هدف الانتصار الشرفي للمنتخب التركي، ليكبد منتخب الولايات المتحدة خسارته الوحيدة في تلك المجموعة.

ورغم الخسارة، بقي المنتخب الأميركي في صدارة الترتيب، التي كان الفريق قد حسمها منذ الجولة الماضية، برصيد 6 نقاط، عقب فوزه 4 - 1 على باراغواي و2 - صفر على أستراليا في أول جولتين.

في المقابل، حصل منتخب تركيا، الذي خاض المباراة بأعصاب هادئة عقب وداعه المسابقة رسمياً منذ الجولة الماضية، على أول ثلاث نقاط في مسيرته بالمجموعة، لكنه بقي في قاع الترتيب، وذلك عقب خسارته صفر - 2 أمام أستراليا وصفر - 1 أمام باراغواي في أول مباراتين.

ويلتقي منتخب الولايات المتحدة، الذي حسم تأهله للأدوار الإقصائية في المسابقة منذ الجولة الماضية، مع منتخب البوسنة والهرسك، ثالث المجموعة الثانية، في دور الـ32، يوم الأول من يوليو (تموز) المقبل.