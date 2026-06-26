لوبيز: الرأس الأخضر سيظهر للسعودية الاحترام نفسه الذي أظهره لإسبانيا

قال بيكو لوبيز مدافع الرأس الأخضر، إن منتخب بلاده سيظهر الاحترام نفسه الذي أبداه تجاه إسبانيا وأوروغواي، للمنتخب السعودي، في مواجهتهما الحاسمة ضمن المجموعة الثامنة في كأس العالم، السبت بهيوستن، مضيفاً أن التأهل إلى دور الـ32 في متناول أيديهم.

وسيضمن الفوز للرأس الأخضر، التي تأهلت بشكل مفاجئ إلى النهائيات وحققت تعادلين رائعين في أول مباراتين، مكاناً في الأدوار الإقصائية في أول مشاركة لها بالبطولة.

وبفضل روحها القتالية ومستواها المرتفع، أصبحت الرأس الأخضر بعد ذلك من المنتخبات المفضلة لدى عدد من المشجعين حول العالم، وقال لوبيز إن هناك رغبة حقيقية داخل الفريق في ألا تنتهي رحلتهم في هيوستن.

وقال لوبيز للصحافيين: «كان الدعم مذهلاً من جميع أنحاء العالم. كان أمراً مميزاً حقاً. من الصعب تصديق أننا وصلنا إلى هنا أصلاً، لكن التأهل إلى هذه البطولات يكون على أساس الجدارة. عليك أن تعمل بجدية، وقد بذل الاتحاد (الرأس الأخضر) بالتأكيد جهداً كبيراً لتوفير أفضل المواهب المتاحة. لم يكن الأمر سهلاً، لكننا لم نتوقف أبداً عن الإيمان».

وقال لوبيز إن الرسالة لم تتغير بالنسبة للاعبين: «استمتعوا باللحظة».

وأضاف: «حصلنا على نقطة رائعة ضد إسبانيا، وهناك إيمان وثقة في هذا الفريق بأننا قادرون على منافسة أفضل الفرق في العالم. ربما تكون هذه المباراة ضد السعودية هي المباراة التي اعتقد كلا الفريقين أنه يمكنه تحقيق نتيجة إيجابية منها (قبل انطلاق البطولة)، وكانا يستهدفان حصد النقاط الثلاث. لم يتغير شيء، سنحاول الفوز ونرى ما سيحدث بعد ذلك. لا توجد فرق ضعيفة هنا. سنظهر (للسعودية) الاحترام نفسه الذي أظهرناه لإسبانيا وأوروغواي».

وقال بوبيشتا مدرب الرأس الأخضر، إن فريقه لن يرهبه حجم البطولة، ولن يشعر بأنه لا ينتمي إلى الساحة العالمية.

وأضاف: «نحن سعداء جداً بتمكننا من المشاركة في كأس العالم. كرة القدم ملك للجميع. إنها لا تخص الدول الأكثر ثراء وحدها. السعودية فريق منظم للغاية. لديهم تحولات رائعة وهو منافس صعب، لكننا سنعتمد على تنظيمنا. نحن واثقون من خطتنا».