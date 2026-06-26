اليابان والسويد تتعادلان وتعبران معاً إلى دور الـ32

حجز المنتخبان الياباني والسويدي مقعديهما في دور الـ32 من كأس العالم 2026، بتعادلهما 1 - 1 على ملعب «إيه تي آند تي» في أرلينغتون قرب دالاس بالولايات المتحدة، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة السادسة.
وتقدّمت اليابان عن طريق دايزن مايدا (56)، وأدرك أنتوني إيلانغا التعادل للسويد (62).
وحجز المنتخب الياباني بطاقة التأهل بحلوله ثانياً في المجموعة السادسة برصيد 5 نقاط، خلف هولندا صاحبة المركز الأول بـ7 نقاط.
في المقابل، حجزت السويد مقعدها في الأدوار الإقصائية بحلولها ثالثة في المجموعة برصيد 4 نقاط، لكن فارق أهدافها (سجّلت 7 وتلقت 7) أمّن لها العبور رسمياً كأحد أفضل 8 منتخبات تحتلّ المركز الثالث، وهو ما لن يتغيّر بغض النظر عما ستؤول إليه بقية مباريات الجولة الثالثة.
وتواجه اليابان في دور الـ32، البرازيل، بهيوستن في 29 يونيو (حزيران).