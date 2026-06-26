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كابوس الإكوادور ومدربها في المونديال يتحول إلى احتفالات صاخبة

بيكاسيسي مدرب الإكوادور محتفلاً مع الجماهير (أ.ف.ب)
بيكاسيسي مدرب الإكوادور محتفلاً مع الجماهير (أ.ف.ب)
  • إيست رذرفورد نيوجيرسي: «الشرق الأوسط»
TT
  • إيست رذرفورد نيوجيرسي: «الشرق الأوسط»
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كابوس الإكوادور ومدربها في المونديال يتحول إلى احتفالات صاخبة

بيكاسيسي مدرب الإكوادور محتفلاً مع الجماهير (أ.ف.ب)
بيكاسيسي مدرب الإكوادور محتفلاً مع الجماهير (أ.ف.ب)

تحول كابوس الإكوادور في كأس العالم 2026، إلى حلم؛ إذ عاد مشوار المنتخب في البطولة، الذي بدا في وقت سابق أنه محكوم عليه بالفشل، إلى الحياة من جديد عبر فوز مفاجئ على ألمانيا الخميس.

وتأخرت الإكوادور في النتيجة في وقت مبكر، لكنها تعادلت، ثم أحرز غونزالو بلاتا هدف الفوز في الدقيقة 77، ليكمل بذلك عودة مثيرة أمام المنتخب الفائز باللقب 4 مرات.

ورفعت الإكوادور رصيدها إلى 4 نقاط، وضمنت مكانها في دور الـ32 ضمن أفضل المنتخبات أصحاب المركز الثالث في المجموعات.

واهتزت مدرجات ملعب نيويورك - نيوجيرسي باحتفالات مشجعي الإكوادور، بينما انهار اللاعبون على أرض الملعب عقب فوز وصفه المدرب سيباستيان بيكاسيسي، الذي تعرض لانتقادات شديدة في وقت سابق، بأنه بمثابة تحقيق «المستحيل».

واضطر بيكاسيسي للاعتراف في وقت سابق، بأن مشجعي الإكوادور، بكل بساطة، لا يحبونه، لأن الفريق يهدر ما بدا في وقت ما أنه مشوار واعد بانتظاره في البطولة.

واحتلت الإكوادور المركز الثاني في تصفيات أميركا الجنوبية خلف الأرجنتين التي يقودها ليونيل ميسي، ودخلت البطولة بسلسلة من 19 مباراة دون هزيمة، مما سمح لمشجعيها بأن يحلموا بالوصول إلى مراحل متقدمة في البطولة، لكنها خسرت أمام كوت ديفوار في مباراتها الأولى.

وفي المباراة الثانية، تعرض الفريق لتعادل سلبي مخيب للآمال أمام كوراساو، التي تشارك لأول مرة في البطولة، رغم أنه صنع عدداً من فرص التسجيل من خلال 28 تسديدة لم يتمكن من استغلالها.

لكن يبدو أن كل تلك الصدمات طواها النسيان؛ إذ كان بيكاسيسي يركض ذهاباً وإياباً على طول خط التماس بعد كل هدف من هدفي الإكوادور.

ودفعته قدراته البدنية الهائلة إلى القفز عدة أقدام داخل مدرجات المشجعين لمعانقتهم، فاحتشد حوله المشجعون القريبون، وذلك بعد أيام قليلة من دخول عائلته في مشادة كلامية مع مشجعي الإكوادور في المدرجات خلال مباراة كوراساو.

وبعدها عاد إلى أرضية الملعب ورقص احتفالاً بتأهل الإكوادور إلى أدوار خروج المغلوب بكأس العالم للمرة الأولى منذ 20 عاماً.

وقال المدرب: «أدعو الجميع إلى البقاء متحدين. هذا ما فعلناه اليوم».

وجاء هذا الفوز بعد 20 عاماً من آخر مواجهة بين الإكوادور وألمانيا في كأس العالم، التي انتهت بهزيمة الإكوادور 3 - صفر أمام ألمانيا في برلين، لكن هذه المرة كان الجمهور في الملعب الذي يسع 80 ألف متفرج مؤيداً للإكوادور، بأغلبية ساحقة.

ورداً على سؤال أحد المراسلين التلفزيونيين عن معنى التأهل إلى الدور التالي بالنسبة له، قال بيكاسيسي: «الأمر لا يتعلق بما يعنيه لي، بل بما يعنيه للشعب الإكوادوري. لذا، أرجوكم، دعوهم يستمتعوا بهذه اللحظة»، ثم انصرف.

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تونس تودع المونديال بخسارة قاسية على يد هولندا

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لاعبو المنتخبين يحيي بعضهم بعضاً بعد نهاية المباراة (أ.ف.ب)
  • كانساس سيتي الولايات المتحدة: «الشرق الأوسط»
TT
  • كانساس سيتي الولايات المتحدة: «الشرق الأوسط»
TT

تونس تودع المونديال بخسارة قاسية على يد هولندا

لاعبو المنتخبين يحيي بعضهم بعضاً بعد نهاية المباراة (أ.ف.ب)
لاعبو المنتخبين يحيي بعضهم بعضاً بعد نهاية المباراة (أ.ف.ب)

أنهى منتخب تونس مشاركته في كأس العالم بشكل مخيب للآمال الجمعة، بعدما تلقى هزيمته الثقيلة الثالثة توالياً في دور المجموعات، وهذه المرة أمام منتخب هولندا المتصدر بنتيجة 3 - 1.

وقبل المباراة، طالب المدرب الفرنسي إيرفي رينارد، لاعبيه، بإظهار الفخر والكبرياء في آخر مبارياتهم، بعدما ودعوا البطولة مبكراً. غير أن المنتخب التونسي - الذي خسر 5 - 1 في مباراته الأولى أمام السويد، ما أدى إلى إقالة مدربه السابق صبري لاموشي وتعيين رينارد لإنقاذ الموقف، لكنه تجرع هزيمة ثانية بنتيجة 4 - صفر أمام اليابان - تلقى اليوم خسارة قاسية أخرى أمام هولندا.

وتأخر المنتخب التونسي بهدفين في الدقائق السبع الأولى من مباراة اليوم، بعدما سجل إلياس السخيري هدفاً بالخطأ في مرماه في الدقيقة الثالثة، إثر فشله في التعامل مع عرضية من الجهة اليمنى أرسلها دينزل دمفريس.

وأضاف برايان بروبي الهدف الثاني لهولندا بعد 4 دقائق أخرى، من مسافة قريبة، مستغلاً ركلة حرة نفذها تيجاني ريندرز من الجهة اليمنى، قابلها فيرجيل فان دايك برأسه لتصل إلى بروبي الذي أودعها الشباك.

وكان بإمكان هولندا إنهاء الشوط الأول بنتيجة أكبر، لولا تألق حارس تونس أيمن دحمان الذي تصدى لعدة فرص خطيرة.

وقلص حازم المستوري الفارق لتونس في الدقيقة 54 بضربة رأس إثر ركلة ركنية، لكن يان بول فان هيكه أعاد الفارق إلى هدفين بتسجيله الهدف الثالث لهولندا في الدقيقة 62 بضربة رأس بعد ركلة ركنية أخفق أنيس بن سليمان في التعامل معها ليكملها برأسه أيضاً في الشباك.

وكادت هولندا تضيف الهدف الرابع، لكن العارضة تصدت لتسديدة ريندرز من داخل منطقة الجزاء. وسدد حنبعل المجبري كرة قوية من خارج المنطقة في الدقيقة 76، أبعدها حارس هولندا ببراعة.

وتتصدر هولندا المجموعة السادسة برصيد 7 نقاط، تليها اليابان بـ5 نقاط، ثم السويد في المركز الثالث بـ4 نقاط، بينما تقبع تونس في ذيل الترتيب دون أي نقطة، رغم مشوارها القوي في التصفيات الأفريقية المونديالية التي لم تستقبل خلالها أي هدف.

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كأس العالم أميركا
الرياضة رياضة عالمية

السخيري صاحب أسرع هدف بـ«النيران الصديقة» في مونديال 2026

التونسي السخيري لحظة تسجيله الهدف بالخطأ في مرماه (رويترز)
التونسي السخيري لحظة تسجيله الهدف بالخطأ في مرماه (رويترز)
  • كانساس سيتي الولايات المتحدة: «الشرق الأوسط»
TT
  • كانساس سيتي الولايات المتحدة: «الشرق الأوسط»
TT

السخيري صاحب أسرع هدف بـ«النيران الصديقة» في مونديال 2026

التونسي السخيري لحظة تسجيله الهدف بالخطأ في مرماه (رويترز)
التونسي السخيري لحظة تسجيله الهدف بالخطأ في مرماه (رويترز)

دخل لاعب المنتخب التونسي إلياس السخيري، تاريخ بطولة كأس العالم، ولكن برقم سلبي؛ إذ بات صاحب أسرع «هدف ذاتي» في مونديال 2026، وثاني أسرع هدف بالنيران الصديقة في تاريخ البطولة.

واهتزت شباك تونس بهدف أول أمام هولندا بعد دقيقتين و22 ثانية فقط من انطلاقة المباراة التي يختتم بها (نسور قرطاج) مشاركتهم في كأس العالم 2026، بعد الهزيمتين الثقيلتين في الجولتين الماضيتين أمام السويد 1 - 5 واليابان صفر - 4، ضمن منافسات المجموعة السادسة بالمونديال.

وأصبح السخيري صاحب ثاني أسرع هدف ذاتي في تاريخ كأس العالم، بعد البوسني سياد كولاشيناتس الذي سجل في شباك منتخب بلاده بعد دقيقتين و10 ثوانٍ أمام الأرجنتين في مونديال 2014 بالبرازيل.

كما بات السخيري صاحب أسرع هدف بالنيران الصديقة في كأس العالم الحالية، متجاوزاً الرقم السلبي لدامياني بوباديلا لاعب باراغواي، الذي سجل في شباكه في الدقيقة 7 أمام الولايات المتحدة في الجولة الأولى بالمجموعة الرابعة.

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كأس العالم أميركا
الرياضة رياضة عالمية

«نايك» تبدأ الترويج لقميص ألمانيا الجديد بـ«منشور غامض»

«نايك» لمحت إلى التصميم الجديد لقميص المنتخب الألماني (د.ب.أ)
«نايك» لمحت إلى التصميم الجديد لقميص المنتخب الألماني (د.ب.أ)
  • نيويورك: «الشرق الأوسط»
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  • نيويورك: «الشرق الأوسط»
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«نايك» تبدأ الترويج لقميص ألمانيا الجديد بـ«منشور غامض»

«نايك» لمحت إلى التصميم الجديد لقميص المنتخب الألماني (د.ب.أ)
«نايك» لمحت إلى التصميم الجديد لقميص المنتخب الألماني (د.ب.أ)

بدأت «نايك» العلامة التجارية الرياضية الرائدة، في التلميح إلى التصميم الجديد لقميص المنتخب الألماني، محاولة التفوق على منافستها «أديداس» التي دامت شراكتها لسنوات طويلة مع الفريق.

وكانت «أديداس» قد أكدت أن مبيعات قمصان المنتخب الألماني في كأس العالم الجارية، ستصل إلى رقم قياسي يتجاوز 3 ملايين قميص، لكن «نايك» بدأت في التحرك للمنافسة.

وفتح ماريو غوتزه، الذي سجل هدف الفوز لألمانيا في نهائي مونديال 2014، والذي لديه عقد مع «نايك»، طرداً يحمل شعار الشركة في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة تبادل الصور «إنستغرام»، وعرض قميصاً أبيض بياقة سوداء.

ماريو غوتزه، الذي سجل هدف الفوز لألمانيا في نهائي كأس العالم 2014، والمرتبط بعقد مع «نايكي»، فتح طرداً يحمل شعار «نايكي» في منشور على حسابه في «إنستغرام»، ثم عرض قميصاً أبيض بياقة سوداء.

كما تم رصد لافتة في نيوجيرسي تحمل صورة نجم المنتخب الألماني جمال موسيالا، مرتدياً قميصاً أبيض آخر بياقة سوداء.

وذكرت صحيفة «بيلد» الألمانية أن اللافتة، التي رفعت بواسطة قارب يوم الخميس وتضمنت شعار «نايك»، كانت تحمل عبارة ساخرة: «مرحباً نيوجيرسي».

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