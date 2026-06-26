ناغاتومو أكبر لاعب ياباني يشارك في كأس العالم

بات يوتو ناغاتومو، لاعب منتخب اليابان، أكبر لاعب يمثل بلاده في بطولة كأس العالم، بعد دخوله بديلاً أمام السويد في المواجهة التي جرت في أرلنغتون ضمن منافسات الجولة الثالثة بالمجموعة السادسة بكأس العالم 2026.
ودخل ناغاتومو (39 عاماً) بدلاً من زميله كيتو ناكامورا، ليحقق التاريخ كونه أكبر لاعب ياباني يشارك في مباراة بكأس العالم، وذلك في مشاركته الخامسة بالبطولة.
وبدأت مشاركات ناغاتومو في المونديال مع نسخة عام 2010 في جنوب أفريقيا، وشارك أيضاً في النسخ الماضية بالبرازيل 2014، وروسيا 2018، وقطر 2022.
وكان إيجي كاوشيما، حارس المرمى، هو أكبر لاعب شارك بقميص المنتخب الياباني، حينما لعب في مونديال 2018 في روسيا.