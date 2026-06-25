المدرب المساعد: فرنسا حريصة على حسم الصدارة وتجنب اضطرابات السفر

قال مساعد المدرب جي ستيفان إن فرنسا ستسعى، الجمعة، إلى حسم صدارة المجموعة التاسعة في كأس العالم لكرة القدم عندما تواجه النرويج، التي تتمتع هي الأخرى بمستوى أداء جيد، وذلك لتجنب عناء السفر لمسافات طويلة بعيداً عن معسكرها في بوسطن.

وفي حديثه، الخميس، نيابة عن مدرب الفريق الفائز بكأس العالم ديدييه ديشان، الذي عاد إلى فرنسا لحضور جنازة والدته، قال ستيفان إن قلب الدفاع ويليام ساليبا سيغيب عن مباراة النرويج، كما أن المهاجم ماركوس تورام يعاني من آلام في ربلة الساق.

وأبلغ ستيفان الصحافيين، الخميس: «أولاً وقبل كل شيء، لقد تأهلنا، ولا يحدث كثيراً أن نحصد ست نقاط بعد مباراتين فقط».

وأضاف: «ديدييه يريد أن نحتل الصدارة، كما يريد الفريق بأكمله؛ لأن الأمر سيكون مختلفاً تماماً من الناحية اللوجستية. فمدة السفر إلى المدن المختلفة ستكون أطول بكثير إذا احتللنا المركز الثاني. وهناك أيضاً مسألة درجات الحرارة. لذا فإن المركز الأول هو الأفضل».

وتصدر المجموعة يعني أن بطل العالم عام 2018 سيتمكن من البقاء في شمال شرقي الولايات المتحدة حتى دور الثمانية، في حين أن الفريق الذي يحتل المركز الثاني سيواجه احتمال السفر لمسافات طويلة إلى دالاس وميامي وأتلانتا.

وقال ستيفان إنه على اتصال بديشان، لكنه لا يتوقع الكثير من التواصل غداً الجمعة، يوم الجنازة.

وقال ستيفان: «نتحدث كثيراً سواء كان هنا أم لا. أتحدث معه كثيراً عبر الهاتف. لن تكون هناك محادثات كثيرة غداً».

وضمنت فرنسا والنرويج التأهل إلى أدوار خروج المغلوب بعدما فاز كل منهما في أول مباراتين.

وتحتاج فرنسا إلى التعادل فقط على ملعب فريق نيو إنجلاند باتريوتس المنافس في دوري كرة القدم الأميركية قرب بوسطن من أجل إنهاء دور المجموعات في الصدارة، بفضل تفوقها بفارق الأهداف.